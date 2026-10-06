/OPPO Find X10 Pro Max में मिलेगा Dimensity 9600 Pro का पावरहाउस, 4K 240fps वीडियो और AI मैजिक के साथ मचाएगा तहलका

OPPO और MediaTek ने मिलकर दिल्ली के 'MediaTek Tech Day' इवेंट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है. जल्द ही मार्केट में OPPO Find X10 Pro Max एंट्री मारने वाला है. यह दुनिया का ऐसा पहला स्मार्टफोन बनने जा रहा है, जिसमें MediaTek का सबसे एडवांस और पावरफुल Dimensity 9600 Pro चिपसेट लगाया जाएगा. इसमें ऐसा प्रोसेसर दिया गया है जो 2nm (नैनोमीटर) टेक्नोलॉजी पर बना है. आसान भाषा में समझें तो यह फोन बहुत कम बैटरी खर्च करके भी सुपरकंप्यूटर जैसी स्पीड देने वाला है.
दिल्ली में आयोजित MediaTek Tech Day के दौरान टेक वर्ल्ड में एक बड़ा धमाका हुआ. OPPO India और MediaTek ने एक साथ स्टेज पर आकर ऐलान किया कि OPPO Find X10 Pro Max में कंपनी का लेटेस्ट और सबसे पावरफुल Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर देखने को मिलेगा. यह साझेदारी स्मार्टफोन में नेक्स्ट-जेनरेशन प्रोसेसिंग और ऑन-डिवाइस इंटेलिजेंस लेकर आने वाली है. MediaTek उन चुनिंदा टेक कंपनियों में शामिल हो गई है जिन्होंने सबसे पहले 2nm प्रोसेस नोड को अपनाया है.
इस इवेंट के दौरान OPPO India के कम्युनिकेशंस हेड गोल्डी पटनायक (Goldee Patnaik) ने कहा कि ओप्पो हमेशा से नई टेक्नोलॉजी को इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने में विश्वास रखता है. उन्होंने बताया कि Find X10 सीरीज ओप्पो की 10वीं जेनरेशन की फाइंड सीरीज है, और इसे भारत में लॉन्च करने को लेकर पूरी टीम काफी एक्साइटेड है. वहीं MediaTek के डायरेक्टर अनुज सिधार्थ ने कहा कि 2nm प्रोसेस और नेटिव AI आर्किटेक्चर वाला यह प्रोसेसर आने वाले टाइम में स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलकर रख देगा.
अब आप सोच रहे होंगे कि यह 2nm (नैनोमीटर) प्रोसेस आखिर क्या चीज है. आसान शब्दों में कहें तो प्रोसेसर के अंदर जितने छोटे ट्रांजिस्टर होंगे, फोन उतना ही कम गर्म होगा, बैटरी कम खाएगा और स्पीड बहुत ज्यादा देगा. Dimensity 9600 Pro में 2+3+3 ऑल बिग कोर CPU डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है.
इसमें दो C2-Ultra कोर लगे हैं जो 4.55GHz की सुपर क्लॉक स्पीड पर काम करते हैं. इसके अलावा तीन C2-Pro बिग कोर 4.35GHz पर और तीन C2-Pro कोर 3.1GHz पर रन करते हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले जेनरेशन के मुकाबले इसकी सिंगल-कोर परफॉर्मेंस 17% ज्यादा तेज है और मल्टी-कोर परफॉर्मेंस 15% बढ़ गई है. सबसे मजेदार बात यह है कि हैवी टास्क करते समय भी इसकी मल्टी-कोर पावर कंजम्पशन में 61% की भारी कटौती देखने को मिलेगी. यानी अब फोन लैग या हैंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता.
OPPO Find X10 Pro Max में दिया गया AI बिल्कुल अलग लेवल का है. इस प्रोसेसर में डुअल-NPU आर्किटेक्चर और Dimensity Agentic AI Engine दिया गया है. यह AI आपके फोन का एक ऐसा पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा जो सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके इस्तेमाल करने के तरीके को समझेगा और आपकी जरूरतों का अंदाजा पहले से ही लगा लेगा.
यह AI बिना आपकी प्राइवेसी से समझौता किए, बैकग्राउंड में ऐप्स को सेफ तरीके से मैनेज करेगा. इसका सेकंड जेनरेशन सुपर-इफिशिएंट NPU हमेशा ऑन रहने वाले AI की पावर खपत को 40% तक कम कर देता है. इसके साथ ही इसका NPU 1090 चिपसेट भारी-भरकम 30B (30 बिलियन) पैरामीटर्स वाले AI मॉडल को भी फोन के अंदर ही आराम से चला सकता है. अब आपको किसी भी AI फीचर के लिए इंटरनेट या हैवी सर्वर पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
अगर आप BGMI, Free Fire या फिर कॉड मोबाइल जैसे हैवी गेम्स के शौकीन हैं, तो यह फोन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. Dimensity 9600 Pro के अंदर नया G2-Ultra NX GPU लगाया गया है. यह नया ग्राफिक्स कार्ड 27% ज्यादा पीक परफॉर्मेंस देता है और 24% कम बिजली खर्च करता है.
गेमिंग को एकदम रियल बनाने के लिए इसमें 18% ज्यादा तेज रे-ट्रेसिंग (Ray Tracing) दी गई है, जिससे गेम के अंदर की लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन बिल्कुल असली जैसे लगते हैं. यह फोन कंसोल-ग्रेड गेमिंग को 185fps (फ्रेम पर सेकंड) तक सपोर्ट करता है. यानी बिना किसी फ्रेम ड्रॉप या लैग के आप एकदम स्मूथ गेमप्ले एक्सपीरियंस कर पाएंगे. MediaTek की HyperEngine टेक्नोलॉजी गेम खेलते वक्त फोन के टेम्परेचर और फ्रेम रेट को बैलेंस रखती है ताकि फोन ज्यादा गर्म न हो.
सोशल मीडिया और रील बनाने वाले यूथ के लिए इस फोन का कैमरा डिपार्टमेंट किसी सपने जैसा है. इस चिपसेट में Imagiq 1290 ISP और AI इमेजिंग फ्यूजन आर्किटेक्चर दिया गया है. यह फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन को एक नए मुकाम पर ले जाता है.
इसके AI NPU की मदद से आप 60fps पर मोशन कैप्चर कर सकते हैं, जिससे भागते हुए इंसान या गाड़ी की फोटो भी बिल्कुल शार्प आती है. इसके अलावा फोन में 4K240fps का अल्ट्रा-स्लो-मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिलता है. यानी आप एकदम मूवी स्टाइल स्लो-मो वीडियो बना सकते हैं. इसमें 4K60 AI ट्रू कलर टोन, 4K120 सिनेमैटिक लॉग और 17EV की वाइड डायनामिक रेंज मिलती है. चाहे धूप हो या अंधेरा, आपकी फोटो और वीडियो में हर एक कलर बिल्कुल साफ और नैचुरल दिखाई देगा.
सिर्फ पावरफुल प्रोसेसर ही काफी नहीं होता, बल्कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सही तालमेल भी बहुत जरूरी है. इसके लिए OPPO और MediaTek ने मिलकर खास तौर पर Laminar Flow Engine डेवलप किया है, जो इस Find X10 सीरीज के साथ पहली बार पेश किया जा रहा है.
यह टेक्नोलॉजी फोन के अंदरूनी रेंडर सिस्टम को री-स्ट्रक्चर करती है और प्रोसेसर के साथ मिलकर काम करती है. इससे फायदा यह होगा कि ऐप्स बहुत तेजी से खुलेंगे और जब आप एक साथ सैकड़ों फोटोज स्क्रॉल करेंगे या हैवी काम करेंगे, तब भी फोन की स्क्रीन में रत्ती भर का भी लैग देखने को नहीं मिलेगा. यह टेक्नोलॉजी स्पीड और बैटरी लाइफ के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर रखती है.