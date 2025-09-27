काउंटडाउन शुरू? भारत में तहलका मचाने जल्द आ रहा Oppo का लेटेस्ट स्मार्टफोन, BIS लिस्टिंग ने किया इशारा

Oppo Find X9 Spotted On BIS: Oppo जल्द ही अपनी Find X9 सीरीज की धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है. यह Find X8 सीरीज का लेटेस्ट जनरेशन होगा. ओप्पो ने चीन में इसे 16 अक्टूबर को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. लेकिन लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 को भारत की BIS (Bureau Of Indian Standards) वेबसाइट पर देखा गया है. जिसका सीधा मतलब है कि यह सीरीज जल्द ही भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में पेश की जाएगी.

Oppo Find X9 की एंट्री तय?

टिप्स्टर संजू चौधरी के अनुसार, CPH2791 मॉडल नंबर के ओप्पो गैजेट को 19 सिंतबर को BIS की साइट पर देखा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लेटेस्ट Oppo Find X9 सीरीज ही है. लेकिन बता दें कि BIS लिस्टिंग में स्मार्टफोन के फीचर्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. लेकिन इन डिटेल्स से संभावना है कि देश में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.

चाइना में इस दिन लॉन्च होगी Find X9 सीरीज

Oppo Find X9 सीरीज की लॉन्च डेट 16 अक्टूबर होगी कंपनी ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है. स्मार्टफोन के लिए प्री-रिजर्वेशन भी पहले ही शुरू हो चुकी है. ओप्पो का कहना है कि इस लेटेस्ट सीरीज में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया जाएगा. यह चिपसेट हाल ही में पेश किए Snapdragon 8 Elite Gen 5 को बराबर की टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है.

Oppo Find X9 में मिल सकते हैं ये एडवांस फीचर्स

Oppo के अनुसार, Find X9 में 7000mAh की बटरी दी जा सकती है. वहीं Pro वेरिएंट में 7500mAh बैटरी हो सकती है. कैमरा सेटअप की बात करें तो यह लेटेस्ट सीरीज कहीं ज्यादा एडवांस होंगे. Oppo Find X9 सीरीज में Hasselblad ट्यून कैमरा सिस्टम मिल सकता है. साथ ही Find X9 Pro मॉडल में 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा हो सकता है. इसमें f/2.1 अपर्चर और 70mm फोकल लेंथ होगी. इसके अलावा कंपनी Hasselblad Professional Photography Kit भी ऑफर करेगी.

इन सब डिटेल्स के साथ Oppo ने Find X9 सीरीज के कलर ऑप्शन्स और डिजाइन की जानकारी पहले ही शेयर कर दी है. लेटेस्ट ओप्पो Find X9 सीरीज में Frost White, Velvet Titanium और Mist Black कलर ऑप्शन्स दिए जाएंगे. साथ ही Oppo Find X9 Pro को Velvet Titanium और Frost White कलर्स में पेश किया जाएगा.