जो आंखें देखेंगी, वही तस्वीर आएगी! 200MP के साथ भारत में आ रही है OPPO Find X9 सीरीज, फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान

OPPO Find X9 Series: अगर आप नया और दमदार स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Oppo अपनी दमदार सीरीज Find X को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है. इस बार Find X9 और Find X9 Pro मॉडल्स के साथ कंपनी स्मार्टफोन फोटोग्राफी और परफॉर्मेंस को नया मुकाम देने की प्लानिंग में है. सबसे खास बात है Find X9 Pro में 200MP का पावरफुल कैमरा और Oppo का नया LUMO इंजन, जो आपके मोबाइल एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इस सीरीज की लॉन्च डेट और क्या-क्या खास फीचर्स आने वाले हैं.

कब लॉन्च होगा OPPO Find X9 सीरीज

OPPO अपनी नई सीरीज Find X9 को दो मॉडल के साथ लॉन्च करेगा. Find X9 और Find X9 Pro. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फ्लैगशिप सीरीज को 18 नवंबर को पेश करने वाली है. सबसे खास बात यह है कि दोनों ही फोन्स में Oppo का इमेज इंजन LUMO दिया जाएगा जिसे पहली बार Find X8 Ultra में पेश किया गया था. LUMO इंजन मोबाइल फोटोग्राफी को काफी ज्यादा शानदार बनाता है.

Lumo Lab का काम जान लीजिए

Lumo Lab का काम है रियल-वर्ल्ड स्टोरीटेलिंग को संभव बनाना. यह तय करेगा कि पिक्चर में सब्जेक्ट्स के रियल स्किन टोन और रियल कलर कैप्चर हों. यानी इमेज और वीडियो ज्यादा जीवंत और वास्तविक दिखेंगे. अच्छी बात यह है कि OPPO की Hasselblad के साथ साझेदारी जारी रहेगी और Lumo Lab इसमें एक वैल्यू-ऐड ऑन होगा.

Find X9 Pro में क्या होगा खास?

बात करें इस सीरीज के प्रीमियम फोन Find X9 Pro को तो इसमें 200MP टेलीफोटो सेंसर के साथ आएगा.

यह सेंसर Find X9 Pro को 13.2x लॉसलेस ज़ूम देने में हेल्प करेगा, जो इमेज को बिना क्वालिटी खोए ज़ूम करने की सुविधा देगा.

यह नया 200MP सेंसर Vivo के आने वालीX300 Pro को कड़ी टक्कर देगा.

इस फोन में यूजर्स को 10x ऑप्टिकल जूम (230mm के बराबर) मिलेगा.

ज़ूम क्षमता की बात करें तो, Find X9 Pro तस्वीरों के लिए 200x डिजिटल ज़ूम और वीडियो के लिए 50x डिजिटल जूम तक सपोर्ट करेगा.

Hasselblad फीचर्स रहेंगे बरकरार

Hasselblad के साथ साझेदारी जारी रहने के कारण, फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए XPAN मोड इस फोन में भी मिलता रहेगा. इसके साथ ही Hasselblad पोर्ट्रेट मोड, मास्टर मोड, और क्लासिक फिल्म सिमुलेशन प्रोफाइल जैसे फेमस फीचर्स भी यूजर्स को मिलेंगे.

बॉक्स में होगा चार्जर

Oppo Find X9 Series के साथ एक और बड़ी खास बात यह है कि दोनों फोन्स के बॉक्स में यूजर्स को चार्जर भी मिलेगा. Find X9 Pro में 7500 mAh की बैटरी और Find X9 में 7025 mAh की बैटरी मिल सकती है. इन दोनों फोन में 80W का फास्ट चार्जर बॉक्स में होगा.

