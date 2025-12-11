OPPO Find X9 Review: धांसू कैमरा और प्रीमियम डिजाइन... कैसा है ये Smartphone? जानिए खूबियां और कमियां

OPPO Find X9 Review: OPPO ने भारत में Find X9 सीरीज लॉन्च कर दी है और इस रिव्यू में हम बात कर रहे हैं Find X9 की- जो सीरीज का कॉम्पैक्ट लेकिन बेहद पावरफुल मॉडल है. पिछले साल OPPO ने Find X सीरीज की वापसी की थी और इस बार Find X9 उस परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी को एक नए स्तर पर ले जाता है. क्या यह फोन अपनी कीमत के हिसाब से फ्लैगशिप कैटेगरी में सही ठहरता है? यही जानने के लिए यह पूरा रिव्यू पढ़ें.

डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी: प्रीमियम फील वाला कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप

OPPO Find X9 में 6.59 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, हालांकि इसमें LPTO पैनल नहीं है जो Pro मॉडल में दिया गया है. डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में यह फोन काफी शानदार है- 1800 निट्स की फुल स्क्रीन ब्राइटनेस और 3600 निट्स की HDR पीक ब्राइटनेस इसे आउटडोर में भी बेहद विजिबल बनाती है. Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन इसे और मजबूत करता है.

फोन का डिजाइन काफी प्रीमियम है. 7.99mm की पतली बॉडी, 203 ग्राम वजन, मैट फिनिश वाला ग्लास बैक और एल्युमिनियम फ्रेम—सब मिलकर इसे हैंड-फ्रेंडली और स्टाइलिश बनाते हैं. नया कैमरा मॉड्यूल जो अब टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में है, फोन की लुक को और मच्योर बनाता है. साथ ही यह फोन IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, जो धूल, पानी और हाई-प्रेशर वॉटर जेट्स के खिलाफ बेहतरीन सुरक्षा देता है.

कैमरा: 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप जो देता है शानदार आउटपुट

Find X9 में चार कैमरों का सेटअप है-

* 50MP Sony LYT808 मेन कैमरा (OIS के साथ)

* 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा

* 50MP 3X पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा

* 2MP मल्टी-स्पेक्ट्रल सेंसर

साथ ही फ्रंट में 32MP Sony IMX615 सेंसर दिया गया है.

OPPO का नया Lumo Image Engine और Hasselblad कलर साइंस मिलकर तस्वीरों को बेहद नेचुरल और डिटेल्ड बनाते हैं. डे-लाइट तस्वीरें शार्प, कलर-एक्यूरेट और हाई डायनेमिक रेंज के साथ आती हैं. 3X पेरिस्कोप कैमरा शानदार काम करता है, और 30X तक जूम में भी स्टेबल डिटेल मिलती है. हालांकि 120X जूम प्रैक्टिकल नहीं है. लो-लाइट फोटोग्राफी इस बार OPPO का सबसे बड़ा सुधार है. नाइट मोड में नॉइज कम है और शार्पनेस ज्यादा. वीडियो की बात करें तो यह फोन 4K 120fps Dolby Vision Recording सपोर्ट करता है—जो इस प्राइस में एक अनोखी पेशकश है. फ्रंट कैमरा भी 4K 60fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है.

परफॉर्मेंस: Dimensity 9500 देता है फ़्लैगशिप–लेवल स्पीड

यह भारत का पहला फोन है जिसमें MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया गया है. 4.21GHz क्लॉक स्पीड वाला C1 Ultra कोर और नया 3nm TSMC प्रोसेस इसे बेहद एफिशिएंट बनाता है. रोजमर्रा के काम से लेकर BGMI, COD और Genshin Impact जैसे ग्राफिक-हेवी गेम्स—हर जगह इसका प्रदर्शन टॉप–क्लास है. थर्मल मैनेजमेंट भी शानदार है. 0.02mm अल्ट्रा-फाइन स्टील मेश वाली नई वेपर चेंबर और 32,000mm² की हीट डिसिपेशन एरिया इसे लंबे गेमिंग सेशन्स में भी ठंडा रखती है.

सॉफ्टवेयर: Android 19 आधारित ColorOS 16 बेहद स्मार्ट

OPPO Find X9, Android 19 आधारित ColorOS 16 पर चलता है और कंपनी का वादा है-

* 5 साल के Android अपडेट

* 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स

यह नया OS काफी फ्लूइड है और इसमें स्मार्ट AI फीचर्स मिलते हैं-

* AI Writer – टेक्स्ट से पोस्ट, ईमेल, डॉक्यूमेंट तैयार

* AI Notes Assistant – मॉड्यूलर एडिटिंग

* AI Recording – ट्रांसक्रिप्शन, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन

* AI Portrait Glow और Master Cut वीडियो एडिटिंग

* Multi-device integration – iPhone, Mac के साथ भी इंटरऑपरेबल

* OPPO Lock & Private Computing Cloud – हाई–लेवल प्राइवेसी

16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट में मल्टीटास्किंग बेहद स्मूद है.

बैटरी: 7025mAh की विशाल बैटरी जो दो दिन निकाल देती है. सबसे बड़ा अपग्रेड है इसकी 7025mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी. OPPO के मुताबिक यह फोन आसानी से 1.5–2 दिन निकाल देता है. मेरे टेस्ट में 7.5 घंटे तक स्क्रीन-ऑन-टाइम मिला.

चार्जिंग भी तेज है

* 80W SuperVOOC – 0 से 50% कम से कम 30 मिनट

* 50W AIRVOOC वायरलेस चार्जिंग

* 10W रिवर्स वायरलेस

वर्डिक्ट (Verdict)

OPPO Find X9 एक ऐसा कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप है जो प्रदर्शन, कैमरा क्वालिटी और बैटरी लाइफ के मामले में इस सेगमेंट में नया मानक तय करता है. Dimensity 9500 प्रोसेसर, 7025mAh की बड़ी बैटरी और 4K 120fps Dolby Vision वीडियो जैसी क्षमताएं इसे एक पावरफुल लेकिन स्लिम पैकेज बनाती हैं. ColorOS 16 में AI फीचर्स को लेकर जो सुधार हैं, वे यूजर एक्सपीरियंस को और प्रैक्टिकल बनाते हैं. हालांकि USB Type-C 2.0 पोर्ट, LTPO डिस्प्ले की कमी और थोड़ा बढ़ा हुआ वजन इसकी कमजोरियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह फोन उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो कॉम्पैक्ट साइज में प्रीमियम फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं. कीमत थोड़ी जरूर बढ़ी है, लेकिन फीचर्स और तैयार किए गए संतुलित अनुभव को देखते हुए यह एक मजबूत ऑल-राउंडर साबित होता है.