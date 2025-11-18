Oppo Find X9 Launched In India: धांसू कैमरे और दमदार बैटरी के साथ आया फ्लैगशिप फोन, जानिए कीमत और फीचर्स

ओप्पो ने भारत में अपने दो नए प्रीमियम स्मार्टफोन ओप्पो फाइंड एक्स9 और ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो को लॉन्च कर दिया है. यह दोनों फोन पहले चीन में लॉन्च हुए थे और अब लगभग तीन हफ्ते बाद भारत में उपलब्ध किए गए हैं. कंपनी का दावा है कि यह दोनों मॉडल पहले की तुलना में तेज परफॉर्मेंस, बेहतर कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ देते हैं. ये फोन आज से ओप्पो की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

भारत में कीमत और वेरिएंट

ओप्पो फाइंड एक्स9 की कीमतें

• 12 जीबी रैम + 256 जीबी स्टोरेज: 74,999 रुपये

• 16 जीबी रैम + 512 जीबी स्टोरेज: 84,999 रुपये

रंग ऑप्शन: स्पेस ब्लैक, टाइटेनियम ग्रे, वेल्वेट रेड, व्हाइट

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो की कीमत

• 16 जीबी रैम + 512 जीबी स्टोरेज: 1,09,999 रुपये

रंग ऑप्शन: सिल्क व्हाइट, टाइटेनियम चारकोल, वेल्वेट रेड

डिस्प्ले और डिजाइन

फाइंड एक्स9 में 6.59 इंच की एमोलेड स्क्रीन है, जिसमें 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट और 3600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसके पिक्सल साफ और शार्प दिखते हैं. फाइंड एक्स9 प्रो में इससे बड़ा 6.78 इंच का एलटीपीओ एमोलेड पैनल दिया गया है, जिसमें जरूरत के अनुसार रिफ्रेश रेट अपने आप बदल जाता है. इसकी ब्राइटनेस भी 3600 निट्स तक जाती है. प्रो मॉडल में मजबूत गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, जबकि एक्स9 में गोरिल्ला ग्लास 7आई दिया गया है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

दोनों ही फोनों में नया डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर दिया गया है, जो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना है. इसमें 4.21 गीगाहर्ट्ज का हाई–परफॉर्मेंस कोर और तेज जी1–अल्ट्रा जीपीयू मिलता है. इसके कारण गेमिंग, मल्टीटास्किंग और रोजमर्रा का इस्तेमाल बेहद स्मूथ महसूस होता है. इन फोनों में कलरओएस 16 का नया वर्शन दिया गया है. इसमें ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन जैसे फीचर मिलते हैं, जो स्क्रीन एनीमेशन को और भी बेहतर बनाते हैं.

कैमरा: बड़ा अपग्रेड

दोनों मॉडलों में पीछे की तरफ तीन कैमरों का सेटअप है, लेकिन प्रो मॉडल में कुछ खास सुधार किए गए हैं.

फाइंड एक्स9 प्रो कैमरा सेटअप

• 50 मेगापिक्सल का बड़ा मुख्य कैमरा

• 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ

• 50 मेगापिक्सल का सामने वाला कैमरा, ऑटोफोकस के साथ

फाइंड एक्स9 कैमरा सेटअप

• 50 मेगापिक्सल मुख्य कैमरा

• 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा

• 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा

बैटरी और चार्जिंग

फाइंड एक्स9 में 7025 एमएएच की बैटरी है, जबकि एक्स9 प्रो में 7500 एमएएच की और भी बड़ी बैटरी मिलती है. दोनों फोनों में:

• 80 वॉट फास्ट चार्जिंग

• 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग

• 10 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग

कनेक्टिविटी और अन्य फीचर

दोनों फोन में 5जी, वाई–फाई 7, ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी, जीपीएस, आईआर पोर्ट और टाइप–सी पोर्ट दिया गया है. प्रो मॉडल में टाइप–सी पोर्ट यूएसबी 3.2 को सपोर्ट करता है, जिससे डेटा ट्रांसफर तेज होता है.