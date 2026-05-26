Oppo Find X9s Review: क्या ₹79,999 में मिलने वाला यह फोन फ्लैगशिप स्मार्टफोन का नया किंग बन सकता है?

भारतीय फ्लैगशिप स्मार्टफोन मार्केट अब पहले से कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो चुका है. जहां कभी Apple, Samsung और OnePlus का दबदबा था, वहीं अब Oppo, Vivo, iQOO और Realme जैसे ब्रांड्स भी प्रीमियम सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. इसी कड़ी में Oppo Find X9s एक ऐसा स्मार्टफोन बनकर सामने आया है जो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस को संतुलित तरीके से पेश करता है. ₹79,999 की शुरुआती कीमत वाला यह फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो बेहतरीन कैमरा, शानदार डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और प्रीमियम डिजाइन चाहते हैं, लेकिन Ultra मॉडल जैसी अत्यधिक प्रोफेशनल जरूरतें नहीं रखते.

डिजाइन: सादगी में छिपी प्रीमियम पहचान

Oppo Find X9s का डिजाइन पहली नजर में Find X9 और Find X9 Pro की याद दिलाता है. फोन में फ्लैट एल्युमिनियम फ्रेम और मैट फिनिश बैक पैनल दिया गया है, जो इसे बेहद प्रीमियम लुक देता है. फोन हाथ में पकड़ने पर मजबूत और आरामदायक महसूस होता है. केवल 7.9mm मोटाई होने की वजह से यह ज्यादा भारी या मोटा नहीं लगता.

मिडनाइट ग्रे कलर वेरिएंट खास तौर पर काफी एलिगेंट दिखाई देता है. वहीं ऑरेंज कलर ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो थोड़ा अलग और आकर्षक लुक पसंद करते हैं. IP66, IP68 और IP69 रेटिंग फोन को धूल और पानी से सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे हल्की बारिश या कठिन परिस्थितियों में भी इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर किया जा सकता है.

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डिस्प्ले: देखने का अनुभव बनाता है खास

Find X9s में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रिजॉल्यूशन के साथ आता है. स्क्रीन पर कंटेंट बेहद शार्प और रंगों से भरपूर दिखाई देता है. Dolby Vision सपोर्ट की वजह से Netflix और अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो देखने का अनुभव काफी शानदार हो जाता है.

सिर्फ 1.15mm के पतले बेजल्स फोन को आधुनिक और प्रीमियम लुक देते हैं. 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस धूप में भी स्क्रीन को आसानी से पढ़ने योग्य बनाती है. हालांकि LTPO तकनीक की जगह LTPS पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे डिस्प्ले 1Hz तक नहीं जा पाता और बैटरी बचत की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है.

कैमरा: Hasselblad का जादू बरकरार

Oppo Find X9s की सबसे बड़ी ताकत इसका कैमरा सिस्टम है. फोन में 50MP Sony LYT-700 मुख्य कैमरा, 50MP 3x टेलीफोटो कैमरा और 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है. Hasselblad की ब्रांडिंग और उसके खास फिल्टर्स फोटोग्राफी अनुभव को और बेहतर बनाते हैं.

दिन की रोशनी में कैमरा शानदार डिटेल और नैचुरल कलर्स कैप्चर करता है. 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो कैमरा पोर्ट्रेट और दूर की तस्वीरों में प्रभावशाली प्रदर्शन करता है. हालांकि कुछ परिस्थितियों में पोर्ट्रेट मोड एज डिटेक्शन में हल्की गलती कर सकता है, लेकिन अधिकांश समय परिणाम बेहतरीन मिलते हैं.

सेल्फी कैमरा भी फ्लैगशिप स्तर की तस्वीरें देता है, खासकर प्राकृतिक रोशनी में. वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सभी कैमरे 4K 60fps सपोर्ट करते हैं और OIS की मदद से फुटेज काफी स्थिर रहती है.

परफॉर्मेंस: रोजमर्रा के हर काम में भरोसेमंद

फोन में MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर दिया गया है. यह भले ही बाजार का सबसे ताकतवर चिपसेट न हो, लेकिन वास्तविक उपयोग में इसकी कमी महसूस नहीं होती. मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग जैसे सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं.

Call of Duty Mobile और Genshin Impact जैसे भारी गेम्स भी फोन स्मूद तरीके से चला लेता है. लंबे गेमिंग सेशन या गर्म मौसम में कैमरा इस्तेमाल करने के दौरान फोन थोड़ा गर्म जरूर होता है, लेकिन यह समस्या अधिकांश फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है.

बैटरी: चिंता मुक्त अनुभव

Oppo Find X9s में 7025mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. सामान्य उपयोग में फोन आसानी से पूरे दिन का बैकअप देता है और कई यूजर्स के लिए दो दिन तक भी चल सकता है.

भारी उपयोग के बावजूद दिन खत्म होने तक बैटरी में पर्याप्त चार्ज बचा रहता है. 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से फोन लगभग एक घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाता है. हालांकि वायरलेस चार्जिंग की कमी कुछ प्रीमियम यूजर्स को निराश कर सकती है.

सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस: पहले से ज्यादा स्मार्ट ColorOS

Android 16 आधारित ColorOS 16 फोन को आधुनिक और स्मूद अनुभव प्रदान करता है. नया लॉक स्क्रीन बार, ऐप्स को रंग के अनुसार व्यवस्थित करने का विकल्प और Mind Space जैसे फीचर्स उपयोगिता बढ़ाते हैं.

इंटरफेस काफी तेज और सहज महसूस होता है. हालांकि Netflix, Spotify और Facebook जैसी कुछ प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स मौजूद हैं, जिन्हें सभी यूजर्स पसंद नहीं करेंगे.

Oppo Find X9s के Pros

Oppo Find X9s की सबसे बड़ी ताकत इसका प्रीमियम डिजाइन, शानदार AMOLED डिस्प्ले और बेहतरीन कैमरा सिस्टम है. 7025mAh की बड़ी बैटरी लंबे समय तक साथ निभाती है और 80W फास्ट चार्जिंग अनुभव को और बेहतर बनाती है. ColorOS 16 स्मूद और फीचर-रिच यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करता है. फोन का कॉम्पैक्ट लेकिन संतुलित आकार भी इसे इस्तेमाल में आरामदायक बनाता है.

Oppo Find X9s के Cons

फोन में वायरलेस चार्जिंग का अभाव खलता है, खासकर इस कीमत वर्ग में. LTPO डिस्प्ले की जगह LTPS पैनल दिया गया है, जिससे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और बेहतर हो सकता था. पोर्ट्रेट मोड कभी-कभी एज डिटेक्शन में चूक जाता है और लंबे गेमिंग सेशन के दौरान फोन हल्का गर्म भी हो जाता है. इसके अलावा डिफॉल्ट रूप से 1.5K रिजॉल्यूशन सक्रिय न होना भी थोड़ा निराशाजनक लगता है.

Verdict: खरीदना चाहिए या नहीं?

Oppo Find X9s उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो एक संतुलित फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहते हैं. यह फोन किसी एक फीचर पर फोकस करने के बजाय हर विभाग में मजबूत प्रदर्शन देता है. बेहतरीन कैमरे, आकर्षक डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और प्रीमियम डिजाइन इसे 2026 के सबसे संतुलित फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में शामिल करते हैं. यदि आपको वायरलेस चार्जिंग की कमी से परेशानी नहीं है, तो Oppo Find X9s अपने प्राइस सेगमेंट में एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकता है.