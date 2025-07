7000mAh बैटरी के साथ तहलका मचाने आ रहा Oppo का धांसू Smartphone, डिजाइन भी होगा झक्कास

OPPO एक बार फिर से भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में धूम मचाने को तैयार है. कंपनी ने आधिकारिक रूप से यह कंफर्म कर दिया है कि Oppo K13 Turbo Series 5G जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है. इस सीरीज के तहत दो मॉडल लॉन्च किए जा सकते हैं – Oppo K13 Turbo 5G और Oppo K13 Turbo Pro 5G. दोनों फोन परफॉर्मेंस सेगमेंट को टारगेट करते हैं और Flipkart पर एक्सक्लूसिव तौर पर उपलब्ध होंगे.

Flipkart पर टीजर जारी, लॉन्च अगस्त की शुरुआत में OPPO India ने अपने आधिकारिक X (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक टीजर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है: “Get ready to enter the OPPO Turbo Zone. Unleashing the OPPOK13TurboSeries 5G - Power, Speed, and Performance like never before. Coming soon.”

Get ready to enter the OPPO Turbo Zone.

Unleashing the #OPPOK13TurboSeries 5G - Power, Speed, and Performance like never before. Coming soon!#LiveUnstoppable #OPphone

Know More-https://t.co/myqvzcBIzu pic.twitter.com/CtRd4u41u7 — OPPO India (@OPPOIndia) July 28, 2025

Flipkart पर इस सीरीज के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है, जो यह संकेत देती है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा. उम्मीद की जा रही है कि यह फोन अगस्त 2025 की शुरुआत में उपलब्ध होगा, हालांकि ऑफिशियल लॉन्च डेट अब तक सामने नहीं आई है.

दमदार डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

Oppo K13 Turbo Series 5G में 6.80-इंच की AMOLED डिस्प्ले दी जा सकती है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजॉल्यूशन मिलेगा. जहां K13 Turbo में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर होने की संभावना है, वहीं K13 Turbo Pro में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट मिल सकता है. फोन में 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज का विकल्प मिल सकता है, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग काफी स्मूद हो जाएगी.

कैमरा और बैटरी भी है दमदार

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP डुअल कैमरा सेटअप और 16MP फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. इसके अलावा, इस सीरीज की बड़ी खासियत है इसकी 7000mAh तक की बैटरी, जो लंबे समय तक चलने वाली है. फोन में IPX6, IPX8 और IPX9 रेटिंग दी जा सकती है, यानी यह डस्ट और वॉटर से भी काफी हद तक सेफ रहेगा.

कीमत क्या होगी?

Oppo K13 Turbo Series 5G की कीमत भारत में ₹30,000 से कम हो सकती है, जिससे यह मिड-रेंज सेगमेंट में एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आ सकता है. हालांकि, सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत की आधिकारिक पुष्टि लॉन्च के समय ही होगी.

FAQs

Q1. Oppo K13 Turbo Series भारत में कब लॉन्च होगी?

A1. कंपनी ने लॉन्च कंफर्म कर दिया है, लेकिन ऑफिशियल डेट अगस्त की शुरुआत में आने की उम्मीद है.

Q2. इस फोन की कीमत कितनी होगी?

A2. Oppo K13 Turbo Series की कीमत ₹30,000 से कम हो सकती है.

Q3. क्या इसमें Snapdragon प्रोसेसर मिलेगा?

A3. हां, Pro वेरिएंट में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर होने की उम्मीद है.

Q4. यह सीरीज कहां से खरीदी जा सकती है?

A4. यह फोन Flipkart पर उपलब्ध होगा.

Q5. क्या ये फोन वाटरप्रूफ होगा?

A5. इसमें IPX6, IPX8 और IPX9 जैसे हाई रेटिंग्स मिलने की उम्मीद है.