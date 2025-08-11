OPPO K13 और Samsung F36 में कौन है GenZ का असली हीरो, खरीदने से पहले जान लें ये बातें
OPPO K13 और Samsung F36 में कौन है GenZ का असली हीरो, खरीदने से पहले जान लें ये बातें

आप कम बजट में एक बेहतरीन कैमरा वाला फोन की तलाश कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए 2 स्मार्टफोन लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 20,000 रुपये से कम है. आइए जानते हैं इस फोन के बारे में...

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:27 PM IST
OPPO K13 और Samsung F36 में कौन है GenZ का असली हीरो, खरीदने से पहले जान लें ये बातें

आज के समय में GenZ के लिए फोन की बैटरी लाइफ से ज्यादा मतलब फोन के कैमरे से होती है. यह फोन खरीदते समय अपना ज्यादा ध्यान स्मार्टफोन के कैमरे पर ही देते हैं. आप भी एक बेहतरीन कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए 20 हजार के बजट में 2 मोबाइल फोन लेकर आए हैं, जिनका कैमरा काफी धांसू है. हम जिस स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं वो OPPO K13 और Samsung F36 है. हम इस स्टोरी में दोनों फोन के फीचर्स, कैमरे, बैटरी और प्राइस के बारे में बताएंग.
 

OPPO K13 5G के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 4  का प्रोसेसर दिया गया है. वहीं 8GB RAM और 256 GB स्टोरेज, एमोलेड 6.67 इंच डिस्प्ले और 7000mAh की दमदार बैटरी के साथ 80 वाट का सुपर वूक चार्जर दिया गया है. इस फोन के कैमरे की बात करें तो 50MP+2MP का रियर कैमरा और फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है. आप इस स्मार्ट फोन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं.

Samsung Galaxy F36 5G के फीचर्स की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में सैमसंग एक्सिनोस 1380 प्रोसेसर दिया गया है, जो मोबाइल को काफी स्मूथ बनाता है. इस मोबाइल में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज, 6.7 इंच की फुल एचडी डिस्पले, 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. इस फोन में 50MP + 8MP + 2MP का रियर कैमरा और फ्रंट में 13MP का कैमरा मिलता है. आप इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं.

कीमत
Samsung Galaxy F36 5G स्मार्टफोन की कीमत 18,999 रुपये है. यह मोबाइल फोन तीन कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उपलब्ध है. वहीं OPPO K13 5G का प्राइस 19,999 रुपये है. OPPO का यह फोन दो कलर ऑप्शन के साथ बाजार में मौजूद है. दोनों स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 दिया गया है.

About the Author
author img
शहज़ाद खान

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

OPPO K13 vs Samsung F36Smartphonemobile features

