एक बार चार्ज करो और भूल जाओ! 6500mAh की तगड़ी बैटरी के साथ आ रहा है Oppo K14x, जानें क्या होगी कीमत

Oppo कंपनी ने भारत में अपनी X सीरीज में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की डेट का खुलासा कर दिया है. कंपनी 10 फरवरी को भारत के बजार में अपना नया स्मार्टफोन Oppo K14x नाम से लॉन्च करने जा रहा है. अगर आप बजट सेगमेंट वाले फोन की तलाश कर रहे है, तो यह फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इस फोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 'जायंट' बैटरी है, जो इसे लंबी रेस का घोड़ा बनाती है. अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसकी बैटरी खत्म होने का नाम न ले, तो समझो बस आपका इंतजार खत्म होने वाला है. हम यहां आपको इस फोन की कीमत और फीचर्स की डिटेल्स दे रहे हैं.

Oppo K14x का डिस्प्ले

ओप्पो ने इस फोन के फीचर्स पर पूरा ध्यान दिया है. फोन में आपको 6.75-inch का HD+ डिस्प्ले मिनले वाला है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आ रहा है. इसका मतलब है कि फोन चलाने और गेमिंग के लिए काफी स्मूथ होने वाला है. फोन में आपको 1,125 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है. जिससे फोन को आप कड़ी धूप में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते है.

Oppo K14x का प्रोसेसर

परफॉरमेंस की बात करें तो कंपनी इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट प्रोसेसर ऑफर करने वाली है. यह इस बजट में आने वाला सबसे बेहतरीन चिपसेट माना जाता है. यह फोन लेटेस्ट ColorOS 15 पर चलेगा, जिससे यूजर्स को नया और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा. पावर के लिए कंपनी इस में आपको 6,500mAh बड़ी बैटरी दे रही है. यह फोन 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ रहा है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर आपको जबरदस्त बैकअप देगी.

कैमरा और डिजाइन

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर पैनल में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे सकती है. यहा फोन कई एआई (AI) फीचर्स से लैस होने वाला है. AI फीचर्स के कारण आप इस फोन से कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं. डिजाइन के मामले में यह फोन काफी स्लीक और मॉडर्न नजर आता है. इसमें पीछे की तरफ पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल दिया गया है.

Oppo K14x की कीमत

हालांकिस, कंपनी ने अभी तक फोन के आधिकारिक कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है. 10 फरवरी को लॉन्च के बाद आपको इसकी सटीक कीमत पता चल जाएगी. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फोन 12,000 से 15,000 रुपये के बीच लॉन्च हो सकता है. यह फोन पिछले साल आए Oppo K13x का अपग्रेड वर्जन है. इसको आप ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीद सकते है. यहां पर फोन की माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है.

