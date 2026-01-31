मिड-रेंज में धमाका करने आ रहा Oppo K15! 8000mAh की बैटरी और 'कूलिंग फैन' से उड़ेगा सबका होश, यहां दिखी झलक

Oppo कंपनी भारत में अपना K-सीरीज वाला स्मार्टफोन जल्द लॉन्च कर सकती है. कंपनी ने इस फोन को भारत में टीज करना भी शुरू कर दिया है. फिलहाल अभी तक कंपनी ने इस फोन के नाम को लेकर कोई भी जानकारी साझा नहीं की है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी इस फोन को Oppo K15 Series नाम से लॉन्च कर सकती है. इससे पहले भी यहां K-सीरीज के कई वेरिएंट लॉन्च हो चुके हैं. इसमें Oppo K13 के बाद Oppo K13x और Oppo K13 Turbo शामिल था.

Oppo की नई K सीरीज कब हगी लॉन्च

Oppo कंपनी ने अभी अपने K-सीरीज फोन्स को भारत में लॉन्च तारीख का खुलासा नहीं किया है. लेकिन Oppo ने X पर इसको लेकर टीजर जारी किया है. Flipkart पर इस फोन की माइक्रोसाइट भी लॉन्च हो गई है. इसमें आपको Oppo K15 की पहली झलक मिलती दिख रही है. इससे यह भी साफ होता है कि यह फोन Flipkart पर मिलेगा. ओप्पो ने फ्लिपकार्ट पर "Get ready for the Next K" टैगलाइन के साथ टीजर जारी किया है.

कैसा होगा डिजाइन?

फ्लिपकार्ट पर दिखे टीजर से फोन के डिजाइन का थोड़ा अंदाजा लग गया है. इस बार ओप्पो ने कैमरे के लिए 'पिल-शेप' (Pill-shaped) यानी कैप्सूल जैसा कैमरा मॉड्यूल दे सकती है. फोन का बैक पैनल फ्लैट है और किनारों को भी सीधा रखा गया है, जिससे इस फोन को काफी प्रीमियम लुक मिलता है. लीक के मुताबिक, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप और एक दमदार एलईडी फ्लैश लाइट दी गई है.

पावरफुल प्रोसेसर और 'टर्बो' कूलिंग

Oppo K15 सीरीज में परफॉर्मेंस पर खास ध्यान दिया गया जा सकता हैं. लीक रिपोर्ट के अनुसार इसमें MediaTek Dimensity सीरीज का पावरफुल चिपसेट मिल सकता है. यह फोन गेमिंग लवर्स के लिए खास होने वाला है. इसमें 'एक्टिव कूलिंग फैन' (Active Cooling Fan) जैसा फीचर भी दिया जा सकता है. यह फीचर फोन को भारी गेमिंग के दौरान ठंडा रखता है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो सीरीज में Oppo K15 और एक बजट फ्रेंडली Oppo K15x मॉडल भी हो सकता है.

बैटरी होगी असली 'सुपरपावर'

Oppo का K-सीरीज वाला स्मार्टफोन हमेशा से अपनी बड़ी बैटरी के लिए जाना जाता है. इसके पिछले मॉडल K13 में कंपनी ने 7,000mAh की बैटरी दी थी. अब माना जा रहा है कि K15 सीरीज में 8,000mAh तक की बड़ी बैटरी मिल सकती है. इसके साथ फोन में 80W या 100W की सुपरफास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है.

कीमत और लॉन्चिंग

यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में आ सकता है. इसकी कीमत 15,000 से 22,000 रुपये के बीच होने की संभावना है. कंपनी इस फोन को फरवरी के मध्य तक आधिकारिक तौर पर बाजार में उतार सकती है. Oppo K15 को Oppo K13 के अपग्रेडेड वर्जन को तौर पर लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च के बाद इस फोन को आप Flipkart से खरीद सकते हैं.

