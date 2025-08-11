गेमर्स के लिए धमाका! Oppo K13 Turbo सीरीज आई कूलिंग फैन और 7,000mAh बैटरी के साथ- कीमत जानकर चौंक जाएंगे
Advertisement
trendingNow12875964
Hindi Newsटेक

गेमर्स के लिए धमाका! Oppo K13 Turbo सीरीज आई कूलिंग फैन और 7,000mAh बैटरी के साथ- कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Oppo ने अपनी K13 Turbo सीरीज में दो नए गेमिंग-फोकस्ड स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं – Oppo K13 Turbo Pro और Oppo K13 Turbo. टॉप-एंड वेरिएंट K13 Turbo Pro का मुकाबला सीधे Poco F7 और OnePlus 13R जैसे फोन से होगा, जबकि K13 Turbo की टक्कर OnePlus Nord 5 और iQOO Neo 10R से होगी.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 11, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गेमर्स के लिए धमाका! Oppo K13 Turbo सीरीज आई कूलिंग फैन और 7,000mAh बैटरी के साथ- कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Oppo K13 Turbo की कीमत और वेरिएंट
Oppo K13 Turbo की शुरुआती कीमत ₹27,999 है (8GB RAM + 128GB स्टोरेज). 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹29,999 है. लॉन्च ऑफर्स के साथ इनकी इफेक्टिव कीमत क्रमशः ₹24,999 और ₹26,999 हो जाएगी. फोन की सेल 18 अगस्त से शुरू होगी.

Oppo K13 Turbo Pro की कीमत और वेरिएंट
K13 Turbo Pro की कीमत ₹37,999 से शुरू होती है (8GB RAM + 256GB स्टोरेज). 12GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत ₹39,999 है. लॉन्च ऑफर्स के बाद ये क्रमशः ₹34,999 और ₹36,999 में मिलेंगे. सेल 15 अगस्त से शुरू होगी.

दोनों स्मार्टफोन Flipkart, Oppo की ऑफिशियल वेबसाइट और कंपनी के रिटेल पार्टनर्स से खरीदे जा सकेंगे.

कलर ऑप्शन
* Oppo K13 Turbo Pro – Silver Knight, Purple Phantom, Midnight Maverick
* Oppo K13 Turbo – Knight White, First Purple, Midnight Marvier

Oppo K13 Turbo Pro के स्पेसिफिकेशन
* डिस्प्ले: 6.8-इंच LTPS AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,600 निट्स पीक ब्राइटनेस
 • प्रोसेसर: Snapdragon 8s Gen 4
 • रैम/स्टोरेज: 8GB/12GB LPDDR5X RAM, 256GB UFS 4.0 स्टोरेज
 • कैमरा:
 • रियर – 50MP Samsung OV02B1B + 2MP डेप्थ सेंसर
 • फ्रंट – 16MP Sony IMX480
 • बैटरी: 7,000mAh, 80W फास्ट चार्जिंग
 • सॉफ्टवेयर: ColorOS 15 (Android 15), 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच
 • वॉटर रेसिस्टेंस: IPX9 रेटिंग (1.5 मीटर पानी में 30 मिनट तक), लेकिन डस्ट प्रोटेक्शन नहीं

Oppo K13 Turbo के स्पेसिफिकेशन
 • डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और सॉफ्टवेयर सपोर्ट Pro जैसा ही
 • प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 8450
 • रैम/स्टोरेज: 8GB RAM, 128GB/256GB स्टोरेज

खास गेमिंग फीचर – इन-बिल्ट कूलिंग फैन
Oppo ने दोनों फोन में इन-बिल्ट कूलिंग फैन दिया है, जो 18,000rpm तक स्पिन कर सकता है. इसके 0.1mm पतले ब्लेड्स फोन को ठंडा रखने के साथ वाइब्रेशन और पावर खपत को कम रखते हैं. कंपनी के मुताबिक, यह फैन हाई-लोड कंडीशन में (जैसे BGMI खेलते समय धूप में) फोन का तापमान 2–4 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है.

About the Author
author img
ज़ी न्यूज़ डेस्क

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.

 

...और पढ़ें

TAGS

OPPOk13 Turbo Series

Trending news

क्या आवारा कुत्तों से हैं परेशान? अब मिलेगी राहत, SC ने जारी किए सख्त दिशानिर्देश
Supreme Court
क्या आवारा कुत्तों से हैं परेशान? अब मिलेगी राहत, SC ने जारी किए सख्त दिशानिर्देश
हकीकत यह है कि वे बोल नहीं सकते... हिरासत में लिए जाने के बाद क्या बोले राहुल
Opposition march
हकीकत यह है कि वे बोल नहीं सकते... हिरासत में लिए जाने के बाद क्या बोले राहुल
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
'INDIA' Alliance Protest LIVE: जैसे पड़ी नजर, टी शर्ट को ऊपर चढ़ाकर 'सिंघम' बने राहुल गांधी, प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुईं सांसद का वीडियो देखें
#Breaking news
'INDIA' Alliance Protest LIVE: जैसे पड़ी नजर, टी शर्ट को ऊपर चढ़ाकर 'सिंघम' बने राहुल गांधी, प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुईं सांसद का वीडियो देखें
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
;