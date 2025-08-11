गेमर्स के लिए धमाका! Oppo K13 Turbo सीरीज आई कूलिंग फैन और 7,000mAh बैटरी के साथ- कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Oppo K13 Turbo की कीमत और वेरिएंट

Oppo K13 Turbo की शुरुआती कीमत ₹27,999 है (8GB RAM + 128GB स्टोरेज). 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹29,999 है. लॉन्च ऑफर्स के साथ इनकी इफेक्टिव कीमत क्रमशः ₹24,999 और ₹26,999 हो जाएगी. फोन की सेल 18 अगस्त से शुरू होगी.

Oppo K13 Turbo Pro की कीमत और वेरिएंट

K13 Turbo Pro की कीमत ₹37,999 से शुरू होती है (8GB RAM + 256GB स्टोरेज). 12GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत ₹39,999 है. लॉन्च ऑफर्स के बाद ये क्रमशः ₹34,999 और ₹36,999 में मिलेंगे. सेल 15 अगस्त से शुरू होगी.

दोनों स्मार्टफोन Flipkart, Oppo की ऑफिशियल वेबसाइट और कंपनी के रिटेल पार्टनर्स से खरीदे जा सकेंगे.

कलर ऑप्शन

* Oppo K13 Turbo Pro – Silver Knight, Purple Phantom, Midnight Maverick

* Oppo K13 Turbo – Knight White, First Purple, Midnight Marvier

Oppo K13 Turbo Pro के स्पेसिफिकेशन

* डिस्प्ले: 6.8-इंच LTPS AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,600 निट्स पीक ब्राइटनेस

• प्रोसेसर: Snapdragon 8s Gen 4

• रैम/स्टोरेज: 8GB/12GB LPDDR5X RAM, 256GB UFS 4.0 स्टोरेज

• कैमरा:

• रियर – 50MP Samsung OV02B1B + 2MP डेप्थ सेंसर

• फ्रंट – 16MP Sony IMX480

• बैटरी: 7,000mAh, 80W फास्ट चार्जिंग

• सॉफ्टवेयर: ColorOS 15 (Android 15), 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच

• वॉटर रेसिस्टेंस: IPX9 रेटिंग (1.5 मीटर पानी में 30 मिनट तक), लेकिन डस्ट प्रोटेक्शन नहीं

Oppo K13 Turbo के स्पेसिफिकेशन

• डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और सॉफ्टवेयर सपोर्ट Pro जैसा ही

• प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 8450

• रैम/स्टोरेज: 8GB RAM, 128GB/256GB स्टोरेज

खास गेमिंग फीचर – इन-बिल्ट कूलिंग फैन

Oppo ने दोनों फोन में इन-बिल्ट कूलिंग फैन दिया है, जो 18,000rpm तक स्पिन कर सकता है. इसके 0.1mm पतले ब्लेड्स फोन को ठंडा रखने के साथ वाइब्रेशन और पावर खपत को कम रखते हैं. कंपनी के मुताबिक, यह फैन हाई-लोड कंडीशन में (जैसे BGMI खेलते समय धूप में) फोन का तापमान 2–4 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है.