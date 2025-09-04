OPPO ला रहा 7000mAh बैटरी वाला धांसू Smartphone! लॉन्च से पहले Leak हुए फीचर्स, डिजाइन भी देख लें

Oppo F31 Series: अगर आप भी नया फोन लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. स्मार्टफोन कंपनी Oppo जल्द ही भारत में अपनी एक और नई मिड बजट स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने वाली है. चीनी कंपनी ओप्पो अब F31 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है. इस सीरीज में तीन फोन Oppo F31, Oppo F31 Pro और Oppo F31 Pro+ लॉन्च किए जा सकते हैं. ये तीनों फोन 7,000mAh की पॉवरफुल बैटरी समेत कई स्पेशल फीचर्स के साथ मार्केट में आ सकते हैं.

जल्द भारत में होगी लॉन्च

Oppo F31 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर टिप्सटर योगेश बरार ने सोशल मीडिया X पर जानकारी शेयर की है. इस सीरीज को कब लॉन्च किया जाएगा उसकी कोई फिक्स डेट उन्होंने अभी नहीं बताई है. पिछले साल लॉन्च हुए Oppo F29 सीरीज के मुकाबले इसके कैमरे और बैटरी में कुछ अपग्रेड देखने को मिल सकता है. साथ ही इसमें नया प्रोसेसर भी मिल सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल IP66, IP68, IP69 रेटिंग के साथ आएंगे. इस सीरीज के तीनों मॉडल 7,000mAh की दमदार बैटरी के साथ आएंगे. पिछली सीरीज के प्रो मॉडल में 6000mAh, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 6,500mAh की बैटरी दी गई थी.

कलर और डिजाइन

OPPO F31 को तीन रंग विकल्पों में पेश किया जाएगा – ब्लू, ग्रीन और रेड. जबकि F31 Pro गोल्ड और ग्रे में उपलब्ध होगा. सबसे प्रीमियम मॉडल F31 Pro+ तीन शानदार रंगों – ब्लू, व्हाइट और पिंक में मार्केट में लाया जाएगा. टिप्सटर योगेश बरार के मुताबिक इस सीरीज का डिजाइन खास तौर Gen Z युवाओं और स्टाइलिश यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

Upcoming OPPO F31 series in single frame Colors:

- OPPO F31: Blue, Green and Red

- OPPO F31 Pro: Gold and Grey

- OPPO F31 Pro+: Blue, White & Pink USP:

- 7,000mAh batteries

- IP66, IP68, IP69 rating

- 50MP cameras Pricing:

- F31 Pro+ Rs 35K

- F31 Pro Rs 30K

- F31 Rs 20K pic.twitter.com/VDpLzjhnQR — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 4, 2025

कीमत भी जान लीजिए

कीमत की बात की जाए तो टिप्सटर योगेश बरार के अनुसार F31 सीरीज हर बजट के यूजर्स के लिए ऑप्शन पेश करती है. सबसे महंगा F31 Pro+ लगभग ₹35,000 में उपलब्ध होगा. इसके छोटे भाई F31 Pro की कीमत ₹30,000 के आस-पास हो सकती है, वहीं बेस मॉडल F31 की कीमत ₹20,000 के करीब होगी. योगेश बरार के अनुसार यह फोन जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है.

कैमरा और परफॉर्मेंस

कैमरा क्वालिटी के मामले में भी OPPO F31 सीरीज पीछे नहीं रहेगी. सभी मॉडल्स में 50MP का दमदार कैमरा मिल सकता है. टिप्सटर योगेश बरार के मुताबिक, कैमरा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दिन और रात दोनों परिस्थितियों में शानदार फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देगा.

