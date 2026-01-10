Oppo ने भारत में लॉन्च किया नया टैबलेट! 10,050mAh धांसू बैटरी के साथ मिल रहा धाकड़ प्रोसेसर, जानें कीमत

Advertisement
Oppo Pad 5 Launch: Oppo ने अपने Reno 15 सीरीज वाले स्मार्टफोन्स के साथ Oppo Pad 5 को भी लॉन्च कर दिया है. 10,050mAh बड़ी बैटरी वाले इस टैब को आप 13 जनवरी से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं. इसमें आपको 8GB रैम के साथ 256GB का स्टोरेज ऑप्शन मिल रहा है. Oppo का यह टैब कई शानदार फीचर्स से लैस है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:50 PM IST
Oppo Pad 5 Launch: Oppo कंपनी ने भारत में अपने Oppo Reno 15 सीरीज के साथ Oppo Pad 5 को भी लॉन्च किया था. इस पैड में कंपनी ने 10,050mAh बड़ी बैटरी के साथ कई शानदार फीचर्स दिए है. इसमें आपको 8GB रैम के साथ 256GB का स्टोरेज ऑप्शन मिल रहा है. यह टैब ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 7300 Ultra चिपसेट से लैस है. हम यहां आपको इसकी कीमत और फीचर्स बारे में जानकारी दे रहे हैं. 

Oppo Pad 5 की कीमत
Oppo Pad 5 को कंपनी ने दो वेरिएंट में पेश किया है. इसके वाई-फाई वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये से शुरू हो रही है, तो वहीं टैब के वाई-फाई + 5G वेरिएंट के लिए आपको 32,999 रुपये खर्च करने होंगे. यह टैब 8GB रैम और 256GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में अवेलेबल है. इस टैब को कंपनी ने दो कलर ऑप्शन ऑरोरा पिंक और स्टारलाइट ब्लैक में पेश किया है. इस टैब को कंपनी 13 जनवरी से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा सकती है.  

Oppo Pad 5 के फीचर्स 
Oppo Pad 5 में आपको 12.1 इंच का 2.8K एलसीडी डिस्प्ले दे रही है. यह डिस्प्ले 120Hz तक की रिफ्रेश रेट और 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आ रहा है. कंपनी इस टैब को ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 7300 Ultra चिपसेट प्रोसेसर से लैस कर रही है. यह टैब एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के सपोर्ट पर काम करता है. कैमरे की बात करें तो कंपनी इस टैब में 8MP का सिंगल रियर कैमरा दे रही है. वहीं टैब में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए आपको 8MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है. इस टैब में आप 30fps पर 1080p रेजोल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. पावर के लिए कंपनी इस टैबलेट में 33W Supervooc वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,050mAh की बैटरी दे रही है. इस टैबलेट में आपको कई सेंसर मिल जाते हैं. 

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

