OPPO Pad: आ रहा है स्टाइलिश डिजाइन वाला Tablet, कीमत और फीचर्स का हुआ खुलासा

नई दिल्ली. OPPO Pad Indian Launch Timeline And Price Tipped: हाल ही में दुनिया भर में टैबलेट की बढ़ती मांग के साथ ओप्पो (OPPO) ने इस साल की शुरुआत में बाजार में अपना पहला टैबलेट लॉन्च किया, जिसे ओप्पो पैड (OPPO Pad) कहा गया. टैबलेट को चीन में पेश किया गया था. एक नई रिपोर्ट बताती है कि यह जल्द ही भारत में प्रवेश करेगा. टिप्सटर मुकुल शर्मा के मुताबिक, ओप्पो पैड जल्द ही भारत में लॉन्च होगा. टिपस्टर का कहना है कि टैबलेट जून के अंत और जुलाई के बीच भारत में लॉन्च होगा. आइए जानते हैं OPPO Pad की कीमत और फीचर्स...

[Exclusive] In all likelihood, OPPO Pad will launch in India by June ending/July.

The tablet will be priced around Rs 25K-Rs 30K in the country.

The OPPO Reno8 series launch will also be during the same timeframe in India.

