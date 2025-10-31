धड़ाम से गिरी कीमत! Oppo के इस प्रीमियम स्मार्टफोन पर मिल रहा है ₹11,000 से ज्यादा का डिस्काउंट, जानें कहां चल रहा ऑफर

Oppo Reno 13 Discount Offer: अगर आप नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं और अच्छे ऑफर्स की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद भी अभी भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. आप इन ऑफर्स का फायदा उठाकर नए फोन की खरीदी पर हजारों की भी बचत कर सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Oppo के फोन पर इस समय अच्छा ऑफर्स चल रहा है. जिसमें प्रीमियम लुक और शानदार फीचर वाला Oppo का Reno 13 फोन पर 11,000 रुपये से भी ज्यादा की छूट मिल रही है. तो अगर आप ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो प्रीमियम लुक और दमदार फीचर्स वाला हो तो यह फोन आपके लिए बेस्ट है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं Oppo Reno 13 पर मिलने वाले बंपर डिस्काउंट ऑफर की पूरी डिटेल्स.

ये रही Amazon ऑफर्स की डिटेल्स

Oppo Reno 13 का 8GB + 256GB वेरिएंट भारत में शुरू में 39,999 रुपये में लॉन्च किया गया था. लेकिन अभी यह स्मार्टफोन Amazon पर ₹8,000 के फ्लैट डिस्काउंट के साथ केवल ₹31,999 में मिल रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप SBI या HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको अतिरिक्त ₹3,799 तक का फायदा भी मिल सकता है. इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर पुराने फोन को बदलने पर कुल बचत को आप और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं. कंपनी ने इस फोन को Midnight Black, Galaxy Blue, और Butterfly Purple कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है. तो आपके पास फोन के कई कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं.

Oppo Reno 13 फीचर्स जान लीजिए

बात करें Oppo Reno 13 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की तो इस फोन में आपको 6.59 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला स्मार्ट अडैप्टिव डिस्प्ले मिल जाता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है. इसके साथ ही फोन में MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर लगाया गया है जिसे 8GB तक की LPDDR5X रैम और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ कनेक्ट किया गया है. लंब समय तक चार्ज करने की जरूरत न पड़े इसके लिए इस स्मार्टफोन में 5,600mAh की बैटरी लगाई गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. डिवाइस को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग भी मिली है, जिससे यह धूल और पानी से सेफ है.

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Oppo Reno 13 Android 15 पर काम करता है और इसमें 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है. यह स्मार्टफोन ड्यूल सिम (Nano + Nano) फोन है जो GSM और CDMA नेटवर्क को सपोर्ट करता है. डिवाइस का साइज 157.9 x 74.73 x 7.24mm है और इसका वजन करीब 181 ग्राम है.

कैसा है कैमरा?

Oppo Reno 13 5G के कैमरा सेटअप में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा दिया गया है जिसमें 50MP का मेन सेंसर, 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP का मोनोक्रोम सेंसर शामिल है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का हाई-रेजोल्यूशन फ्रंट कैमरा है.

कनेक्टिविटी फीचर्स में इस स्मार्टफोन में Wi-Fi 802.11 AX, GPS, NFC, USB Type-C, USB OTG और 4G सपोर्ट मिलता है. सेंसर के तौर पर इसमें एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/मैग्नेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है. साथ ही यह फोन फेस अनलॉक फीचर को भी सपोर्ट करता है.

