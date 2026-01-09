OPPO ने कर दी कंटेंट क्रिएटर्स की मौज! 200MP कैमरा के साथ तगड़े स्मार्टफोन्स लॉन्च, कई बेहतरीन फीचर्स से है लैस

OPPO कंपनी ने मार्केट में अपनी Reno सीरीज के नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इस सीरीज में OPPO Reno 15 5G, OPPO Reno 15 Pro 5G और OPPO Reno 15 Pro Mini 5G को पेश किया है. प्रीमियम डिजाइन वाले इन स्मर्टफोन्स में कंपनी आपको दमदार कैमरा के साथ कई स्मार्ट AI फीचर्स ऑफर कर रही है. इस फोन में हाई-एंड यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कई एडवांस फीचर्स मिल रहे हैं. हम यहां आपको फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

Oppo Reno15 सीरीज की कीमत

इस सीरीज में आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं. जिसमें OPPO Reno 15 5G स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 45,999 रुपये रखी गई हैं. इस कीमत में आप इस फोन के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन को अपना बना सकते हैं. वहीं, इसके 12GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट को आप 48,999 रुपये कीमत में खरीद सकते हैं. इसके साथ OPPO Reno 15 5G के टॉप वेरिएंट जिसमें आपको 12GB रैम और 512 GB स्टोरेज ऑप्शन मिल रहा है, इसकी कीमत 53,999 रुपये रखी हैं. इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन Glacier White, Twilight Blue और Aurora Blue मिल रहा है.

OPPO Reno 15 Pro 5G की कीमत

कंपनी ने इस स्मार्टफोन को प्रीमियम सेगमेंट यूजर्स के लिए लॉन्च किया है. इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 67,999 रुपये हैं. वहीं, इसके 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को आप 72,999 रुपये में अपना बना सकते हैं. इस फोन में कंपनी ने तीन कलर Cocoa Brown और Sunset Gold में पेश किया है.

OPPO Reno 15 Pro Mini 5G की कीमत

यह एक कॉम्पैक्ट और प्रीमियम सेगमेंट में आने वाला स्मार्टफोन है. इस फोन को दो स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को कंपनी ने 59,999 रुपये की कीमत में पेश किया है. वहीं 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत कंपनी ने 64,999 रुपये तय की है.

OPPO Reno 15 5G के फीचर्स

OPPO Reno 15 5G स्मार्टफोन में आपको 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass 7i की सिक्योरिटी के साथ आ रहा है. परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने इस फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) चिपसेट प्रोसेसर दे रही है. यह फोन ColorOS 16 पर चलता है. धूल और पानी से सुरक्षा के लिए इस फोन में IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिली हुई हैं. कैमरा की बात करें तो इस फोन के रियर पैनल में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है. जिसमें 50MP का मेन कैमरा और 50MP 3.5x टेलीफोटो कैमरा के साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो के लिए फोन में आपको 50MP अल्ट्रा-वाइड फ्रांट कैमरा मिल रहा है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh की बैटरी दे रही है.

OPPO Reno 15 Pro 5G के फीचर्स

OPPO Reno 15 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको 6.78-इंच का AMOLED LTPO डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और हाई ब्राइटनेस के साथ आ रहा है. इस फोन का डिस्प्ले Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन के साथ आ रहा है. परफॉर्मेंस के लिए फोन में आपको MediaTek Dimensity 8450 ऑल-बिग-कोर प्रोसेसर मिल रहा है. धूल और पानी से बचाव के लिए फोन को IP66, IP68 व IP69 रेटिंग मिली हुई हैं. कैमरे की बात करें तो फोन के रियर पैनल में आपको 200MP अल्ट्रा-क्लियर मेन कैमरा के साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का टेलीफोटो कैमरा लेंस मिल रहा है. सेल्फी के लिए फोन में आपको 50MP का अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा मिल रहा है. इस फोन में आपको 80W SUPERVOOC वायर्ड चार्जिंग और 50W AirVOOC वायरलैस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh की बैटरी मिल रही है.

OPPO Reno 15 Pro Mini 5G के फीचर्स

OPPO Reno 15 Pro Mini 5G स्मार्टफोन में आपको 6.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है. फोन में आपको Corning Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन मिल रहा है. परफॉर्मेंस के लिए कंपनी फोन में आपको MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट प्रोसेसर दे रही है. यह फोन ColorOS 16 पर काम करता है. फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर पैनल में आपको 200MP Ultra-Clear मेन कैमरा के साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP 3.5x टेलीफोटो कैमरा दिया जा रहा है. वहीं फोन के फ्रंट में आपको 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा मिल रहा है. पावर के लिए इस फोन में आपको 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6200mAh बैटरी मिल जाती है.

