Advertisement
trendingNow13062223
Hindi NewsटेकOppo Reno 15 सीरीज की लॉन्चिंग कंफर्म! 200MP कैमरा के साथ मिलेंगे कई तगड़े फीचर्स

Oppo Reno 15 सीरीज की लॉन्चिंग कंफर्म! 200MP कैमरा के साथ मिलेंगे कई तगड़े फीचर्स

Oppo Reno 15 series: ओप्पो कंपनी ने अपनी मिड बजट स्मार्टफोन सीरीज Oppo Reno 15 की लॉन्चिंग को कंफर्म कर दिया है.यह स्मार्टफोन 8 जनवरी को भारत के मार्केट में पेश होने जा रहा है. इस सीरीज के फोन में कंपनी आपको 200MP कैमरा के साथ कई तगड़े फीचर्स ऑफर करने जा रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Oppo Reno 15 सीरीज की लॉन्चिंग कंफर्म! 200MP कैमरा के साथ मिलेंगे कई तगड़े फीचर्स

Oppo Reno 15 series: Oppo कंपनी ने भारत में अपने मिड बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन सीरीज Oppo Reno 15 की लॉन्चिंग को कंफर्म कर दिया है. कंपनी की यह स्मार्टफोन सीरीज अगले सप्ताह भारतीय बाजार में पेश की जाएगी. इस सीरीज में आपको Oppo Reno 15, Reno 15 Pro के साथ एक नया मिनी मॉडल देखने को मिलने वाला है. कंपनी अपने इस मिनी मॉडल को Oppo Reno 15 Pro Mini नाम के साथ मार्केट में लॉन्च करने वाली है. Oppo की यह स्मार्टफोन सीरीज पिछले साल लॉन्च Oppo Reno 14 सीरीज का अपग्रेड वर्जन होने वाला है. 

Oppo Reno 15 सीरीज भारत में कब होगा लॉन्च?
Oppo Reno 15 सीरीज को कंपनी भारत के मार्केट में 8 जनवरी को पेश करने जा रही है. यह 2026 में लॉन्च होने वाला पहला ओप्पो सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है. कंपनी पिछले कई दिनों से अपने इस स्मार्टफोन को टीज़ कर रही है. अभी तक फोन के कई फीचर्स का भी खुलासा हो गया है. कंपनी ने अपने इस सीरीज के स्मार्टफोन को प्रू-टोन टेक्नोलॉजी और एआई फीचर्स से लैस किया है. इस सीरीज के दोनों प्रो मॉडल में आपको 200MP का अल्ट्रा-क्लियर मेन कैमरा मिलने वाला है. 

यह भी पढ़ें:- आसमान से नीचे आ रहे हैं Starlink के सैटेलाइट्स, मस्क ने लिया रास्ता बदलने का फैसला

Add Zee News as a Preferred Source

Oppo Reno 15 सीरीज के फीचर्स 
Oppo Reno 15 सीरीज के प्रो मिनी मॉडल में आपको 6.3 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आने वाला है. वहीं, इस सीरीज के स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल में आपको 6.9 इंच का OLED डिस्प्ले मिल सकता है. कंपनी इस सीरीज के दोनों प्रो मॉडल में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर ऑफर कर रही है. इसमें आपको 12GB रैम और 256GB तक स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलने वाला है. यह स्मार्टफोन सीरीज Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 से लैस होगी. 

Oppo Reno 15 के फीचर्स 
Oppo Reno 15 स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिल रहा है. पावर के कंपनी इस फोन में आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh की दमदार बैटरी देने वाली है. वहीं इसके मिनी मॉडल में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6200mAh की बैटरी मिलने वाली है. वहीं, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी के लिए Oppo Reno 15 सीरीज के फोन्स में एयरोस्पेस ग्रेड एल्युमीनियम फ्रेम यूज किया जाएगा.

Oppo Reno 15 सीरीज का कैमरा
Oppo Reno 15 सीरीज के प्रो मॉडल में आपको 200MP का कैमरा लेंस मिलने वाला है. इसके साथ कंपनी आपको 50MP का टेलीफोटो कैमरा सेंसर और 50MP का एक टेलीफोटो प्रोट्रेट कैमरा भी ऑफर करने वाली है. यह फोन एआई फीचर्स से लैस रहने वाला है. इसमें आपको AI Editor 3.0, एआई प्रोट्रेट ग्लो, एआई मोशन और फोटो स्लो-मो जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं. कंपनी का दावा है कि इस सीरीज का कैमरा 60fps पर 4K HDR वीडियो कैप्चर कर सकता है. 

यह भी पढ़ें:- Apple Days Sale हो रही खत्म! जबरदस्त छूट के बाद कम कीमत में घर लाएं एप्पल प्रोडक्ट

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Oppo Reno 15 ProOppo Reno 15 seriesOppo Reno 15 Pro Mini

Trending news

नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी