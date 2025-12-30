Advertisement
लॉन्च से पहले लीक हुईं Oppo Reno 15 Pro Mini की कीमत! 200MP कैमरा के साथ मिल सकती है दमदार बैटरी

लॉन्च से पहले लीक हुईं Oppo Reno 15 Pro Mini की कीमत! 200MP कैमरा के साथ मिल सकती है दमदार बैटरी

Oppo Reno 15 Pro Mini:  Oppo कंपनी जल्द भारत में अपनी Reno 15 सीरीज लॉन्च करने जा रही है. इस सीरीज में आपको एक नया मिनी मॉडल मिलने वाला है. लॉन्च से पहले इस मॉडल की कीमत और फीचर्स का खुलासा टिप्सटर अभिषेक यादव कर दिया है. कंपनी पिछले कुछ हफ्तों से इस सीरीज को टीज कर रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:11 PM IST
लॉन्च से पहले लीक हुईं Oppo Reno 15 Pro Mini की कीमत! 200MP कैमरा के साथ मिल सकती है दमदार बैटरी

Oppo Reno 15 Pro Mini: Oppo कंपनी जल्द भारत में अपनी Reno 15 सीरीज लॉन्च करने जा रही है. इसमें कंपनी Oppo Reno 15, Reno 15 Pro के साथ एक नया मिनी मॉडल इंट्रोड्यूस किया है. इस नए मॉडक को कंपनी Oppo Reno 15 Pro Mini नाम से मार्केट में लॉन्च करने वाली है. लॉन्च से पहले एक नए मीडिया लीक में इस कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन की संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी सामने आ गई हैं. टिप्सटर अभिषेक यादव ने फोन की कीमत का खुलासा किया है.   

Oppo Reno 15 Pro Mini की संभावित कीमत
टिप्सटर अभिषेक यादव अनुसार ओप्पो कंपनी अपने Reno 15 Pro Mini की कीमत 59,999 रुपये के आसपास रख सकती है. वहीं, इस फोन की बॉक्स प्राइस 64,999 रुपये तक हो सकती है. यह कीमत इस फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की बताई जा रही है. हलांकि, मना जा रहा है कि फोन बैंक या फिर लॉन्च ऑफर के साथ 2000 या 3000 रुपये कम में मिल सकता है. आपको बता दें कि कंपनी अपने Reno 15 सीरीज को जल्द भारत में लॉन्च करने वाली है. ओप्पो पिछले कुछ हफ्तों से इस सीरीज को टीज कर रहा है.   

Oppo Reno 15 Pro Mini के लीक स्पेसिफिकेशन्स
Oppo Reno 15 Pro Mini स्मार्टफोन में आपको 6.32 इंच का 1.5K LTPS AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,400 nits तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगा. कंपनी इस फोन को दो कलर ग्लेशियर व्हाइट और कोकोआ ब्राउन के साथ मार्केट में उतार सकती है. इस फोन का वजन लगभग 187 ग्राम और मोटाई 7.99 mm हो सकती है. फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग्स मिली हुईं हैं. इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है. 

Oppo Reno 15 Pro Mini का कैमरा 
फोटोग्राफी की बात करें तो इस फोन के रियर पैनल में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है. जिसमें आपको 200MP का मेन कैमरा 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है. वहीं, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए आपको 50MP का फ्रंट कैमरा भी मिलने वाला है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में आपको 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,200mAh की बैटरी ऑफर कर सकती है. 

