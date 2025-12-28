Advertisement
trendingNow13056318
Hindi NewsटेकOppo Reno 15C भारत में जल्द होगा लॉन्च! 7000mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Oppo Reno 15C भारत में जल्द होगा लॉन्च! 7000mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Oppo Reno 15C: Oppo कंपनी जल्द भारत में अपनी Reno 15 सीरीज को लॉन्च कर सकती है. टिपस्टर अभिषेक यादव और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने इस सीरीज में तीन के स्थान पर चार स्मार्टफोन्स को मार्केट में पेश करने की योजना बनाई हैं. इस सीराज में आपको Oppo Reno 15, 15 Pro और 15 Pro Mini के साथ नया मॉडल Oppo Reno 15c भी देखने को मिल सकता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 28, 2025, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Oppo Reno 15C भारत में जल्द होगा लॉन्च! 7000mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Oppo Reno 15C: Oppo कंपनी जल्द भारत में अपने Reno 15 सीरीज के मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. इस सीराज में कंपनी Oppo Reno 15, 15 Pro और 15 Pro Mini के साथ नया मॉडल Oppo Reno 15c भी पेश करने जा रही है. Reno 15 सीरीज में आने वाला यह नया मॉडल कई मायनों में अलग होने वाला है. टिपस्टर अभिषेक यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस सीरीज में आने वाले नए मॉडल की जानकारी साझा की है. इसके साथ ही, मिंट समेत कई मीडिया रिपोर्टों में भी यही बात सामने आई है. आइए जानते हैं Reno 15c के लॉन्च से पहले इसकी खास बातें. 

Oppo Reno 15C में क्या होगा खास?
टिपस्टर अभिषेक यादव द्वारा X पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार, Oppo कंपनी अपने Reno 15 सीरीज में अन्य तीन मॉडलों के साथ Reno 15C को भी लॉन्च करने जा रही है. टिप्स्टर ने दावा किया है कि यह फोन चीन में लॉन्च हुए Oppo Reno 15C से काफी अलग होने वाला है. भारतीय बाजार में इसकी कीमत 40,000 रुपये से कम होने वाली है. टिपस्टर अभिषेक ने आगे कहा कि भारतीय वेरिएंट एक अलग मॉडल हो सकता है, न कि सिर्फ रीब्रांडिंग. टिपस्टर अभिषेक यादव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके फीचर्स का भी खुलासा किया है. 

Oppo Reno 15C के फीचर्स
Oppo Reno 15C स्मार्टफोन में आपको 6.57 इंच का FHD LTPS OLED डिस्प्ले पैनल मिल सकता है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर कर सकता है. कंपनी इस फोन में आपको Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट प्रोसेसर दे सकती है. फोन में आपको 8GB या 12GB तक रैम के साथ 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिल सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Oppo Reno 15C का कैमरा
फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर पैनल में आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और  2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर लेंस ऑफर कर सकती है. वहीं, फोन में सेल्फी और वीडियो चैट के लिए आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है. पावर के लिए कंपनी इस फोन को 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बड़ी बैटरी से लैस कर सकती है. यह फोन मार्केट में आपको दो कलर वेरिएंट्स Twilight Blue और Afterglow Pink में उपलब्ध होगा. फोन की मोटाई 8.14mm बताई जा रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Oppo Reno 15COppo Reno 15 seriesOppo Smartphones

Trending news

'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
Anjel Chakma Murder Case
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
bandhu andekar
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर