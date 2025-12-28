Oppo Reno 15C भारत में जल्द होगा लॉन्च! 7000mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Oppo Reno 15C: Oppo कंपनी जल्द भारत में अपने Reno 15 सीरीज के मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. इस सीराज में कंपनी Oppo Reno 15, 15 Pro और 15 Pro Mini के साथ नया मॉडल Oppo Reno 15c भी पेश करने जा रही है. Reno 15 सीरीज में आने वाला यह नया मॉडल कई मायनों में अलग होने वाला है. टिपस्टर अभिषेक यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस सीरीज में आने वाले नए मॉडल की जानकारी साझा की है. इसके साथ ही, मिंट समेत कई मीडिया रिपोर्टों में भी यही बात सामने आई है. आइए जानते हैं Reno 15c के लॉन्च से पहले इसकी खास बातें.

Oppo Reno 15C में क्या होगा खास?

टिपस्टर अभिषेक यादव द्वारा X पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार, Oppo कंपनी अपने Reno 15 सीरीज में अन्य तीन मॉडलों के साथ Reno 15C को भी लॉन्च करने जा रही है. टिप्स्टर ने दावा किया है कि यह फोन चीन में लॉन्च हुए Oppo Reno 15C से काफी अलग होने वाला है. भारतीय बाजार में इसकी कीमत 40,000 रुपये से कम होने वाली है. टिपस्टर अभिषेक ने आगे कहा कि भारतीय वेरिएंट एक अलग मॉडल हो सकता है, न कि सिर्फ रीब्रांडिंग. टिपस्टर अभिषेक यादव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके फीचर्स का भी खुलासा किया है.

Oppo Reno 15C के फीचर्स

Oppo Reno 15C स्मार्टफोन में आपको 6.57 इंच का FHD LTPS OLED डिस्प्ले पैनल मिल सकता है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर कर सकता है. कंपनी इस फोन में आपको Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट प्रोसेसर दे सकती है. फोन में आपको 8GB या 12GB तक रैम के साथ 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिल सकता है.

Oppo Reno 15C का कैमरा

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर पैनल में आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर लेंस ऑफर कर सकती है. वहीं, फोन में सेल्फी और वीडियो चैट के लिए आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है. पावर के लिए कंपनी इस फोन को 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बड़ी बैटरी से लैस कर सकती है. यह फोन मार्केट में आपको दो कलर वेरिएंट्स Twilight Blue और Afterglow Pink में उपलब्ध होगा. फोन की मोटाई 8.14mm बताई जा रही है.