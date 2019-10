OPPO Reno 2Z : अपने परिवार के साथ बनाएं यह दिवाली खास...

दिवाली के पर्व को सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ मनाने का आनंद ही अलग होता है. हमारे करीबी दोस्त और परिजन ही हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में हर्ष और उल्लास लाते हैं और त्योहारों के मौसम को खास बनाते हैं. चाहे साथ मिलकर घर की सफाई हो, दोस्तों के साथ ताश पार्टी, बच्चों को रंगोली बनाना सिखाना हो या अपनी मां के साथ बाज़ार में खरीदारी करना, रोशनी का ये त्योहार परिवार को साथ लाने का सबसे अच्छा तरीका है. आप भी इस दिवाली को और खास बनाने की सोच रहे होंगे. आइये जानते हैं कुछ ऐसे काम जो इस त्योहार के सीज़न में आप परिवार और दोस्तों के साथ कर सकते हैं.

साथ मिलकर घर सजाएं दिवाली

हमारे जीवन में रोशनी, समृद्धि और उल्लास लेकर आती है. साथ ही ये पर्व पूरे परिवार को मिल जुल कर अपने घर को सजाने का अवसर प्रदान करता है. चाहे वो खूबसूरत रंगोली बनाना हो या विभिन्न प्रकार के फूलों से घर को सजाना हो, यह कुछ ऐसे खास पल होते हैं जिनको सभी अपनी यादों में पिरोना चाहते हैं.

आपके इसी कार्य को आसान बनाता है OPPO Reno2 Z जिसमें दुनिया का पहला पॉप-अप कैमरा बोकेह इफेक्ट वीडियो के साथ पेश किया गया है. अब आप विशेष गुणवत्ता वाले इस फोन के ज़रिए बोकेह इफेक्ट वाले वीडियो बना सकते हैं जो आप और आपके प्रियजन सालों साल अपनी यादों में संजोकर रख सकते हैं.

इतना ही नहीं, इस डिवाइस में बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए पोर्ट्रेट मोड 2.0 के साथ साथ अल्ट्रा डार्क मोड 2.0 भी दिया गया है. अल्ट्रा डार्क मोड 2.0 सुनिश्चित करता है कि बहुत कम रोशनी में भी आपकी तस्वीरें बिलकुल क्लियर और शार्प आएंगी. इसलिए निश्चिंत रहें, OPPO Reno2 Z के बेहतरीन कैमरे की मदद से इस दिवाली लिए गए फोटोग्राफ्स आपके परिवार और घर की तरह ही सदैव खूबसूरत रहेंगी और आप इन्हें सालों साल संभालकर रखेंगे.

साथ मिलकर बनाएं स्वादिष्ट व्यंजन

कोई भी भारतीय त्योहार मिठाइयों और तरह तरह की बेहतरीन व्यंजन के बिना पूरा नहीं होता है औऱ दिवाली की तो बात ही कुछ औऱ होती है. आप अपने मेहमानों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने में परिवार की मदद कर सकते हैं. या फिर आप त्यौहार के दिन सभी परिवारजनों के लिए शानदार दिवाली लंच तैयार करके उन्हें सरप्राइज़ दे सकते हैं. शुभ त्योहार पर घर से अच्छे खाने की महक आने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता.

साथ में करें दिवाली शॉपिंग

दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए आखिरी मिनट तक भागमभाग हर साल होती है. क्यों न इस काम में अपने परिवार के सदस्यों को शामिल करें. अपने नजदीकी मॉल में जाएं, या अपने पड़ोस के लोकल मार्केट में जाकर हैंडमेड दिवाली गिफ्ट्स खरीदें. एक साथ खरीदारी करना न केवल एक यादगार अनुभव रहेगा, बल्कि इस त्योहार के मौसम में आपके परिवार को और भी करीब लाएगा.

इन सभी अनमोल पलों को कैद करने के लिए आप OPPO Reno2 Z ज़रूर लेना चाहेंगे, ऐसे में हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन खबर है. OPPO हाल ही में लॉन्च हुई Reno2 सीरीज़ पर 180 दिनों के लिए कंप्लीट डैमेज प्रोटेक्शन दे रहा है, जो 31 अक्टूबर तक वैध है. इतना ही नहीं, रिटेल स्टोर्स से Reno2 सीरीज़ खरीदने वाले ग्राहक एचडीएफसी डेबिट/क्रेडिट कार्ड से 10 प्रतिशत कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं. यही नहीं, बजाज फिनसर्व से जीरो डाउन पेमेंट विकल्प और आईडीएफसी फ़र्स्ट बैंक, होम क्रेडिट और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज़ से ईएमआई विकल्प भी मिल रहे हैं. OPPO अपने सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन्स पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर कई ऑफर्स भी दे रहा है. इस त्योहारी सीज़न के दौरान आप नई OPPO Reno2 सीरीज़ पर 7 हज़ार रुपए तक के अतिरिक्त एक्सचेंज ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं. तो इन ऑफर्स का फ़ायदा उठाएं औऱ इस दिवाली अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाएं ये खुशियों का त्योहार.

