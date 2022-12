Oppo लाया ऐसा धमाकेदार Smartphone! अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा ऐसा डिजाइन, कीमत भी कम

OPPO ने दो महीने पहले अक्टूबर में अपना स्पेशल एडीशन पेश किया था. फोन का नाम है Oppo Reno 8 Pro House of the Dragon. फोन को देखते ही लोग दीवाने हो गए. फोन के डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं. अंदर से देखें तो फीचर्स वहीं हैं. अब कंपनी ने इस लिमिटेड एडीशन फोन की लॉन्च डेटा का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने बताया है कि फोन मार्केट में आएगा. आइए जानते हैं Oppo Reno 8 Pro House of the Dragon की कीमत (Price In India) और फीचर्स...

Oppo Reno 8 Pro House of the Dragon Limited Edition price in India

ओप्पो रेनो 8 प्रो हाउस ऑफ द ड्रैगन लिमिटेड एडिशन (Oppo Reno 8 Pro House of the Dragon Limited Edition) की कीमत 45,999 रुपये है. फोन के लिए प्री-बुकिंग आज यानी 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. फ्लिपकार्ट पर 13 दिसंबर को फोन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

फोन ग्लेज्ड ब्लैक वैरिएंट में आता है. फोन पूरी तरह से ब्लैक है और हाउस टारगैरियन फोन कवर है. फोन के अलावा ड्रैगन सिम इजेक्ट पिन और ड्रैगन एंब्लेम फोन होल्डर भी है. बता दें, यह एडीशन सिर्फ भारत में ही बेचा जा रहा है, अन्य मार्केट में इसे नहीं बेचा जाएगा.

Oppo Reno 8 Pro House of the Dragon Limited Edition specifications

Oppo Reno 8 Pro House of the Dragon Limited Edition में 6.7-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है और 120hz का रिफ्रेश रेट है. फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50MP का है. वहीं सामने की तरफ 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. 80W सुपर फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग के साथ फोन में 4,500mAh की बैटरी मिलती है.

