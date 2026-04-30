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Hindi Newsटेकरिपोर्ट्स का दावा: Oppo ने चला सबसे बड़ा दांव! अब एक ही कमान के नीचे काम करेंगे OnePlus और Realme

रिपोर्ट्स का दावा: Oppo ने चला सबसे बड़ा दांव! अब एक ही 'कमान' के नीचे काम करेंगे OnePlus और Realme

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo ने OnePlus और Realme को एक नई बिजनेस यूनिट में मर्ज कर दिया है ताकि दोनों ब्रांड्स के काम करने का तरीका और बेहतर हो सके. हालांकि ये दोनों कंपनियां अपनी अलग पहचान बनाए रखेंगी, लेकिन अब इनके मार्केटिंग और सर्विस जैसे जरूरी काम एक ही टीम संभालेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:46 AM IST
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ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo ने OnePlus और Realme को एक नई बिजनेस यूनिट में मर्ज कर दिया है.
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo ने OnePlus और Realme को एक नई बिजनेस यूनिट में मर्ज कर दिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, Oppo ने अपने दो बड़े ब्रांड OnePlus और Realme को एक नए बिजनेस यूनिट में मर्ज कर दिया है. इस नए स्ट्रक्चर के तहत दोनों ब्रांड्स को एक “सब-प्रोडक्ट सेंटर” के अंदर लाया गया है, जिससे कंपनी अपने ऑपरेशंस को ज्यादा आसान और बेहतर बना सके. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में मुकाबला काफी तेज हो चुका है. कंपनियां अब सिर्फ नए फीचर्स पर नहीं, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्केल पर भी फोकस कर रही हैं. ऐसे में Oppo का यह फैसला उसकी रणनीति को और मजबूत बनाने की कोशिश माना जा रहा है.

नया स्ट्रक्चर कैसे करेगा काम

रिपोर्ट के अनुसार, इस नए सेटअप में OnePlus और Realme के ग्लोबल और घरेलू ऑपरेशंस को एक ही यूनिट के तहत लाया जाएगा. इस प्रोडक्ट सेंटर को OnePlus चीन के प्रेसिडेंट Li Jie लीड कर सकते हैं, जो सीधे OnePlus के फाउंडर और CEO Pete Lau को रिपोर्ट करेंगे. सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही नहीं, बल्कि मार्केटिंग और सर्विस ऑपरेशंस को भी एक साथ जोड़ा जा सकता है. इसका मतलब यह है कि दोनों ब्रांड अब अपने रिसोर्सेस और टीम्स को शेयर करेंगे, जिससे काम की डुप्लिकेशन कम होगी और नए प्रोडक्ट्स तेजी से लॉन्च हो सकेंगे.

ब्रांड्स अलग रहेंगे, लेकिन काम साथ होगा

इस मर्जर का एक खास पहलू यह है कि OnePlus और Realme की अलग-अलग पहचान बनी रहेगी. यानी यूजर्स को दोनों ब्रांड्स की अलग-अलग स्टाइल और प्राइस सेगमेंट में डिवाइसेज मिलते रहेंगे. हालांकि, अंदरूनी तौर पर दोनों कंपनियां ज्यादा करीब से काम करेंगी. इससे Oppo को अपनी रणनीति को ज्यादा बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी. खासकर, अलग-अलग मार्केट्स में एक जैसी प्लानिंग और बेहतर कोऑर्डिनेशन देखने को मिल सकता है.

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मार्केट पर क्या होगा असर

OnePlus और Realme पहले से ही अलग-अलग प्राइस रेंज में मजबूत पकड़ रखते हैं. OnePlus जहां प्रीमियम और फ्लैगशिप सेगमेंट में फोकस करता है, वहीं Realme बजट और मिड-रेंज यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर है. अब इन दोनों के एक साथ आने से Oppo अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी को और तेज कर सकता है. कंपनी एक ही समय पर अलग-अलग सेगमेंट्स में ज्यादा मजबूत पकड़ बना पाएगी. इससे खासकर भारत और यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स में उसकी मौजूदगी और मजबूत हो सकती है.

भारत में क्या बदल सकता है

हाल ही में भारत में लीडरशिप और ऑपरेशंस को लेकर कई खबरें सामने आई थीं, जिससे इन ब्रांड्स के भविष्य को लेकर सवाल उठे थे. लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि भारत में उसकी लोकल स्ट्रेटेजी जारी रहेगी. इसका मतलब यह है कि भारतीय यूजर्स के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विस में कोई बड़ा बदलाव अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन बैकएंड में बेहतर कोऑर्डिनेशन का फायदा जरूर मिल सकता है.

क्यों अहम है यह कदम

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह का कंसोलिडेशन कंपनियों को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है. रिसोर्स शेयरिंग, तेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्लियर स्ट्रेटेजी की वजह से Oppo ग्लोबल लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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