/क्या सच में आ रहा है 10,000mAh बैटरी और दमदार कैमरे वाला फोन? OPPO के इस नए टीजर ने इंटरनेट पर मचाई खलबली!

स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर बड़ी बैटरी और दमदार फीचर्स की जंग छिड़ने वाली है. अगर आप भी बार-बार फोन चार्ज करने के झंझट से परेशान रहते हैं और ऐसे फोन की तलाश में हैं, जो दमदार बैटरी के साथ आता हो, तो आपकी तलाश जल्द पूरी होने वाली है. स्मार्टफोन ब्रांड OPPO भारत में एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी र रहा है, जो एक बार चार्ज करने के बाद एक दिन से ज्यादा का साथ निभाए. कंपनी ने अपने इस नए मिस्टीरियस फोन का टीजर भी जारी कर दिया है, जिसके बाद से टेक लवर्स के बीच अटकलों का बाजार गर्म है. आइए जानते हैं कि इस अपकमिंग फोन में क्या कुछ खास मिलने की उम्मीद है.