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क्या सच में आ रहा है 10,000mAh बैटरी और दमदार कैमरे वाला फोन? OPPO के इस नए टीजर ने इंटरनेट पर मचाई खलबली!

स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर OPPO नया और प्रीमियम स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है. OPPO भारत में एक ऐसा मिस्टीरियस फोन उतारने की तैयारी में है, जो अपनी दमदार 10,000mAh बैटरी और शानदार फीचर्स से बार-बार चार्ज करने के झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 08, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:45 PM IST
क्या सच में आ रहा है 10,000mAh बैटरी और दमदार कैमरे वाला फोन? OPPO के इस नए टीजर ने इंटरनेट पर मचाई खलबली!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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