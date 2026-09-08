/क्या सच में आ रहा है 10,000mAh बैटरी और दमदार कैमरे वाला फोन? OPPO के इस नए टीजर ने इंटरनेट पर मचाई खलबली!

स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर बड़ी बैटरी और दमदार फीचर्स की जंग छिड़ने वाली है. अगर आप भी बार-बार फोन चार्ज करने के झंझट से परेशान रहते हैं और ऐसे फोन की तलाश में हैं, जो दमदार बैटरी के साथ आता हो, तो आपकी तलाश जल्द पूरी होने वाली है. स्मार्टफोन ब्रांड OPPO भारत में एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी र रहा है, जो एक बार चार्ज करने के बाद एक दिन से ज्यादा का साथ निभाए. कंपनी ने अपने इस नए मिस्टीरियस फोन का टीजर भी जारी कर दिया है, जिसके बाद से टेक लवर्स के बीच अटकलों का बाजार गर्म है. आइए जानते हैं कि इस अपकमिंग फोन में क्या कुछ खास मिलने की उम्मीद है.
OPPO से जारी किए गए टीजर में फोन की सिर्फ साइड प्रोफाइल की झलक दिखाई गई है. इसमें फोन का फ्रेम कर्व्ड और ऑरेंज-गोल्ड फिनिश के साथ नजर आ रहा है. साथ ही साइड में दो फिजिकल बटन और कमिंग सून का मैसेज भी लिखा हुआ है. स्क्रीन अंधेरे में छिपी हुई है, लेकिन ओप्पो का लोगो साफ दिखाई दे रहा है.
माना जा रहा है कि ओप्पो इस महीने यानी सितंबर में अपनी नई F35 सीराज को भारतीय मार्केट में उतार सकता है, पहले इसके अगस्त के आखिर तक आने की चर्चा थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीरीज में आने वाले OPPO F35 Pro की कीमत भारत में 40,000 रुपये से 45,000 रुपये के बीच हो सकती है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,000mAh की पावरफुल बैटरी हो सकती है, जो पुराने ओप्पो एफ33 प्रो की 7,000mAh बैटरी के मुकाबले काफी बड़ी होगी.
फोन के दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें ये खूबियां मिल सकती हैं-
डिफॉल्ट डिस्प्ले
6.78 इंच की 1.5K LTPS OLED डिस्प्ले, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा.
प्रोसेसर
स्नैपड्रैगन 4 जेन 5 चिपसेट.
कैमरा
50 मेगापिक्सल का मुख्य रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा.
ड्यूरेबिलिटी
पानी और धूल से बचाने के लिए IP66, IP68 और IP69K रेटिंग्स.
हालांकि ये सभी फीचर मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, वास्तव में क्या फीचर्स मिलेंगे इसकी जानकारी लॉन्च के बाद ही सामने आएगी.
OPPO F33 और OPPO F33 Pro प्रो को 31,999 रुपये और 37,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. ऐसे में OPPO F35 Pro की संभावित कीमत इसे थोड़ा महंगे सेगमेंट में ले जाती है. मार्केट में इसका मुकाबला Viv0 S2 और मोटोरोला एज 70 प्रो जैसे स्मार्टफोन्स से होगा. इसके अलावा poco, रियलमी और नार्तो के कुछ पावरफुल बैटरी वाले फोन पहले से ही कम कीमत में मार्केट में मौजूद हैं, इसलिए ओप्पो के लिए कस्टमर्स को रिझाना दिलचस्प होगा.
यदि आप 40,000 रुपये की रेंज में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ओप्पो के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना समझदारी होगी ताकि यह साफ हो सके कि टीजर वाला फोन कौन सा है और क्या वाकई इसमें 10,000mAh की बैटरी मिलती है.