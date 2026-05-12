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शादी और दो पति... एक विज्ञापन ने हिला दिया पूरा चीन! OPPO ने आनन-फानन में बड़े अफसरों को दी 'कड़ी सजा', जानें पूरा मामला

OPPO के 'दो पति' वाले विवादित विज्ञापन ने चीन में भारी बवाल मचा दिया, जिससे सामाजिक मूल्यों के अपमान का आरोप लगा. इस बड़ी गलती के लिए कंपनी ने सार्वजनिक माफी मांगते हुए अपने कई उच्चाधिकारियों को पद से हटा दिया और उनकी सैलरी में कटौती कर दी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 12, 2026, 07:09 AM IST
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OPPO के 'दो पति' वाले विवादित विज्ञापन ने चीन में भारी बवाल मचा दिया.
OPPO के 'दो पति' वाले विवादित विज्ञापन ने चीन में भारी बवाल मचा दिया.

चीन की स्मार्टफोन कंपनी OPPO इन दिनों एक विवादित विज्ञापन की वजह से चर्चा में है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक मजाकिया पोस्ट ने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि कंपनी को अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी. यह मामला सिर्फ एक विज्ञापन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चीन में परिवार, रिश्तों और सामाजिक मूल्यों को लेकर बड़ी बहस का कारण बन गया. यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब चीन पहले से ही घटती शादी और जन्म दर जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. इसी वजह से वहां की सरकार परिवार और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दे रही है.

क्या था OPPO के विज्ञापन में?

पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब OPPO ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर एक पोस्ट शेयर किया. यह पोस्ट आधुनिक दौर की अलग-अलग माताओं को दिखाने वाले एक मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा था. पोस्ट में लिखा था, “मेरी मां के दो ‘पति’ हैं. एक मेरे पापा और दूसरा वो जिसे साल में दो बार देखा जाता है.” यहां दूसरे “पति” का मतलब महिला के पसंदीदा सेलिब्रिटी से था. कंपनी यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आज के समय में कई लोग अपने पसंदीदा स्टार्स से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं. हालांकि पोस्ट को कुछ समय बाद हटा दिया गया, लेकिन तब तक उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुके थे.

चीन सरकार को क्यों पसंद नहीं आया यह मजाक?

चीन के झेजियांग प्रांत के अधिकारियों ने इस विज्ञापन की सार्वजनिक रूप से आलोचना की. अधिकारियों का कहना था कि कंपनियों को सिर्फ ऑनलाइन ध्यान खींचने के लिए ऐसे विवादित या संवेदनशील विषयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सरकारी बयान में कहा गया कि “दो पति वाली बात बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है.” अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर विज्ञापन में सीमाएं खत्म हो जाएं, तो लोग अपमानजनक चीजों को भी क्रिएटिविटी समझने लगते हैं. यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि चीन सरकार अब सोशल मीडिया कंटेंट, विज्ञापन और मनोरंजन इंडस्ट्री पर पहले से ज्यादा सख्ती बरत रही है. खासकर उन विषयों पर, जो पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों से जुड़े हों.

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OPPO ने अधिकारियों पर लिया एक्शन

विवाद बढ़ने के बाद OPPO ने सोमवार को बयान जारी किया और कहा कि इस कैंपेन से जुड़े कई कर्मचारियों को “कड़ी सजा” दी गई है. कंपनी के मुताबिक, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कई मार्केटिंग मैनेजर्स पर कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने “मुख्य सामाजिक मूल्यों की सीमाओं को नजरअंदाज किया.” हालांकि कंपनी ने यह साफ नहीं किया कि संबंधित अधिकारियों को क्या सजा दी गई, लेकिन OPPO ने कहा कि वह सामाजिक जिम्मेदारी और लोगों की भावनाओं को गंभीरता से लेती है.

चीन में क्यों बढ़ रही है ऐसी संवेदनशीलता?

चीन इस समय बड़ी जनसंख्या चुनौती का सामना कर रहा है. पिछले कुछ वर्षों में वहां शादी और जन्म दर में लगातार गिरावट देखी गई है. सरकार लोगों को शादी और परिवार की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए लगातार अभियान चला रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल के पहले तीन महीनों में चीन में लगभग 17 लाख शादियां दर्ज हुईं, जो पिछले साल की तुलना में 6 प्रतिशत से ज्यादा कम हैं. यही वजह है कि सरकार परिवार और पारंपरिक रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा सतर्क हो गई है.

सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय

जहां सरकारी अधिकारियों ने इस विज्ञापन की आलोचना की, वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसे मजेदार बता रहे थे. कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ इंटरनेट ह्यूमर था और इसे जरूरत से ज्यादा गंभीर बना दिया गया. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “मैं हंस-हंसकर मर रहा हूं.” वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि अब OPPO को पता चला कि उनके ज्यादातर फोन असल में पति या बॉयफ्रेंड खरीदते हैं. इन प्रतिक्रियाओं ने चीन में पीढ़ियों के बीच सोच के फर्क को भी उजागर किया. युवा सोशल मीडिया यूजर्स इंटरनेट कल्चर और मीम्स को ज्यादा खुलकर स्वीकार करते हैं, जबकि सरकारी संस्थाएं और पारंपरिक समूह ऐसे कंटेंट को अलग नजर से देखते हैं.

विज्ञापन कंपनियों पर बढ़ रहा दबाव

पिछले कुछ वर्षों में चीन में ऑनलाइन कंटेंट और विज्ञापनों पर निगरानी काफी बढ़ गई है. सरकार चाहती है कि ब्रांड्स ऐसे कंटेंट बनाएं जो “मुख्य सामाजिक मूल्यों” के अनुरूप हो. यही कारण है कि कंपनियों को अब मार्केटिंग करते समय पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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