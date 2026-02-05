अगला नंबर किस शहर का? Apple स्टोर की नई लोकेशन आई सामने! कंपनी ने शुरू कर दी ताबड़तोड़ हायरिंग

New Apple Store: टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने और नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी में हैा. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और नोएडा के बाद अब कंपनी भारत में अपना नया ठिकाना बनाने जा रही है. एप्पल का नया ठिकाना हैदराबाद में होगा. जहां के लिए कंपनी ने अपने नए रिटेल स्टोर के लिए हायरिंग यानी भर्ती भी शुरू कर दी गई है, जिससे यह साफ हो गया है कि कंपनी जल्द ही इस शहर में अपना पहला ऑफिशियल स्टोर खोलने की तैयारी में है.

हैदराबाद के लिए शुरू हुई हायरिंग

Apple के करियर पोर्टल पर आई नई जॉब लिस्टिंग के अनुसार कंपनी हैदराबाद के लिए स्टोर लीडर, सीनियर मैनेजर और जीनियस जैसे पदों पर हायरिंग कर रही है. अभी तक देखा गया है कि एप्पल स्टोर खुलने के करीब एक साल पहले हायरिंग शुरू कर देता है. इस तरह से टेक जगत के जानकारों ने उम्मीद जताई है कि हैदराबाद का यह स्टोर 2027 की शुरुआत तक ग्राहकों के लिए खुल सकता है.

मुंबई में खुलेगा एक और स्टोर

सिर्फ हैदराबाद ही नहीं इसके साथ ही एप्पल अब मुंबई में अपना एक और स्टोर खोलने की तैयारी में है. मुंबई में खुलने वाला दूसरे एप्पल स्टोर की शुरुआत अगल महीने हो सकती है. बता दें कि कुछ महीने पहले ही साल 2025 के दिसंबर महीने में कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपना तीसरा स्टोर लॉन्च की थी. एप्पल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिएड्रे ओब्रायन के मुताबिक यह विस्तार भारत के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

भारत में एप्पल की शानदार ग्रोथ

काउंटरपॉइंट रिसर्च के आंकड़ों की मानें तो साल 2025 में भारत के स्मार्टफोन मार्केट की 1% ग्रोथ के मुकाबले एप्पल ने 28% की शानदार बढ़त दर्ज की है. एप्पल के लिए भारत अब एक बड़ा ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है.

हर दिन बढ़ रहा है सेल

Apple के सीईओ टिम कुक के मुताबिक दिसंबर तिमाही में भारत में रेवेन्यू का नया रिकार्ड बनाया है. आईफोन के साथ-साथ मैक और आईपैड की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला. टिम कुक का कहना है कि भारत में आईफोन और मैक खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक वे हैं जो पहली बार एप्पल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. यही कारण है कि कंपनी अब छोटे शहरों और नए मेट्रो शहरों में अपनी पहुंच तेजी से बढ़ा रही है.

