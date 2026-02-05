Advertisement
trendingNow13098390
Hindi Newsटेकअगला नंबर किस शहर का? Apple स्टोर की नई लोकेशन आई सामने! कंपनी ने शुरू कर दी ताबड़तोड़ हायरिंग

अगला नंबर किस शहर का? Apple स्टोर की नई लोकेशन आई सामने! कंपनी ने शुरू कर दी ताबड़तोड़ हायरिंग

New Apple Store: भारत में iPhone का क्रेज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है. इसका अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple अब एक के बाद एक भारतीय शहरों में अपना स्टोर खोलने जा रही है. मुंबई, दिल्ली और हाल ही में नोएडा में मिली सफलता के बाद अब एप्पल की नजरें दक्षिण भारत के प्रमुख टेक हब पर टिकी हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगला नंबर किस शहर का? Apple स्टोर की नई लोकेशन आई सामने! कंपनी ने शुरू कर दी ताबड़तोड़ हायरिंग

New Apple Store: टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple भारत में अपनी पकड़ को और  मजबूत बनाने और नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी में हैा. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और नोएडा के बाद अब कंपनी भारत में अपना नया ठिकाना बनाने जा रही है. एप्पल का नया ठिकाना हैदराबाद में होगा. जहां के लिए कंपनी ने अपने नए रिटेल स्टोर के लिए हायरिंग यानी भर्ती भी शुरू कर दी गई है, जिससे यह साफ हो गया है कि कंपनी जल्द ही इस शहर में अपना पहला ऑफिशियल स्टोर खोलने की तैयारी में है.

हैदराबाद के लिए शुरू हुई हायरिंग
Apple के करियर पोर्टल पर आई नई जॉब लिस्टिंग के अनुसार कंपनी हैदराबाद के लिए स्टोर लीडर, सीनियर मैनेजर और जीनियस जैसे पदों पर हायरिंग कर रही है. अभी तक देखा गया है कि एप्पल स्टोर खुलने के करीब एक साल पहले हायरिंग शुरू कर देता है. इस तरह से टेक जगत के जानकारों ने उम्मीद जताई है कि हैदराबाद का यह स्टोर 2027 की शुरुआत तक ग्राहकों के लिए खुल सकता है.

मुंबई में खुलेगा एक और स्टोर
सिर्फ हैदराबाद ही नहीं इसके साथ ही एप्पल अब मुंबई में अपना एक और स्टोर खोलने की तैयारी में है. मुंबई में खुलने वाला दूसरे एप्पल स्टोर की शुरुआत अगल महीने हो सकती है. बता दें कि कुछ महीने पहले ही साल 2025 के दिसंबर महीने में कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपना तीसरा स्टोर लॉन्च की थी. एप्पल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिएड्रे ओब्रायन के मुताबिक यह विस्तार भारत के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में एप्पल की शानदार ग्रोथ
काउंटरपॉइंट रिसर्च के आंकड़ों की मानें तो साल 2025 में भारत के स्मार्टफोन मार्केट की 1% ग्रोथ के मुकाबले एप्पल ने 28% की शानदार बढ़त दर्ज की है. एप्पल के लिए भारत अब एक बड़ा ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है.

ये भी पढ़ेंः क्लासरूम से गायब हो जाएंगे टीचर्स? गूगल ने बताया क्लासरूम में Gemini AI का असली सच

हर दिन बढ़ रहा है सेल
Apple के सीईओ टिम कुक के मुताबिक दिसंबर तिमाही में भारत में रेवेन्यू का नया रिकार्ड बनाया है. आईफोन के साथ-साथ मैक और आईपैड की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला. टिम कुक का कहना है कि भारत में आईफोन और मैक खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक वे हैं जो पहली बार एप्पल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. यही कारण है कि कंपनी अब छोटे शहरों और नए मेट्रो शहरों में अपनी पहुंच तेजी से बढ़ा रही है.

ये भी पढ़ेंः Airtel लाया अनलिमिटेड 4G ऑफर, इन 2 प्लान्स ने मचाई इंटरनेट पर तबाही!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

New Apple StoreApple hiring India

Trending news

जिस दीये को तूफां में... शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे, उधर बेटे पर छंटनी की मार
shashi tharoor news
जिस दीये को तूफां में... शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे, उधर बेटे पर छंटनी की मार
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
DNA
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
india us trade deal
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP
Punjab news in hindi
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP