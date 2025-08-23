थोक के भाव में बिक रहा Oppo का सबसे स्टाइलिश Smartphone! धक्का-मुक्की करके खरीद रहे Gen Z

Oppo Reno 14 Pro Discount Offer: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. पावरफुल फीचर्स और दमदार कैमरा वाले फोन पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. इस ऑफर के तहत आपको 50MP के चार कैमरे, लंबी बैटरी लाइफ और लेटेस्ट प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन पर सीधे ₹5000 तक का छूट मिल सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं लिमिटेड टाइम के इस ऑफर में एक्सचेंज और बैंक ऑफर्स का फायदा उठाकर आप इस फोन को और भी सस्ते में घर ला सकते हैं. यह ऑफर Flipkart पर Oppo Reno 14 Pro फोन पर मिल रहा है.

Oppo Reno 14 Pro में बैक पैनल पर पावरफुल कैमरा सेटअप मिलता है. साथ ही इंडस्ट्री-लीडिंग ट्रिपल फ्लैश टेक्नोलॉजी भी इस फोन में दी गई है. इस फोन की मोटाई 7.48mm है और इसका वजन मात्र 201 ग्राम है. इसमें इंडस्ट्री-फर्स्ट सिल्की स्मूद वेलवेट ग्लास डिजाइन मिलता है जो इसके लुक को और भी प्रीमियम बना देता है. फोन प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा है और इसमें मौजूद 3.5x टेलीफोटो कैमरा सेंसर की मदद से जूम करके बेहतरीन फोटोज आसानी से क्लिक किए जा सकते हैं.

Oppo Reno 14 Pro खरीदने का अच्छा मौका

आप इस फोन को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कम दाम पर खरीद सकत हैं. Flipkart पर 512GB स्टोरेज मॉडल के लिए 54,999 रुपये पर लिस्ट किया गया है. इस डिवाइस के लिए किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5000 रुपये तक की सीधी छूट मिल सकती है, इस तरह इसका इफेक्टिव प्राइस 49,999 रुपये रह जाएगा. वहीं अगर आप 256GB स्टोरेज वेरियंट लेते हैं तो इसपर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 4500 रुपये की छूट मिल सकती है.

वहीं ग्राहक पुराना डिवाइस एक्सचेंज में देकर नए फोन की कीमत को काफी कम कर सकते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर तय करता है. यह फोन पर्ल वाइट और टाइटेनियम ग्रे कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है.

Oppo Reno 14 Pro के फीचर्स भी जान लीजिए

वहीं बात करे Oppo Reno 14 Pro के फीचर्स की तो इस फोन में आपको कई दमदार फीचर्स देखने को मिलते हैं. इस फोन में 6.83-इंच OLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 1.5K रेजोल्यूशन और HDR10+ सपोर्ट करता है. एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम और Velvet Glass बैक के साथ फोन को IP66, IP68 और IP69 वॉटर-डस्ट रेसिस्टेंस रेटिंग मिली हुई है.

परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 8450 चिप, 12GB RAM और 512GB तक स्टोरेज मिलता है. साथ ही 6200mAh बैटरी को 80W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. बता करें फोन के कैमरे तो इसमें 50MP ट्रिपल रियर लेंस और 50MP फ्रंट कैमरा शामिल है, जो 4K HDR वीडियो और अंडरवॉटर फोटोग्राफी को सपोर्ट करता है. इसके साथ ही इस फोन में, AI Eraser, Best Face, Call Summary और Translator जैसे एडवांस्ड AI फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं.

