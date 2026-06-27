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ना HR का फोन आया, ना मैनेजर ने दी चेतावनी... इस कंपनी ने अचानक भेजा एक ईमेल और 500 से ज्यादा लोगों की चली गई नौकरी!

Oracle Layoffs 2026: ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में नौकरियों पर संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. दिग्गज आईटी कंपनी ओरेकल ने रोमानिया हब से 500 से ज्यादा कर्मचारियों को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया. बिना किसी एचआर कॉल या चेतावनी के, सुबह 6 बजे आए एक ईमेल ने पूरी की पूरी टीमें साफ कर दीं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:55 PM IST
ना HR का फोन आया, ना मैनेजर ने दी चेतावनी... इस कंपनी ने अचानक भेजा एक ईमेल और 500 से ज्यादा लोगों की चली गई नौकरी!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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