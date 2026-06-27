/ना HR का फोन आया, ना मैनेजर ने दी चेतावनी... इस कंपनी ने अचानक भेजा एक ईमेल और 500 से ज्यादा लोगों की चली गई नौकरी!

Oracle Layoffs 2026: टेक जगत में पिछले कुछ समय से लगातार छंटनी का दौर जारी है. इसी बीच ओरेकल से बड़े फैमाने पर छंटनी की खबरें सामने आ रही है. इस बार कंपनी ने रोमानिया में मौजूद अपने बड़े इंजीनियरिंग हब पर गाज गिराई है. इस छंटनी में 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है. 25 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का नोटिस थमा दिया गया है.
कर्मचारियों के अनुसार, उन्हें सुबह-सुबह COLLECTIVE DISMISSAL- YOU ARE A PROPOSED IMPACTED EMPLOYEE यानी सामूहिक बर्खास्तगी- आप एक प्रस्तावित प्रभावित कर्मचारी हैं सब्जेक्ट लाइन के साथ ईमेल मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया.
रोमानिया में ओरेकल के करीब 4,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से करीब 520 लोगों को बाहर कर दिया गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इस छंटनी की वजह से नौकरी जाने वाले कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी का रवैया बहुत ही सख्त था. बिना किसी मैनेजर की चेतावनी या एचआर काल के, सुबह 6 बजे सीधे ईमेल भेजकर लोगों को इसकी जानकारी दी गई. कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी टीमों को बाहर कर दिया गया.
यह छंटनी किसी एक टीम में नहीं, बल्कि ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, ओरेकल हेल्थ और फ्यूजन एप्लीकेशंस जैसे डिपार्टमेंट में हुई है. सूत्रों के अनुसार, यह छंटनी कर्मचारियों के खराब प्रदर्शन के कारण से नहीं हुई है, बल्कि कंपनी AI पर बड़ा दांव खेलने और लागत कम करने कि लए की गई है. सरल शब्दों में कहें तो कंपनी टेक सर्विसेज और इंजीनियरिंग के बजाय अब अपना पूरा ध्यान और पैसा AI और डेटा सेंटर्स बनाने में लगा रही है.
रोमानिया में एक साल के अंदर यह दूसरी बड़ी ओरेकल की छंटनी है. इससे पहले साल 2025 के आखिर में भी कंपनी ने लगभग 400 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था. रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल लेवल पर भी ओरेकल ने भारी कटौती की है. मई 2026 के अंत तक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या कमकर 1,41,000 रह गई है, जो बीते साल 1,62,000 थी. यानी एक साल में कंपनी ने अपने लगभग 13% कर्मचारियों को बाहर कर दिया है.
प्रभावित कर्मचारियों को पैकेज के रूप पर कंपनी की ओर से लगभग 3 महीने की सैलरी और 2 महीने की गार्डन लीव यानी बिना काम के सैलरी दे रही है.