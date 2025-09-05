Oracle Layoffs: TCS के बाद इस कंपनी ने कर दी लोगों की दिवाली खराब! मीटिंग में बुलाया और बोल दिया TATA
Advertisement
trendingNow12909731
Hindi Newsटेक

Oracle Layoffs: TCS के बाद इस कंपनी ने कर दी लोगों की दिवाली खराब! मीटिंग में बुलाया और बोल दिया TATA

Tata Consultancy Services के बाद Oracle ने एक और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने दुनियाभर में 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Oracle Layoffs: TCS के बाद इस कंपनी ने कर दी लोगों की दिवाली खराब! मीटिंग में बुलाया और बोल दिया TATA

Oracle Layoffs: आईटी इंडस्ट्री में छंटनी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा. अब टेक कंपनी Oracle ने एक और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने दुनियाभर में 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

किन कर्मचारियों पर गिरी गाज?
DataCenter Dynamics की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में शुरू हुई छंटनी अब और ज्यादा क्षेत्रों और बिजनेस यूनिट्स तक फैल गई है. इस बार केवल Oracle Cloud Infrastructure (OCI) टीम ही नहीं बल्कि Oracle Health (पहले Cerner), आर्किटेक्ट्स और अन्य कॉर्पोरेट डिवीजन के कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं.

• फिलीपींस: यहां पर तो हालात और गंभीर हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि पूरी की पूरी टीमें, जो Oracle Advanced Customer Services (ACS) और NetSuite Global Business Unit (NSGBU) में काम करती थीं, उन्हें निकाल दिया गया. इन कर्मचारियों को “Business Update” मीटिंग्स में बुलाकर सीधे जॉब से हटा दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

• अमेरिका: यहां छंटनी का असर सबसे ज्यादा Oracle Health डिवीजन पर पड़ा. खासकर Care Delivery और Consulting से जुड़े रोल्स पर गाज गिरी. वॉशिंगटन स्टेट की Employment Security Department के पास दर्ज एक फाइलिंग के मुताबिक, सिर्फ सिएटल में ही 101 कर्मचारियों की नौकरी चली गई. अगस्त में यहां पहले ही 161 कर्मचारियों को हटाया जा चुका था.

• भारत: भारतीय दफ्तरों में भी छंटनी की मार पड़ी है. यहां तकनीकी (Technology) और सपोर्ट (Support) फंक्शन से जुड़े कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया.

कितने लोग हुए प्रभावित?
रिपोर्ट बताती है कि इस बार की छंटनी में 3000 से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. हालांकि कंपनी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

Oracle Health पर सबसे ज्यादा असर
Oracle ने साल 2022 में Cerner को $28.3 बिलियन (करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये) में खरीदा था. कंपनी को उम्मीद थी कि हेल्थ आईटी फर्म उसके लिए भविष्य में बड़ा ग्रोथ ड्राइवर साबित होगी. लेकिन अब हालिया छंटनी से साफ हो गया है कि Oracle अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को री-ऑर्गनाइज कर रही है और लागत घटाने के दबाव में है.

क्यों हो रही इतनी छंटनी?
आईटी और टेक कंपनियों में छंटनी के पीछे सबसे बड़ा कारण है-
• लागत (Cost Cutting) कम करना
• बिजनेस मॉडल बदलना
• ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ना
• AI और नई टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाना

Oracle भी अब अपनी प्रायरिटीज बदल रही है. हेल्थ डिवीजन और क्लाउड सर्विसेज पर खास ध्यान देते हुए कंपनी उन जगहों पर कटौती कर रही है, जहां मुनाफा कम या भविष्य अनिश्चित है.

FAQs

Q1. Oracle ने कितने कर्मचारियों को निकाला है?
Oracle ने इस बार दुनियाभर में 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है.

Q2. भारत में कौन से कर्मचारी प्रभावित हुए हैं?
भारत में मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और सपोर्ट फंक्शन से जुड़े कर्मचारियों की नौकरी गई है.

Q3. क्या Oracle ने छंटनी पर कोई आधिकारिक बयान दिया है?
नहीं, अब तक Oracle की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

Q4. Oracle ने Cerner को कब खरीदा था?
Oracle ने 2022 में Cerner को $28.3 बिलियन में खरीदा था.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Oracle layoffs

Trending news

दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
;