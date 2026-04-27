34 साल की वफादारी और 6 बजे सुबह एक ईमेल! Oracle की छंटनी के पीछे क्या है 'खतरनाक' एल्गोरिदम का खेल?

अमेरिकी टेक कंपनी Oracle द्वारा हाल ही में की गई बड़ी छंटनी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 30,000 कर्मचारियों को अचानक सुबह 6 बजे ईमेल भेजकर नौकरी से निकाल दिया गया. इस फैसले के बाद अब एक पूर्व कर्मचारी का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि ये छंटनी पूरी तरह रैंडम नहीं थी.

34 साल पुराने कर्मचारी ने उठाए सवाल

Nina Lewis, जिन्होंने Oracle में 30 साल से ज्यादा समय तक काम किया, इस छंटनी का हिस्सा थीं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इतने लंबे समय के बाद अचानक नौकरी जाना उनके लिए बड़ा झटका था. उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को निकाला गया, उनमें कई बेहद टैलेंटेड और अनुभवी कर्मचारी शामिल थे. उनके अनुसार, यह प्रक्रिया देखने में रैंडम नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे कोई पैटर्न हो सकता है.

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‘एल्गोरिद्म’ के जरिए तय हुई छंटनी?

नीना लुईस ने अपने पोस्ट में इशारा किया कि छंटनी शायद किसी “एल्गोरिद्म” के आधार पर की गई. उनके मुताबिक, कंपनी ने खास तौर पर हाई-लेवल इंडिविजुअल कॉन्ट्रिब्यूटर्स और मिड-लेवल मैनेजर्स को टारगेट किया, खासकर वे लोग जिनके पास ज्यादा स्टॉक ऑप्शंस या हाई सैलरी थी. यह दावा इस ओर इशारा करता है कि कंपनियां लागत कम करने के लिए उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिन पर ज्यादा खर्च आता है.

लंबा करियर, एक झटके में खत्म

नीना के LinkedIn प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने 1992 में Oracle जॉइन किया था और धीरे-धीरे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. हाल ही में वह सिक्योरिटी अलर्ट मैनेजर के रूप में काम कर रही थीं. इससे पहले उन्होंने एथिकल हैकर और सिक्योरिटी एनालिस्ट जैसी भूमिकाएं निभाईं. इतने लंबे अनुभव के बावजूद अचानक नौकरी जाना इस बात को दिखाता है कि आज के कॉर्पोरेट माहौल में जॉब सिक्योरिटी कितनी अनिश्चित हो सकती है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

नीना का पोस्ट वायरल होते ही कई अन्य कर्मचारियों ने भी अपनी कहानी साझा की. Debbie Steiner ने बताया कि वह भी लगभग 30 साल पूरे करने वाली थीं, लेकिन उन्हें भी निकाल दिया गया. वहीं Iliia Karin ने कहा कि 30 साल का अनुभव सिर्फ एक स्प्रेडशीट के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सिस्टम बनाते हैं, वही उसकी असली समझ रखते हैं.