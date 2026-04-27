Advertisement
trendingNow13194449
Hindi Newsटेक34 साल की वफादारी और 6 बजे सुबह एक ईमेल! Oracle की छंटनी के पीछे क्या है खतरनाक एल्गोरिदम का खेल?

34 साल की वफादारी और 6 बजे सुबह एक ईमेल! Oracle की छंटनी के पीछे क्या है 'खतरनाक' एल्गोरिदम का खेल?

Oracle से निकाली गई 34 साल पुरानी कर्मचारी नीना लुईस ने खुलासा किया है कि कंपनी की छंटनी रैंडम नहीं थी, बल्कि एक खास 'एल्गोरिदम' के तहत उन लोगों को निकाला गया जिनके पास भारी स्टॉक ऑप्शंस या ज्यादा सैलरी थी। इस खुलासे ने कॉर्पोरेट जगत में 'जॉब सिक्योरिटी' और 'एल्गोरिदम आधारित फायरिंग' पर एक नई बहस छेड़ दी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करीब 30,000 कर्मचारियों को अचानक सुबह 6 बजे ईमेल भेजकर नौकरी से निकाल दिया गया.
करीब 30,000 कर्मचारियों को अचानक सुबह 6 बजे ईमेल भेजकर नौकरी से निकाल दिया गया.

अमेरिकी टेक कंपनी Oracle द्वारा हाल ही में की गई बड़ी छंटनी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 30,000 कर्मचारियों को अचानक सुबह 6 बजे ईमेल भेजकर नौकरी से निकाल दिया गया. इस फैसले के बाद अब एक पूर्व कर्मचारी का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि ये छंटनी पूरी तरह रैंडम नहीं थी.

34 साल पुराने कर्मचारी ने उठाए सवाल

Nina Lewis, जिन्होंने Oracle में 30 साल से ज्यादा समय तक काम किया, इस छंटनी का हिस्सा थीं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इतने लंबे समय के बाद अचानक नौकरी जाना उनके लिए बड़ा झटका था. उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को निकाला गया, उनमें कई बेहद टैलेंटेड और अनुभवी कर्मचारी शामिल थे. उनके अनुसार, यह प्रक्रिया देखने में रैंडम नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे कोई पैटर्न हो सकता है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

‘एल्गोरिद्म’ के जरिए तय हुई छंटनी?

नीना लुईस ने अपने पोस्ट में इशारा किया कि छंटनी शायद किसी “एल्गोरिद्म” के आधार पर की गई. उनके मुताबिक, कंपनी ने खास तौर पर हाई-लेवल इंडिविजुअल कॉन्ट्रिब्यूटर्स और मिड-लेवल मैनेजर्स को टारगेट किया, खासकर वे लोग जिनके पास ज्यादा स्टॉक ऑप्शंस या हाई सैलरी थी. यह दावा इस ओर इशारा करता है कि कंपनियां लागत कम करने के लिए उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिन पर ज्यादा खर्च आता है.

लंबा करियर, एक झटके में खत्म

नीना के LinkedIn प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने 1992 में Oracle जॉइन किया था और धीरे-धीरे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. हाल ही में वह सिक्योरिटी अलर्ट मैनेजर के रूप में काम कर रही थीं. इससे पहले उन्होंने एथिकल हैकर और सिक्योरिटी एनालिस्ट जैसी भूमिकाएं निभाईं. इतने लंबे अनुभव के बावजूद अचानक नौकरी जाना इस बात को दिखाता है कि आज के कॉर्पोरेट माहौल में जॉब सिक्योरिटी कितनी अनिश्चित हो सकती है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

नीना का पोस्ट वायरल होते ही कई अन्य कर्मचारियों ने भी अपनी कहानी साझा की. Debbie Steiner ने बताया कि वह भी लगभग 30 साल पूरे करने वाली थीं, लेकिन उन्हें भी निकाल दिया गया. वहीं Iliia Karin ने कहा कि 30 साल का अनुभव सिर्फ एक स्प्रेडशीट के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सिस्टम बनाते हैं, वही उसकी असली समझ रखते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

oracleOracle layoffsTech Layoffs

Trending news

इस बार भयानक हीटवेव जल्दी क्यों आई? अप्रैल कैसे भी बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा
India Weather news
इस बार भयानक हीटवेव जल्दी क्यों आई? अप्रैल कैसे भी बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा
बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
India Weather news
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
London
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
Assembly Election 2026
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
World News
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
West Bengal Election 2026
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
Shashi Tharoor
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार