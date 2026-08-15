सुबह 6 बजे का 'खौफनाक ईमेल' फिर आएगा? Oracle में 1 सितंबर से पहले होने वाली है बड़ी छंटनी, बन रही है लिस्ट!

मार्च की वह सुबह शायद ही कोई ऑरेकल कर्मचारी भूल पाया हो, जब सुबह 6 बजे आए एक ईमेल ने एक ही झटके में 10,000 से ज्यादा लोगों का नौकरी खत्म कर दिया था. सिस्टम का एक्सेस बंद हुआ और एक ही दिन में काम समेटने का फरमान सुना दिया गया. अब ठीक वैसा ही खौफ एक बार फिर कंपनी के अंदर है. मार्च में हुई छंटनी के जख्म अभी भरे नहीं थे कि ऑरेकल ने 1 सितंबर की समयसीमा तय करते हुए नए फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे टेक जगत में एक बार फिर हड़कंप मच गया है.
Oracle इस साल में दूसरी बार छंटनी की तैयारी में है. बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने मैनेजरों को उन कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करने को कहा है जिनका रोल खत्म करना है. कंपनी का टारगेट अपने नए फाइनेंसियल ईयर की दूसरी तिमाही, जो 1 सितंबर से शुरू होगी, उससे पहले पेरोल यानी कर्मचारियों के खर्चे को कम करना है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुछ टीमों में कटौती का यह आंकड़ा डबल डिजिट तक पहुंच सकता है.
यह नया झटका उस एक साल के ठीक बाद आ रहा है जिसमें ऑरेकल ने लगभग 21,000 फुल-टाइम कर्मचारियों को एक झटके में बाहर निकाल दिया था. मई 2025 में कंपनी के कुल कर्मचारी 1,62,000 थे, जो मई 2026 तक कम होकर 1,41,000 रह गए. कंपनी ने अपनी ईयरली फाइलिंग में मान कि इस कटौती के पीछे AI का इस्तेमाल और उसकी तैनाती बड़ा कारण है. कंपनी का कहना है कि AI कोड जनरेशन से वह कम लोगों के साथ तेजी से सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है.
मार्च के महीने में हुई 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी का तरीका बहुत ही सख्त था. कर्मचारियों को सुबह 6 बजे Oracle Leadership से एक ईमेल मिला, मेल में लिखा था कि रीस्ट्रक्चरिंग के तहत उनका रोल समाप्त कर दिया गया है और आज ही उनका आखिरी वर्किंग डे है. भारत और अमेरिका दोनों जगह के सेल्स, क्लाउड, कस्टमर सक्सेस और नेटसूट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के एक्सेस ईमेल आते ही बंद कर दिए गए थे. इस बार भी कुछ ऐसा ही तरीका अपनाए जाने की आशंका है.
कंपनी में एक तरफ नौकरियों पर कैंची चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑरेकल OpenAI जैसे कस्टमर्स के लिए AI डेटा सेंटर बनाने पर खूब पैसा खर्च कर रही है.
कंपनी का कैपिटल खर्च 21.2 अरब डॉलर से बढ़कर 55.7 अरब डॉलर पहुंच गया है.
डेटा सेंटर विस्तार के लिए कंपनी ने 43 अरब डॉलर का कर्ज और 5 अरब डॉलर की इक्विटी जुटाई है.
रेवेन्यू 17% बढ़कर 67.4 अरब डॉलर होने के बाद भी ज्यादा खर्च के कारण कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया है.
मांग और रेवेन्यू में बढ़ोतरी के बाद भारी कर्ज और डेटा सेंटर पर बड़े खर्च के चलते निवेशकों का भरोसा भी डगमगाया है. इस साल ऑरेकल के शेयर 20% से ज्यादा गिर चुके हैं. 1 सितंबर को आने वाले इस नए फरमान से हजारों कर्मचारियों के भविष्य पर फिर से खतरे के बादल नजर आ रहे हैं.