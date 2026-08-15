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सुबह 6 बजे का 'खौफनाक ईमेल' फिर आएगा? Oracle में 1 सितंबर से पहले होने वाली है बड़ी छंटनी, बन रही है लिस्ट!

ऑरेकल में 1 सितंबर से पहले एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तलवार लटक रही है. मार्च में 10,000 लोगों को निकालने के बाद, कंपनी ने अब AI डेटा सेंटर्स पर बढ़ते खर्च को संभालने और पेरोल घटाने के लिए मैनेजर्स से छंटनी की नई लिस्ट मांग ली है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 15, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:10 PM IST
सुबह 6 बजे का 'खौफनाक ईमेल' फिर आएगा? Oracle में 1 सितंबर से पहले होने वाली है बड़ी छंटनी, बन रही है लिस्ट!
Image Credit: AI छीन रहा है हजारों नौकरियां!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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