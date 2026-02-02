Advertisement
AI की रेस में Oracle को लगा बड़ा झटका! 30,000 कर्मचारियों पर गिरी गाज, फंड की कमी ने बढ़ाई मुश्किलें

AI की रेस में Oracle को लगा बड़ा झटका! 30,000 कर्मचारियों पर गिरी गाज, फंड की कमी ने बढ़ाई मुश्किलें

2025 के आखिर में Oracle करीब 10,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है. यानी यह लगातार दूसरी बड़ी कटौती हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, निवेश बैंक TD Cowen के हवाले से बताया गया है कि Oracle अपने खर्च कम करने और पैसों की कमी से निपटने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटाने पर विचार कर रही है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:34 PM IST
AI की रेस में Oracle को लगा बड़ा झटका! 30,000 कर्मचारियों पर गिरी गाज, फंड की कमी ने बढ़ाई मुश्किलें

Oracle एक बार फिर बड़े स्तर पर छंटनी की तैयारी में है. खबरों के मुताबिक, कंपनी 20,000 से 30,000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर सकती है. इससे पहले 2025 के आखिर में Oracle करीब 10,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है. यानी यह लगातार दूसरी बड़ी कटौती हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, निवेश बैंक TD Cowen के हवाले से बताया गया है कि Oracle अपने खर्च कम करने और पैसों की कमी से निपटने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटाने पर विचार कर रही है. साथ ही कंपनी अपने कुछ बिजनेस यूनिट बेचने की भी योजना बना सकती है.

AI डेटा सेंटर के लिए फंडिंग में आई रुकावट
Oracle इस समय AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसे फाइनेंसिंग में दिक्कत आ रही है. कई अमेरिकी बैंक और इक्विटी निवेशक Oracle से जुड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को फंड देने से हिचकिचा रहे हैं. बैंकों को चिंता है कि कंपनी इतने बड़े कर्ज को चुका पाएगी या नहीं. इसी वजह से वे नए लोन देने में सावधानी बरत रहे हैं. इससे Oracle की विस्तार योजनाओं पर दबाव बढ़ गया है.

लोन नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी
TD Cowen के मुताबिक, अमेरिकी लेंडर्स Oracle की AI इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को फंड करने के लिए तैयार नहीं हैं. इससे कंपनी को अपने वित्तीय प्लान में बदलाव करने पड़ रहे हैं. बढ़ती पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए Oracle अब दूसरे रास्ते तलाश रही है. अगर समय पर पैसा नहीं मिला, तो कंपनी के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ सकते हैं.

छंटनी से बच सकते हैं अरबों डॉलर
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित छंटनी से Oracle को 8 से 10 अरब डॉलर तक का कैश फ्लो मिल सकता है. यानी कर्मचारियों की संख्या घटाकर कंपनी अपने खर्च कम करना चाहती है. इसके अलावा Oracle कुछ बिजनेस यूनिट्स बेचने पर भी विचार कर रही है, ताकि आर्थिक दबाव कम किया जा सके. इससे कंपनी को तुरंत नकद पैसा मिल सकता है.

Cerner यूनिट पर भी खतरा
Oracle ने 2022 में हेल्थकेयर सॉफ्टवेयर कंपनी Cerner को 28.3 अरब डॉलर में खरीदा था. लेकिन इस यूनिट में पहले भी कई बार कर्मचारियों की कटौती हो चुकी है. 2023 में Veterans Affairs कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी समस्याओं के बाद भी यहां छंटनी की गई थी. अब खबर है कि Oracle Cerner के कुछ हिस्सों को बेचने या उसमें और कटौती करने पर विचार कर रही है.

भारी कर्ज के बावजूद फंड की कमी
Oracle ने हाल ही में कर्ज बाजार से करीब 58 अरब डॉलर जुटाए हैं. इसमें टेक्सास और विस्कॉन्सिन के लिए 38 अरब डॉलर और न्यू मैक्सिको के लिए 20 अरब डॉलर शामिल हैं. लेकिन यह रकम भी कंपनी की जरूरतों के मुकाबले कम है. अमेरिकी बैंक और ज्यादा पैसा देने से पीछे हट रहे हैं, जिससे फंडिंग गैप बना हुआ है.

एशियाई बैंकों का सहारा, लेकिन समस्या बरकरार
कुछ एशियाई बैंकों ने Oracle को प्रीमियम रेट पर लोन देना शुरू किया है. इससे कंपनी को अंतरराष्ट्रीय विस्तार में मदद मिल सकती है, लेकिन अमेरिका के अंदर की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं. उच्च ब्याज दरों की वजह से कर्ज लेना और महंगा हो गया है.

नई रणनीतियों पर काम
इन चुनौतियों से निपटने के लिए Oracle ने नई रणनीतियां अपनाई हैं. कंपनी अब नए ग्राहकों से 40 प्रतिशत एडवांस डिपॉजिट मांग रही है. साथ ही “Bring Your Own Chip” मॉडल पर भी काम कर रही है, जिसमें ग्राहक अपना हार्डवेयर खुद उपलब्ध कराएंगे. इससे Oracle पर पूंजी खर्च का बोझ कम होगा.

विस्तार योजनाओं में देरी
रिपोर्ट के मुताबिक, Oracle को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पूरे करने के लिए करीब 156 अरब डॉलर की जरूरत है. लेकिन पर्याप्त फाइनेंसिंग न मिलने से डेटा सेंटर निर्माण में देरी हो रही है. निजी ऑपरेटर भी पैसे की कमी के कारण जरूरी फैसिलिटीज नहीं बना पा रहे हैं. इससे Oracle के AI विस्तार पर ब्रेक लग सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Oracle Layoffs 2026

