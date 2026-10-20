/Oral-B iO Series 9 Review: स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर दातों की सफाई करने वाला टूथब्रश! जानिए 5 खूबियां और 2 कमियां

जिस ब्रश से आप अपने दांत साफ कर रहे हैं, क्या वह सचमुच आपके मुंह के हर कोने को अच्छे से साफ कर पा रहा है? टेक दिग्गज ओरल-बी (Oral-B) ने इस रोजमर्रा की आदत को पूरी तरह बदलने के लिए मार्केट में अपना सबसे प्रीमियम और एडवांस्ड टूथब्रश उतारा है - Oral-B iO Series 9. यह सिर्फ एक ब्रश नहीं है, बल्कि AI, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 16-जोन 3D ट्रैकिंग और कलर डिस्प्ले वाला एक स्मार्ट गैजेट है. इस गैजेट का हमने गहराई से टेस्ट किया है. आइए बताते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस...
क्या है Oral-B iO Series 9 और क्यों है इतना खास?
Oral-B iO Series 9 ओरल-बी की ओर से आने वाला सबसे टॉप-लाइन स्मार्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश है. इसमें कंपनी ने ऑसिलेटिंग-रोटेटिंग ब्रश हेड टेक्नोलॉजी को एक नए री-डिजाइन्ड मैग्नेटिक iO मोटर और माइक्रो-वाइब्रेशन्स के साथ जोड़ा है. इसमें स्मार्ट सेंसर लगे हैं जो आपके मुंह के अंदर के 16 अलग-अलग एरिया को ट्रैक करते हैं. इसके अलावा, ब्रश के हैंडल पर ही एक प्रीमियम कलर डिस्प्ले, प्रेशर सेंसर लाइट रिंग और ब्लूटूथ का फीचर मिलता है जो आपके स्मार्टफोन में ओरल-बी ऐप से कनेक्ट हो जाता है.
डिजाइन, डिस्प्ले और इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस
पहली ही नजर में Oral-B iO Series 9 का डिजाइन बहुत ही प्रीमियम लगता है. इसकी मैट फिनिश ग्रिप और बैलेंस्ड सिलेंड्रिकल बॉडी इसे हाथ में पकड़ने में बहुत कम्फर्टेबल बनाती है. पुराना ओरल-बी ब्रश इस्तेमाल करने वाले जानते होंगे कि वे थोड़े भारी और काफी आवाज करने वाले होते थे, लेकिन iO Series 9 काफी शांत और स्मूथ तरीके से काम करता है.
ब्रश के हैंडल पर लगा कलर डिस्प्ले बहुत काम का है. यह डिस्प्ले आपको गुड मॉर्निंग या मुस्कुराता हुआ इमोजी दिखाता है, आपको 7 अलग-अलग क्लीनिंग मोड्स चुनने में मदद करता है और ब्रश करने के बाद आपका स्कोर बताता है. साथ ही, इसमें बैटरी का प्रतिशत भी साफ-साफ दिखता है, जिससे चार्जिंग को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता.
Oral-B iO Series 9 की 5 खूबियां
अगर आप इस प्रीमियम स्मार्ट टूथब्रश को खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसकी ये 5 खूबियां आपको पसंद आएंगी:
16-जोन AI पोजीशन ट्रैकिंग और स्मार्ट ऐप सपोर्ट: यह ब्रश ब्लूटूथ के जरिए एंड्रॉइड और आईफोन (iOS) के ओरल-बी ऐप से कनेक्ट हो जाता है. जब आप ब्रश करते हैं, तो ऐप में 3D 3D माउथ मैप पर दिखता है कि आपने अपने दांतों के कौन से हिस्से (अंदर, बाहर या चबाने वाली जगह) को साफ कर लिया है और कहां सफाई बाकी है. यह फीचर आपको मुंह के हर हिस्से को बराबर समय देने के लिए गाइड करता है.
रंग बदलने वाला स्मार्ट प्रेशर सेंसर: ज्यादातर लोग दांत साफ करते समय बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, जिससे मसूड़ों (Gums) को नुकसान पहुंचता है. iO9 में एक रिंग लाइट लगी है. अगर आप सही दबाव डालते हैं तो हरी लाइट (Green) जलती है. अगर बहुत हल्का ब्रश छूते हैं तो सफेद लाइट (White) जलती है, और अगर आप मसूड़ों पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो लाल लाइट (Red) जलकर तुरंत अलर्ट करती है.
7 अलग-अलग ब्रश मोड: हर इंसान के दांत और मसूड़े एक जैसे नहीं होते. iO Series 9 में 7 स्पेशल मोड दिए गए हैं: Daily Clean (रोजाना सफाई), Sensitive (संवेदनशील दांतों के लिए), Whiten (दांत चमकाने के लिए), Gum Care (मसूड़ों की देखभाल), Intense (गहरी सफाई), Super Sensitive (बेहद नाजुक दांतों के लिए) और Tongue Clean (जीभ की सफाई).
मैग्नेटिक ड्राइव और माइक्रो-वाइब्रेशन्स: इस ब्रश की सबसे बड़ी ताकत इसकी नई मैग्नेटिक मोटर है. गोल ब्रश हेड घूमने के साथ-साथ हल्की-हल्की माइक्रो-वाइब्रेशन्स पैदा करता है. इससे Plaque और गंदगी बहुत आसानी से निकल जाती है, और दांतों को बिल्कुल वैसा फील मिलता है जैसा डेंटल क्लिनिक में क्लीनिंग कराने के बाद मिलता है.
फास्ट मैग्नेटिक चार्जिंग और स्मार्ट ट्रैवल केस: iO Series 9 का बैटरी बैकअप करीब 2 हफ्ते (14 दिन) का है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मैग्नेटिक चार्जर इसे महज 3 घंटे में फुल चार्ज कर देता है. साथ ही इसके साथ मिलने वाला पावर ट्रैवल केस सफर के दौरान ब्रश को सुरक्षित रखता है और उसे केस के अंदर ही चार्ज भी कर सकता है.
Oral-B iO Series 9 की 2 कमियां
इतने शानदार फीचर्स और हाई-टेक तकनीक के बावजूद इस डिवाइस में 2 ऐसी बातें हैं जो कुछ यूजर्स को निराश कर सकती हैं:
ऊंची कीमत और महंगे रिप्लेसमेंट ब्रश हेड्स: ₹8,249 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर भी यह भारतीय बाजार के हिसाब से काफी महंगा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है. इसके अलावा, हर 3 महीने में इसके ब्रश हेड को बदलना पड़ता है, और iO सीरीज के रिप्लेसमेंट हेड्स आम टूथब्रश के मुकाबले काफी महंगे आते हैं, जिससे इसका लॉन्ग-टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है.
समय के साथ ऐप इस्तेमाल करने का उत्साह कम होना: शुरुआत में स्मार्टफोन ऐप पर 3D ट्रैकिंग देखना बहुत मजेदार लगता है. लेकिन रोज सुबह-सुबह ब्रश करते वक्त हाथ में फोन पकड़कर ऐप देखना व्यावहारिक नहीं लगता. कुछ हफ्तों बाद जब यूजर को सही तरीके से ब्रश करने की आदत हो जाती है, तो ऐप खोलने का मोटिवेशन कम होने लगता है और लोग इसे एक सामान्य (लेकिन प्रीमियम) ब्रश की तरह ही इस्तेमाल करने लगते हैं.
बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड
बैटरी के मामले में Oral-B iO Series 9 का परफॉर्मेंस काफी भरोसेमंद है. अगर आप दिन में दो बार 2-2 मिनट के लिए ब्रश करते हैं, तो इसकी बैटरी आसानी से 12 से 14 दिनों तक चल जाती है.
पुराने मॉडल को फुल चार्ज होने में 12 से 16 घंटे लग जाते थे, लेकिन iO Series 9 का मैग्नेटिक पक चार्जर इसे महज 3 घंटे में 0 से 100% चार्ज कर देता है. अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो इसका चार्जिंग ट्रैवल केस आपके बहुत काम आने वाला है.
क्या आपको Oral-B iO Series 9 खरीदना चाहिए?
Oral-B iO Series 9 एक बेहतरीन, पावरफुल और एडवांस्ड ओरल केयर डिवाइस है. यह साधारण मैन्युअल ब्रश के मुकाबले दांतों की सफाई और मसूड़ों की सुरक्षा में कई गुना बेहतर रिजल्ट देता है. अगर आपका बजट इजाजत देता है, आप अपनी ओरल हाइजीन को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, और आपको स्मार्ट गैजेट्स का शौक है, तो ₹8,249 रुपये की डील प्राइस पर Oral-B iO Series 9 एक पैसा वसूल और लाइफस्टाइल अपग्रेड प्रोडक्ट है. लेकिन अगर आप सिर्फ एक बेसिक और मजबूत इलेक्ट्रिक टूथब्रश चाहते हैं, तो आप ओरल-बी के शुरुआती मॉडल्स की तरफ भी देख सकते हैं.