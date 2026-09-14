दांतों की सफाई के लिए आ गया 'सुपर रोबोट'! Oral-B iO2 लॉन्च, जानिए इसके तगड़े फीचर्स और कीमत!

अगर आप भी अपने सुबह के रूटीन को थोड़ा स्मार्ट और टेक-सैवी बनाना चाहते हैं, तो ओरल-बी (Oral-B) आपके लिए एक जबरदस्त गैजेट लेकर आया है. कंपनी ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक टूथब्रश Oral-B iO Series 2 (iO2) आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह प्रोडक्ट खास उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो पुराने ज़माने के साधारण यानी मैन्युअल टूथब्रश को छोड़कर पहली बार इलेक्ट्रिक टूथब्रश पर शिफ्ट होना चाहते हैं.
भारत में Oral-B iO2 की बिक्री 12 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है. यह टूथब्रश एक्सक्लूसिव तौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर ही खरीदने के लिए उपलब्ध है. इसकी शुरुआती लॉन्च प्राइस ₹2,449 से लेकर ₹2,999 के बीच रखी गई है, जो इसके वेरिएंट्स पर निर्भर करती है. कंपनी ने इसे दो बेहद अट्रैक्टिव कलर्स में पेश किया है:
नाइट ब्लैक वाले मॉडल के साथ यूजर्स को एक प्रीमियम ट्रैवल केस भी मिलता है, जिससे इसे सफर में साथ ले जाना बेहद आसान हो जाता है.
Oral-B iO2 के अंदर कंपनी की पेटेंटेड फ्रिक्शनलेस मैग्नेटिक ड्राइव मोटर (Frictionless Magnetic Drive Motor) दी गई है. पुराने इलेक्ट्रिक टूथब्रश की तरह इसमें कोई गियर नहीं होते, बल्कि मैग्नेटिक एनर्जी के जरिए पावर सीधे ब्रश के हेड तक पहुंचती है. इससे ब्रश चलाते वक्त हाथ में कम वाइब्रेशन होता है और यह बहुत ही शांति से यानी बिना ज्यादा शोर किए काम करता है.
कंपनी का दावा है कि इसके गोल ब्रश हेड और माइक्रो-वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी की वजह से यह साधारण टूथब्रश के मुकाबले 100% तक ज्यादा प्लाक (Plaque) को बाहर निकाल फेंकता है.
बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे दांतों को जोर-जोर से रगड़कर ब्रश करते हैं, जिससे मसूड़े छिल जाते हैं या उनसे खून आने लगता है. Oral-B iO2 में इस समस्या का पक्का समाधान दिया गया है. इसमें एक ऑटोमैटिक प्रेशर सेंसर (Automatic Pressure Sensor) लगा है. जैसे ही आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर या जोर लगाते हैं, यह ब्रश अपने आप अपनी स्पीड को धीमा कर देता है ताकि आपके मसूड़ों को नुकसान न पहुंचे.
इस टूथब्रश में सिर्फ एक बटन दिया गया है, जिससे इसे यूज करना बेहद आसान हो जाता है. इसमें ब्रश करने के 3 खास मोड्स मिलते हैं:
खास बात यह है कि जब आप इस टूथब्रश को पहली बार ऑन करेंगे, तो यह बाय डिफॉल्ट 'Super Sensitive' मोड में ही शुरू होगा. इससे पहली बार इलेक्ट्रिक ब्रश यूज कर रहे यूथ को इसका इस्तेमाल करने में कोई परेशानी या झिझक नहीं होगी.
आज की जनरेशन अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और हाइजीन को लेकर काफी अवेयर है. Oral-B iO2 न सिर्फ आपके बाथरूम की शेल्फ पर रखा हुआ एक स्टाइलिश गैजेट लगता है, बल्कि यह आपके दांतों को कैविटी, पीलेपन और मसूड़ों की बीमारियों से भी बचाता है. ₹2,500 के आसपास की रेंज में एक ब्रांडेड और एडवांस्ड मैग्नेटिक टूथब्रश मिलना एक बेहतरीन डील मानी जा रही है.