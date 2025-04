चिलचिलाती धूप में Airtel स्टोर जाकर नहीं लेनी पड़ेगी नई SIM; इस सर्विस ने करवाई यूजर्स की मौज

New Airtel SIM: एयरटेल यूजर्स की कंपनी ने मौज करवा दी है. अब नई सिम लेने के लिए यूजर्स को स्टोर पर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि सिम को Blinkit के जरिए ऑर्डर किया जा सकता है. ऐसे में यूजर्स को समय बचने वाला है.

Blinkit के जरिए मंगवा सकते हैं Airtel की सिम

Blinkit के जरिए घर बैठे-बैठे आप नई Airtel की सिम का ऑर्डर कर सकते हैं. क्‍व‍िक ब‍िजनेस कंपनी ब्‍ल‍िंक‍िट ने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है. जिससे यूजर्स की मौज हो गई है. इस पार्टनरशिप की वजह से यूजर्स मिनटों में एयरटेल की SIM ऑनलाइन मंगवा सकते हैं.

Get an Airtel SIM delivered in 10 minutes on Blinkit!

Starting today, customers can get a SIM delivered and choose to get a new prepaid or postpaid connection, or switch their existing number to Airtel.@airtelindia has also created a new flow which allows customers to complete… pic.twitter.com/ceYJueK4lm

— Albinder Dhindsa (@albinder) April 15, 2025