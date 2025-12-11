ऑनलाइन मंगवाया 5 ग्राम सोना, पर डिलीवरी में निकली ये 'चीज'! पार्सल खोलते ही पैरों तले खिसक गई जमीन; वीडियो वायरल

Online Delivery Fraud: क्या आप भी शॉपिंग से लेकर खाना सबकुछ मंगवाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? अगर हां, तो हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म औ ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले ये प्लेटफॉर्म इतना एडवांस होते जा रहे हैं कि अब घर के साबुन-निरमा से लेकर सोना भी मिलने लगा है. जहां एक तरफ इससे सुविधाएं बढ़ी हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसके खतरे भी कम नहीं हैं. हाल ही सामने आए मामले में एक शख्स ने ऑनलाइन आर्डर करके 5 ग्राम का सोने का सिक्का मंगाया लेकिन जब बॉक्स खोला तो कुछ ऐसा निकला, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और डिलीवरी बॉक्स में ऐसा क्या निकला कि डिलीवरी एजेंट भी चौंक गया.

Storyboard18 की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के एक यूजर ने Swiggy Instamart से 5 ग्राम सोने का सिक्का मंगवाया था. लेकिन जब डिलीवरी के समय बॉक्स खोला तो 5 ग्राम सोने के सिक्के की जगह 1 रुपये का सिक्क मिला. यूजर ने सोशल मीडिया X पर इस घटना को शेयर करते हुए बताया कि पैकेट सील बंद आया था लेकिन उसमें वह सोने का सिक्का नहीं था जिसके लिए उसने पेमेंट किया था.

Just got a 1 rupee coin instead of 5g Gold Coin from SwiggyInstamart . While the order has been cancelled, and I have got my money back, the delivery partner was ready to cry. Add Zee News as a Preferred Source The whole opening was captured on a video. I hope they are fair with the partner. Please be careful… pic.twitter.com/iYYHtvsy0k — Ankit Dewan (@ankitdewan) December 9, 2025

वीडियो में दिखा डिलीवरी एजेंट परेशान

ग्राहक के मुताबिक उनका ऑर्डर अब कैंसिल कर गिया गया है और रिफंड भी प्रोसेस हो गया. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि डिलीवरी के दौरान बातचीत के दौरान डिलीवरी पार्टनर परेशान दिखाई दिया. ग्राहक ने किसी भी विवाद से बचने के लिए पैकेट को कैमरे के सामने ही खोला था. ग्राहक ने अपनी पोस्ट में डिलीवरी पार्टनर के लिए भी अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि वे पार्टनर के साथ निष्पक्ष रहेंगे. उन्होंने दूसरे यूजर से भी अपील की कि वे वीडियो पर सामान को चेक किए बिना डिलीवरी OTP शेयर न करें.

सप्लाई चेन पर उठ रहे सवाल

यह मामला सामने आने के बाद प्रोडक्ट में हेराफेरी, सप्लाई-चेन में जवाबदेही और इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स के जरिए से महंगी चीजें ऑर्डर करने के खतरे को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. उपभोक्ता अधिकार समूह (CRG) ग्राहकों को बार-बार सावधान करते रहते हैं कि महंगी चीजों की अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड करें. हालांकि अभी तक इस मामले पर Swiggy की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

अगर आप ऑनलाइन गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है.

सबसे पहले यह चेक करें कि गोल्ड पर BIS हॉलमार्क हो और उसकी शुद्धता की पुष्टि के लिए HUID नंबर भी जरूर चेक करें.

हमेशा ऐसे सेलर से ऑनलाइन गोल्ड की खरीदारी करें जिसके रिव्यू और रेटिंग ज्यादा अच्छी हो.

ध्यान रखें कि ई-कॉमर्स साइट्स पर गोल्ड कॉइन ज्यादातर नॉन-रिटर्नेबल होते हैं इसलिए खरीदने से पहले उनकी रिटर्न पॉलिसी अच्छी तरह पढ़ लें.

साथ ही डिलीवरी एजेंट को ओटीपी तभी दें जब आप पार्सल खोलकर अंदर रखा सामान चेक कर लें.

