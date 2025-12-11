Advertisement
trendingNow13036782
Hindi Newsटेकऑनलाइन मंगवाया 5 ग्राम सोना, पर डिलीवरी में निकली ये चीज! पार्सल खोलते ही पैरों तले खिसक गई जमीन; वीडियो वायरल

ऑनलाइन मंगवाया 5 ग्राम सोना, पर डिलीवरी में निकली ये 'चीज'! पार्सल खोलते ही पैरों तले खिसक गई जमीन; वीडियो वायरल

Online Delivery Fraud: मिनटों में सामान को घर पहुंचाने वाले क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. ताजा मामले एक यूजर ने महंगी चीज का ऑर्डर दिया लेकिन पैकेज खोलते ही पूरी कहानी बदल गई. यूजर ने ऑनलाइन 5 ग्राम सोने का सिक्का आर्डर किया था लेकिन जब बॉक्स खोला तो हैरान रह गया! आइए जानते हैं ऐसा क्या निकला.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑनलाइन मंगवाया 5 ग्राम सोना, पर डिलीवरी में निकली ये 'चीज'! पार्सल खोलते ही पैरों तले खिसक गई जमीन; वीडियो वायरल

Online Delivery Fraud: क्या आप भी शॉपिंग से लेकर खाना सबकुछ मंगवाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? अगर हां, तो हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म औ ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले ये प्लेटफॉर्म इतना एडवांस होते जा रहे हैं कि अब घर के साबुन-निरमा से लेकर सोना भी मिलने लगा है. जहां एक तरफ इससे सुविधाएं बढ़ी हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसके खतरे भी कम नहीं हैं. हाल ही सामने आए मामले में एक शख्स ने ऑनलाइन आर्डर करके 5 ग्राम का सोने का सिक्का मंगाया लेकिन जब बॉक्स खोला तो कुछ ऐसा निकला, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और डिलीवरी बॉक्स में ऐसा क्या निकला कि डिलीवरी एजेंट भी चौंक गया.

Storyboard18 की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के एक यूजर ने Swiggy Instamart से 5 ग्राम सोने का सिक्का मंगवाया था. लेकिन जब डिलीवरी के समय बॉक्स खोला तो 5 ग्राम सोने के सिक्के की जगह 1 रुपये का सिक्क मिला. यूजर ने सोशल मीडिया X पर इस घटना को शेयर करते हुए बताया कि पैकेट सील बंद आया था लेकिन उसमें वह सोने का सिक्का नहीं था जिसके लिए उसने पेमेंट किया था.

वीडियो में दिखा डिलीवरी एजेंट परेशान
ग्राहक के मुताबिक उनका ऑर्डर अब कैंसिल कर गिया गया है और रिफंड भी प्रोसेस हो गया. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि डिलीवरी के दौरान बातचीत के दौरान डिलीवरी पार्टनर परेशान दिखाई दिया. ग्राहक ने किसी भी विवाद से बचने के लिए पैकेट को कैमरे के सामने ही खोला था. ग्राहक ने अपनी पोस्ट में डिलीवरी पार्टनर के लिए भी अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि वे पार्टनर के साथ निष्पक्ष रहेंगे. उन्होंने दूसरे यूजर से भी अपील की कि वे वीडियो पर सामान को चेक किए बिना डिलीवरी OTP शेयर न करें.

सप्लाई चेन पर उठ रहे सवाल
यह मामला सामने आने के बाद प्रोडक्ट में हेराफेरी, सप्लाई-चेन में जवाबदेही और इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स के जरिए से महंगी चीजें ऑर्डर करने के खतरे को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. उपभोक्ता अधिकार समूह (CRG) ग्राहकों को बार-बार सावधान करते रहते हैं कि महंगी चीजों की अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड करें. हालांकि अभी तक इस मामले पर Swiggy की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

ये भी पढे़ंः PM मोदी कौन सा फोन करते हैं इस्तेमाल? 99% लोग नहीं जानते, प्राइवेसी है अभेद्य किला!

इन बातों का जरूर रखें ध्यान
अगर आप ऑनलाइन गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है.
सबसे पहले यह चेक करें कि गोल्ड पर BIS हॉलमार्क हो और उसकी शुद्धता की पुष्टि के लिए HUID नंबर भी जरूर चेक करें.
हमेशा ऐसे सेलर से ऑनलाइन गोल्ड की खरीदारी करें जिसके रिव्यू और रेटिंग ज्यादा अच्छी हो.
ध्यान रखें कि ई-कॉमर्स साइट्स पर गोल्ड कॉइन ज्यादातर नॉन-रिटर्नेबल होते हैं इसलिए खरीदने से पहले उनकी रिटर्न पॉलिसी अच्छी तरह पढ़ लें.
साथ ही डिलीवरी एजेंट को ओटीपी तभी दें जब आप पार्सल खोलकर अंदर रखा सामान चेक कर लें.

ये भी पढे़ंः भारत में धूम मचाने को तैयार Starlink! ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलीं कंपनी की VP

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

online delivery fraudswiggy instamartGold Coin Scam

Trending news

हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!