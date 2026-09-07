/Orient Aerosilent Review: क्या सच में जीरो शोर और तगड़ी हवा देता है ओरिएंट का यह नया स्मार्ट फैन?

एक समय था जब छत का पंखा खरीदते समय लोग केवल तीन बातें देखते थे. पंखे की स्पीड, बिजली की खपत और उसकी कीमत. लेकिन पिछले कुछ सालों में होम एप्लायंसेस की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है. बाजार में BLDC मोटर वाले पंखे आ गए हैं, जिनसे बिजली का बिल बहुत कम आता है. अब पंखों के साथ स्मार्ट रिमोट भी मिलने लगे हैं और कंपनियां इनके लुक्स पर भी काफी ध्यान दे रही हैं. लेकिन इन सब बदलावों के बाद भी एक समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई थी और वो है पंखे से आने वाली खट-खट और सर-सर की आवाज. खासकर रात के सन्नाटे में जब हम सोने की कोशिश करते हैं, तो पंखे की आवाज काफी परेशान करती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए Orient Electric लेकर आया है अपना नया Aerosilent BLDC Pro सीलिंग फैन.
ओरिएंट का यह नया पंखा कंपनी की नॉर्मल BLDC रेंज से ऊपर रखा गया है. इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना किसी शोर के सुकून की हवा चाहते हैं. कंपनी का दावा है कि इसका नॉइज लेवल 50dB से भी कम रहता है. इसमें BLDC Pro मोटर, रिवर्स एयरोफॉइल ब्लेड्स डिजाइन, स्मार्ट रिमोट और बहुत ही प्रीमियम लुक मिलता है. इस पंखे को रेड डॉट डिजाइन अवॉर्ड 2026 से भी नवाजा गया है. 7,586 रुपये की कीमत में आने वाला यह पंखा उन लोगों को टारगेट करता है जो प्रीमियम और आरामदायक लाइफस्टाइल पसंद करते हैं. चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि क्या यह पंखा इस कीमत पर खरा उतरता है.
जब आप पहली बार Orient Aerosilent BLDC Pro को देखते हैं, तो इसका एलिगेंट और स्लीक लुक तुरंत आपका ध्यान खींच लेता है. पुराने जमाने के भारी-भरकम पंखों के मुकाबले इसका लुक बहुत ही क्लीन और मॉडर्न है. हमारे पास रिव्यू के लिए इसका मैट ब्लैक फिनिश मॉडल था, जो modern रूम के इंटीरियर के साथ काफी अच्छी तरह मैच होता है.
कंपनी इस पंखे को कई बेहतरीन कलर ऑप्शंस में बेच रही है. आप इसे व्हाइट, क्लाउड ग्रे, ड्यून गोल्ड और टेंगेरिन ब्राउन कलर में चुन सकते हैं. पंखे की तीन ब्लेड्स में Reverse Aerofoil Design दिया गया है. यह डिजाइन बिल्कुल हवाई जहाज के उल्टे पंखों की तरह होता है. यह सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि इससे हवा का दबाव सही बनता है और हवा बिना ज्यादा शोर किए पूरे कमरे में फैलती है. इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत और सॉलिड लगती है.
इस पंखे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी साइलेंट परफॉरमेंस है. ओरिएंट का दावा है कि लैब टेस्टिंग में इसका साउंड लेवल 50dB से भी कम रिकॉर्ड हुआ है. जब हमने टेस्ट किया तो मैक्सिमम स्पीड पर भी इसका नॉइज लेवल 50dB से 52dB के बीच ही रहा, जो आसपास की नॉर्मल आवाज की वजह से भी हो सकता है.
ज्यादातर सीलिंग फैंस में आवाज ब्लेड्स के हवा से टकराने और मोटर के वाइब्रेशन से आती है. लेकिन ओरिएंट ने मोटर और ब्लेड्स के कॉम्बिनेशन से इस आवाज को पूरी तरह से दबा दिया है. अगर आप बहुत हल्की नींद में सोते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं या आपको शांत माहौल पसंद है, तो यह पंखा आपकी पहली पसंद बन सकता है.
कोई भी पंखा कितना भी शांत क्यों न हो, अगर वो अच्छी हवा न दे तो बेकार ही माना जाएगा. अच्छी बात यह है कि इस पंखे के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. Orient Aerosilent BLDC Pro में 260 CMM की एयर डिलीवरी मिलती है, जो 1200mm वाले किसी भी प्रीमियम सीलिंग फैन के हिसाब से काफी ज्यादा है. यह पंखा 280 RPM की स्पीड पर चलता है.
यह स्पीड आपके बड़े बेडरूम या लिविंग रूम को आसानी से ठंडा रखने में सक्षम है. कंपनी ने सिर्फ आरपीएम बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि हवा के सही फ्लो को मेंटेन रखा है. पंखे से मिलने वाली हवा बहुत ही नेचुरल और हल्की महसूस होती है, जिससे तेज स्पीड में भी सीधे पंखे के नीचे बैठना काफी आरामदायक लगता है.
इस पंखे में मिलने वाली BLDC Pro मोटर का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बिजली की बहुत बचत करती है. कंपनी के मुताबिक यह पंखा पुराने नॉर्मल पंखों के मुकाबले 50 परसेंट तक कम बिजली खर्च करता है. जहां पुराना पंखा 70 से 75 वाट बिजली लेता है, वहीं यह पंखा सिर्फ 32 से 40 वाट पर चलता है.
अगर आपके घर में गर्मियों के दिनों में पंखा रोज 12 से 16 घंटे चलता है, तो यह हर साल लगभग 1,075 रुपये की बिजली बचा सकता है. इस हिसाब से 5 सालों में आप लगभग 5,300 रुपये से ज्यादा की बचत केवल बिजली बिल में कर लेंगे. देखा जाए तो कुछ ही सालों में यह पंखा अपनी आधी कीमत खुद ही वसूल कर देता है.
पंखे के साथ एक स्मार्ट RF रिमोट मिलता है, जिससे इसे ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है. RF टेक्नोलॉजी होने के कारण आपको रिमोट को सीधे पंखे की तरफ करके बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप कमरे में किसी भी दिशा से रिमोट चलाकर स्पीड चेंज कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं या पंखा ऑन-ऑफ कर सकते हैं.
Orient Aerosilent BLDC Pro सबसे तेज चलने वाला या सबसे सस्ता BLDC पंखा बनने की होड़ में नहीं है. यह एक ऐसी समस्या को दूर करता है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, और वो है पंखे का शोर.
साइलेंट परफॉरमेंस, अट्रैक्टिव डिजाइन, पावरफुल BLDC मोटर, स्मार्ट रिमोट और 260 CMM की शानदार हवा इसे एक परफेक्ट पैकेज बनाते हैं. इसके साथ मिलने वाली 5 साल की लंबी वारंटी भी आपको चिंतामुक्त रखती है. 7,586 रुपये की कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन अगर आपको शांत नींद, कम बिजली बिल और मॉडर्न लुक चाहिए, तो यह कीमत पूरी तरह से वसूल होती नजर आती है.