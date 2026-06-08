/Orient ने लॉन्च किया भारत का सबसे शांत पंखा, बिना शोर मचाए कमरे को बनाएगा शिमला! जानिए फीचर्स

गर्मियों के मौसम में तेज हवा देने वाले पंखे तो बाजार में बहुत हैं, लेकिन जब वे फुल स्पीड पर चलते हैं तो उनका शोर रात की नींद हराम कर देता है. उपभोक्ताओं की इसी बड़ी समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक (Orient Electric) ने भारत का सबसे शांत सीलिंग फैन 'Aerosilent' लॉन्च कर दिया है. सीके बिड़ला ग्रुप की इस कंपनी का दावा है कि यह पंखा 50dB से भी कम की आवाज पर चलता है, जो इस सेगमेंट के बाकी पंखों से 20 प्रतिशत ज्यादा शांत है. इतना ही नहीं, इसके बेहतरीन लुक के लिए इसे प्रतिष्ठित 'रेड डॉट डिजाइन अवार्ड 2026' से भी नवाजा गया है.
ओरिएंट एरोसाइलेंट की सबसे बड़ी खासियत इसका 'रिवर्स एयरोफॉइल ब्लेड' डिजाइन है. कंपनी का कहना है कि यह खास डिजाइन पंखे के चलने के दौरान पैदा होने वाले हवा के टकराव (turbulance) को बेहद कम कर देता है, जिससे शोर बिल्कुल नहीं होता. इस पंखे को आधुनिक घरों के इंटीरियर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसके लिए कंपनी ने देश के जाने-माने आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स से सलाह ली थी. यह पंखा क्लासिक सॉलिड कलर्स और प्रीमियम ड्यूल-टोन फिनिश के साथ बाजार में उतारा गया है.
अक्सर लोगों को लगता है कि जो पंखा आवाज नहीं करता, उसकी हवा भी कम होती है. लेकिन ओरिएंट एरोसाइलेंट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. बेहद शांत रहने के बावजूद यह पंखा 260 CMM (क्यूबिक मीटर प्रति मिनट) की रफ्तार से हवा फेंकता है. इसका मतलब यह है कि यह कमरे के कोने-कोने तक शानदार और ठंडी हवा पहुंचाने में सक्षम है. यह पंखा 1200mm के स्टैंडर्ड साइज में आता है, जिसकी कम आवाज की पुष्टि स्वतंत्र लेबोरेटरी टेस्टिंग में भी हो चुकी है.
इस पंखे के अंदर ओरिएंट की सबसे आधुनिक 'BLDC Pro' मोटर लगाई गई है. कंपनी का दावा है कि यह मोटर पुराने जमाने के साधारण इंडक्शन पंखों के मुकाबले पूरे 50 प्रतिशत बिजली की बचत करती है. यानी आपका बिजली का बिल सीधे आधा हो जाएगा. भारतीय घरों की सबसे बड़ी समस्या वोल्टेज का कम-ज्यादा होना है, लेकिन इस स्मार्ट मोटर की वजह से वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने पर भी पंखे की स्पीड और परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है.
ओरिएंट इलेक्ट्रिक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रवींद्र सिंह नेगी ने इस लॉन्चिंग पर खुशी जताते हुए कहा कि यह पंखा सीधे तौर पर ग्राहकों की सबसे आम शिकायत को दूर करता है. उन्होंने कहा, "एरोसाइलेंट के साथ हम भारत में अब तक का सबसे शांत पंखा पेश कर रहे हैं, जो बिना किसी शोर के सबसे बेहतरीन हवा और परफॉर्मेंस देता है." हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह जल्द ही बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.
आपको बता दें कि ओरिएंट अपनी एरो सीरीज के तहत लगातार अनोखे प्रोडक्ट्स ला रहा है. इससे पहले कंपनी ने 'Aero O2' लॉन्च किया था, जो भारत का पहला ऑक्सीजन देने वाला पंखा था और इसमें पेटेंटेड बायो-ऑक्सी प्लाज्मा आईओएन+ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था. अब इसी सीरीज में एरोसाइलेंट को जोड़कर कंपनी ने आधुनिक घरों के लिए स्वास्थ्य, आराम और बिजली की बचत का एक बेहतरीन कॉम्बो पेश कर दिया है. अगर आप भी इस गर्मी में शांति और आराम की नींद चाहते हैं, तो यह पंखा आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प हो सकता है.