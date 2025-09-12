चिपचिपी गर्मी को घर से बाहर करता है Orient ये कूलर, मिलता है मॉर्डन लुक और फीचर्स भी अट्रैक्टिव

Orient Air Cooler Review: कुछ दिन बारिश के बाद अब फिर गमी शुरू हो चुकी है. ऐसे में एसी और कूलर की जरूरत पड़ती है. एसी ज्यादा बिजली खाता है. यही वजह है कि भारतीय घरों में एयर कूलर आज भी एक बेहतरीन ऑप्शन माने जाते हैं. आज हम बात कर रहे हैं Optimo Desert Air Cooler for Home 95L की, जो 95 लीटर के बड़े टैंक और एडवांस फीचर्स के साथ आता है. आइए जानते हैं इसके फीचर्स, खूबियां, कमियां और परफॉर्मेंस....

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Optimo Desert Air Cooler का डिजाइन काफी प्रैक्टिकल है. इसका बड़ा 95 लीटर का टैंक लंबी कूलिंग देता है, जिससे बार-बार पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें ऑटो-फिल सिस्टम भी है, यानी पानी खत्म होने पर टैंक अपने आप भरता रहेगा. कूलर में लगे कास्टर व्हील्स इसे घर के किसी भी कोने में आसानी से मूव करने की सुविधा देते हैं.

कूलिंग परफॉर्मेंस

इस कूलर में लगी Aerofan Technology और DenseNest Honeycomb Pads तेजी से और लंबे समय तक ठंडी हवा देती हैं. साथ ही, आइस चैम्बर में बर्फ डालने पर तुरंत ठंडी हवा का अहसास होता है. 4000 CMH की हाई एयर डिलीवरी और 3-स्पीड कंट्रोल के साथ यह कूलर बड़ी जगह को भी आसानी से ठंडा कर देता है.

एयर फ्लो और कवरेज

कूलर में मोटराइज्ड वर्टिकल लूवर्स दिए गए हैं, जो हवा को हर कोने तक समान रूप से पहुंचाते हैं. यानी कमरे के किसी भी हिस्से में बैठे हों, आपको ठंडी हवा का अनुभव मिलेगा. यह फीचर इसे साधारण कूलर्स से अलग बनाता है.

एनर्जी एफिशिएंसी

180W की पावर खपत के साथ यह कूलर बिजली की बचत करने वाला है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह इन्वर्टर-कम्पैटिबल है. यानी बिजली कटने पर भी आप इन्वर्टर से इसे चला सकते हैं. भारतीय गर्मियों के हिसाब से यह काफी मददगार फीचर है.

वारंटी और सपोर्ट

Optimo Desert Air Cooler 95L पर कंपनी 1 साल की वारंटी दे रही है. इसके अलावा कंपनी का कस्टमर सपोर्ट भी उपलब्ध है, जिससे घर बैठे सर्विस मिल सकती है.

खूबियां (Pros)

1. 95 लीटर का बड़ा टैंक – बार-बार पानी भरने की झंझट नहीं.

2. ऑटो-फिल सिस्टम – लगातार कूलिंग का भरोसा.

3. आइस चैम्बर – तुरंत ठंडी हवा का अनुभव.

4. हाई एयर डिलीवरी (4000 CMH) – बड़ी जगहों के लिए भी असरदार.

5. लो पावर कंजम्पशन (180W) – बिजली की बचत.

6.इन्वर्टर कम्पैटिबल – बिजली कटने पर भी काम करेगा.

7. कास्टर व्हील्स – आसानी से कहीं भी ले जाने की सुविधा.

कमियां (Cons)

1. बड़ा साइज होने की वजह से जगह ज्यादा लेता है.

2. पानी भरने और साफ करने में थोड़ी मेहनत लग सकती है.

3. बहुत बड़े हॉल या ओपन एरिया में कूलिंग उतनी असरदार नहीं.

4. एयर कूलर होने के कारण नमी (humidity) बढ़ा सकता है.