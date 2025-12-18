Advertisement
Disney को धूल चटाकर Google ने जीती बाजी, अब इस प्लेटफॉर्म पर फ्री में दिखेगा दुनिया का सबसे बड़ा अवॉर्ड शो Oscar

Oscars 2029 to Stream on YouTube: दुनिया के सबसे बड़े और ग्लैमरस अवॉर्ड शो ऑस्कर को देखने के लिए टीवी स्क्रीन की जरूरत नहीं रहेगी. आप अपने ही स्मार्टफोन पर कहीं भी बैठकर लाइव Oscar अवॉर्ड शो देख सकते हैं वो भी बिलकुल फ्री. आप Oscar अवॉर्ड शो अपने फोन के YouTube पर देख सकेंगे. आइए जानते हैं कैसे और क्या है यह मामला.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:04 PM IST
Oscars 2029 YouTube Streaming: एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स Academy Awards ऑस्कर से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है. ऑस्कर का ग्लोबल स्ट्रीमिंग अब टीवी पर नहीं होगा. इसका लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पर होगा. यह बदलाव 2029 से होने जा रहा है. इस बदलाव के साथ ही ABC का करीब 50 साल पुराना ब्रॉडकास्ट पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. यह डील 2033 तक के लिए होगी और दर्शक दुनियाभर में फ्री में ऑस्कर देख सकेंगे.

YouTube ने ऑस्कर के ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यानी प्रसारण अधिकार खरीद लिए हैं. यह डील 2029 से शुरू होकर 2033 तक चलेगी. यानी अब दुनिया भर के दर्शक ऑस्कर अवॉर्ड्स को अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर YouTube के माध्यम से बिलकुल फ्री में देख सकते हैं.

100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की हुई डील
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के मुताबिक YouTube इस डील के लिए 100 मिलियन डॉलर यानी लगभग 840 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली लगाई है. इस रेस में यूट्यूब ने Disney, ABC और NBC यूनिवर्सल जैसे बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. बुधवार को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि उन्होंने YouTube के साथ 2033 तक का एक समझौता किया है. इससे अब यूट्यूब को ग्लोबली प्रसारित करने के अधिकार मिल जाएंगे.

YouTube पर क्या-क्या देख पाएंगे दर्शक?
इस समझौते के तहत YouTube न सिर्फ मेन अवॉर्ड समारोह को स्ट्रीम करेगा बल्कि रेड कार्पेट, बिहाइंड-द-सीन्स यान पर्दे के पीछे की हलचल और गवर्नर्स बॉल का भी लाइव प्रसारण करेगा. अमेरिका में इसे YouTube TV पर दिखाया जाएगा तो वहीं भारत समेत दूसरे देश के लिए यह YouTube के मेन प्लेटफॉर्म पर फ्री दिखेगा.

ये भी पढ़ेंः अब फोन की घंटी बजते ही दिखेगा कॉलर का असली नाम, Jio और इन कंपनियों ने लाइव किया CNAP

क्यों बदला गया प्लेटफॉर्म?
बता दें कि बीते कुछ सालों से टीवी पर ऑस्कर की रेटिंग में तेजी से गिरावट आ रही है. 1998 में जहां इसे 5.7 करोड़ लोगों ने देखा था तो वहीं 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 1.8 करोड़ ही रह गया. इसी गिरती लोकप्रियता और युवा दर्शकों को जोड़ने के लिए एकेडमी ने अब YouTube का हाथ पकड़ा है.

इस बात का भी खास ख्याल रहें कि ABC चैनल के पास साल 2028 तक के अधिकार सुरक्षित हैं जिसमें ऑस्कर की 100वीं वर्षगांठ का खास समारोह भी शामिल है.

ये भी पढे़ंः बदले की आग में अमेरिका! Musk पर हुई कार्रवाई तो भड़का US, 27 देश की कंपनियों को धमकी

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी

Oscars AwardOscars 2029 YouTube streaming

