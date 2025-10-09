अब 100% सेफ होगा OTP! भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला 'रामबाण' इलाज, हैकर्स के छूट जाएंगे पसीने

OTP Hacking Could Soon Be Harder: भारतीय वैज्ञानिक संस्थान (IISc) और DRDO के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई तकनीक डेवलप की है. यह टेक्नोलॉजी OTP हैकिंग को पहले से बहुत मुश्किल बना देगी. वैज्ञीनिकों का मानना है कि इसके जरिए साइबर अपराध को 2 से 3 गुना तक कम किया जा सकता है. इस नई टेक्नोलॉजी को लैब में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है. जल्द ही इसे बैंकों और मोबाइल कंपनियों के सिस्टम में शामिल किया जाएगा. इसकी मदद से बहुत जल्द साइबर ठगी पर रोक लगाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर नहीं जा पाएंगे घर? कोई बात नहीं! Google AI चुटकियों में बना देगा Diwali Special इमेज

जानें क्या है ये नया इनोवेशन

Add Zee News as a Preferred Source

इस नई तकनीक से OTP हैक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. यह सिस्टम मौजूदा ओटीपी भेजने के तरीके में सुरक्षा की एक और परत जोड़ देता है. इस टेक्नोलॉजी से आपका OTP एन्क्रिप्ट (Encrypt) किया जाएगा और इसे सिर्फ आपके रजिस्टर्ड डिवाइस पर ही खोल सकेंगे. यानी कि हैकर्स के लिए बीच में OTP को देखना या चुराना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा.

हैकर्स OTP तक कैसे पहुंचते हैं?

अक्सर कई लोगों को सवाल होता है कि आखिर OTP हैक कैसे हो जाता है? साइबर एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि अक्सर यूजर्स फर्जी ऐप या फिशिंग लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिससे आपके फोन या कंप्यूटर में मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है. यह मैलवेयर ही हैकर्स को आपका OTP पढ़ने और उसे यूज करने देता है.

यह भी पढ़ें: सर्दी आते ही थोक के भाव मिलने लगे महंगे वाले AC, एक खरीदने जाएंगे तो 3 लेकर आएंगे!

इसके अलावा कई बार लोग गलती से अपना OTP किसी के साथ शेयर कर देते हैं. जिसकी वजह से वे साथ धोखाधड़ी का शिकार हो जाते है. नई टेक्नोलॉजी आने के बाद से बैंकिंग और पेमेंट स्कैम तो कम होंगे ही, साथ में ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरे सभी मोबाइल ट्रांजैक्शन भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे.