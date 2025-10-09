Advertisement
trendingNow12954360
Hindi Newsटेक

अब 100% सेफ होगा OTP! भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला 'रामबाण' इलाज, हैकर्स के छूट जाएंगे पसीने

DRDO Boosts OTP Security: अब OTP हैकिंग मुश्किल होगी. भारतीय वैज्ञानिकों और DRDO ने एक नई तकनीक बनाई है. यह टेक्नोलॉजी OTP को एन्क्रिप्ट करके सिर्फ आपके रजिस्टर्ड फोन पर खोलेगी. वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन और ई-कॉमर्स अधिक सुरक्षित हो जाएंगे.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब 100% सेफ होगा OTP! भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला 'रामबाण' इलाज, हैकर्स के छूट जाएंगे पसीने

OTP Hacking Could Soon Be Harder: भारतीय वैज्ञानिक संस्थान (IISc) और DRDO के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई तकनीक डेवलप की है. यह टेक्नोलॉजी OTP हैकिंग को पहले से बहुत मुश्किल बना देगी. वैज्ञीनिकों का मानना है कि इसके जरिए साइबर अपराध को 2 से 3 गुना तक कम किया जा सकता है. इस नई टेक्नोलॉजी को लैब में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है. जल्द ही इसे बैंकों और मोबाइल कंपनियों के सिस्टम में शामिल किया जाएगा. इसकी मदद से बहुत जल्द साइबर ठगी पर रोक लगाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर नहीं जा पाएंगे घर? कोई बात नहीं! Google AI चुटकियों में बना देगा Diwali Special इमेज

जानें क्या है ये नया इनोवेशन

Add Zee News as a Preferred Source

इस नई तकनीक से OTP हैक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. यह सिस्टम मौजूदा ओटीपी भेजने के तरीके में सुरक्षा की एक और परत जोड़ देता है. इस टेक्नोलॉजी से आपका OTP एन्क्रिप्ट (Encrypt) किया जाएगा और इसे सिर्फ आपके रजिस्टर्ड डिवाइस पर ही खोल सकेंगे. यानी कि हैकर्स के लिए बीच में OTP को देखना या चुराना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा.

हैकर्स OTP तक कैसे पहुंचते हैं? 
अक्सर कई लोगों को सवाल होता है कि आखिर OTP हैक कैसे हो जाता है? साइबर एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि अक्सर यूजर्स फर्जी ऐप या फिशिंग लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिससे आपके फोन या कंप्यूटर में मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है. यह मैलवेयर ही हैकर्स को आपका OTP पढ़ने और उसे यूज करने देता है.

यह भी पढ़ें: सर्दी आते ही थोक के भाव मिलने लगे महंगे वाले AC, एक खरीदने जाएंगे तो 3 लेकर आएंगे!

इसके अलावा कई बार लोग गलती से अपना OTP किसी के साथ शेयर कर देते हैं. जिसकी वजह से वे साथ धोखाधड़ी का शिकार हो जाते है. नई टेक्नोलॉजी आने के बाद से बैंकिंग और पेमेंट स्कैम तो कम होंगे ही, साथ में ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरे सभी मोबाइल ट्रांजैक्शन भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

OTP HackingIISC DRDO Scientists

Trending news

Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
P Chidambram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
Supreme Court
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
Bhiwandi
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
operation sindoor
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
west bengal weather
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
PM Modi
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात