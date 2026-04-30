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Hindi NewsटेकNetflix + Amazon Prime + Hotstar सिर्फ ₹299 में! WhatsApp पर आए इस मैसेज की क्या है सच्चाई? क्लिक करने से पहले जानिए

Netflix + Amazon Prime + Hotstar सिर्फ ₹299 में! WhatsApp पर आए इस मैसेज की क्या है सच्चाई? क्लिक करने से पहले जानिए

आजकल WhatsApp और Telegram पर ₹299 में सारे OTT ऐप्स (Netflix, Prime आदि) देने का झांसा दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से एक फ्रॉड है. इस चक्कर में लोग पेमेंट लिंक या QR कोड पर क्लिक कर रहे हैं और उनके बैंक खाते से पैसे चोरी हो रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:27 AM IST
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आजकल WhatsApp और Telegram पर ₹299 में सारे OTT ऐप्स (Netflix, Prime आदि) देने का झांसा दिया जा रहा है.
आजकल WhatsApp और Telegram पर ₹299 में सारे OTT ऐप्स (Netflix, Prime आदि) देने का झांसा दिया जा रहा है.

भारत में इन दिनों एक नया ऑनलाइन स्कैम तेजी से फैल रहा है, जो खासतौर पर WhatsApp और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है. इस स्कैम में लोगों को बेहद सस्ते OTT सब्सक्रिप्शन का लालच दिया जा रहा है. दावा किया जाता है कि सिर्फ ₹299 में Netflix, Amazon Prime Video, JioHotstar, Zee5 और Sony LIV जैसे कई प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा. सुनने में यह ऑफर काफी आकर्षक लगता है, लेकिन असल में यह एक बड़ा जाल है, जिसमें फंसकर लोग अपने पैसे और पर्सनल डाटा दोनों गंवा रहे हैं.

कैसे काम करता है यह स्कैम?

स्कैमर्स फर्जी WhatsApp ग्रुप्स और Telegram चैनल बनाते हैं, जहां वे ऐसे ऑफर्स का प्रचार करते हैं. वे दावा करते हैं कि वे आपको प्रीमियम OTT अकाउंट्स बहुत सस्ते में दिला देंगे. अगर कोई यूजर इसमें दिलचस्पी दिखाता है, तो उससे मोबाइल नंबर, ईमेल, UPI डिटेल्स या बैंक जानकारी मांगी जाती है. इसके बाद एक QR कोड या पेमेंट लिंक भेजा जाता है, जो देखने में बिल्कुल असली लगता है. जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पैसा तुरंत गायब हो जाता है. न तो कोई सब्सक्रिप्शन मिलता है और न ही कोई जवाब. इसके अलावा, आपकी पर्सनल जानकारी भी स्कैमर्स के पास चली जाती है, जिसका इस्तेमाल आगे और धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है.

लोग इस जाल में क्यों फंस जाते हैं?

आज के समय में OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन सस्ते नहीं हैं. अगर कोई यूजर कई प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस चाहता है, तो उसे काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. स्कैमर्स इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और ऐसे ऑफर्स पेश करते हैं जो सुनने में किसी सपने जैसे लगते हैं. जैसे ₹299 में सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस, या “लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन” जैसी बातें. ऐसे ऑफर्स लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन सच यही है कि अगर कोई डील बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तो वह लगभग हमेशा फर्जी होती है.

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खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सिर्फ आधिकारिक ऐप्स और वेबसाइट्स से ही सब्सक्रिप्शन खरीदें. Netflix, Amazon Prime Video, JioHotstar, Sony LIV या Zee5 का सब्सक्रिप्शन हमेशा उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही लें. WhatsApp या Telegram पर आने वाले अनजान लिंक पर क्लिक न करें. कभी भी अपना UPI PIN, बैंक डिटेल्स या लॉगिन जानकारी किसी के साथ शेयर न करें. अगर आपका टेलीकॉम ऑपरेटर OTT ऑफर देता है, तो उसे Airtel, Jio या Vi के आधिकारिक ऐप में जाकर ही वेरिफाई करें.

अगर आप स्कैम का शिकार हो चुके हैं तो क्या करें?

अगर गलती से आप इस तरह के स्कैम में फंस गए हैं, तो तुरंत एक्शन लें. अपने बैंक को कॉल करके कार्ड या UPI ब्लॉक कराएं. अपने सभी पासवर्ड बदल दें. साथ ही, cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करें. अगर आपने ज्यादा पैसा खो दिया है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करें.

भारत में क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे स्कैम?

भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में लोग सस्ते विकल्प खोजते हैं, और स्कैमर्स इसी मौके का फायदा उठाते हैं. सच्चाई यह है कि ₹299 में Netflix, Amazon Prime Video और JioHotstar जैसे प्लेटफॉर्म्स का कॉम्बो मिलना संभव नहीं है. इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सिर्फ भरोसेमंद सोर्स से ही सब्सक्रिप्शन खरीदें, वरना सस्ता दिखने वाला यह ऑफर आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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