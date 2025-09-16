भारत में दिखा OTT का दम, बदल रही एंटरटेनमेंट की तस्वीर... ताजा आंकड़ों ने किया हैरान

ओवर-द-टॉप यानी OTT की ऑडियंस आज दुनियाभर में काफी बढ़ गई है. भारत में भी इसके दर्शकों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है. देश के लोगों को OTT का कंटेंट काफी पसंद आ रहा है. ऐसे में अब भारत में OTT देखे जाने वाले लोगों की आंकड़ा सामने आया है जो काफी चौंका देने वाला है. हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि भारत में OTT देखने वालों की संख्या 60 करोड़ के पार जा पहुंची है. यह संख्या देश की आबादी का 41% है.

सामने आए आंकड़े

ऑरमैक्स मीडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, CTV यानी एक्टिव कनेक्टेव टीवी यूजर बेस में 87% की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसी के साथ यह आंकड़ा 12.9 करोड़ हो चुका है. इसका मतलब है कि 3.5-4 करोड़ CTV. कंपनी के CEO शैलेश कपूर का कहना है कि यह बढ़ोतरी मोबाइल फर्स्ट कहे जाने वाले भारतीय बाजार में एक ऊंची छलांग है. CTV से मतलब है टेलीविजन को इंटरनेट से कनेक्ट करके OTT ऐप्स चलाना. ऐसा स्मार्ट टीवी में संभव हो पाता है.

लड़कियों का साड़ी ट्रेंड हुआ पुराना, अब अपने बचपन को गले लगा रहे लोग, जानें कैसे

Add Zee News as a Preferred Source

इस साल कम हुई ग्रोथ

OTT प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ ने इस साल थोड़ी धीमी रही है. जहां 2023 और 2024 में 13-14% की तेज बढ़त देखी गई थी, वहीं 2025 में यह दर घटकर सिर्फ 10% पर आ गई है. लेकिन इसके बावजूद भारत में पेड OTT सब्सक्रिप्शन की संख्या ने नया मुकाम छू लिया है. देश में आज लगभग 14.82 करोड़ पेड OTT सब्सक्रिप्शन्स हैं. इसमें टेलीकॉम कंपनियों के बंडल ऑफर्स और OTT एग्रीगेटर्स के कॉम्बो पैकेज भी शामिल हैं.

क्या पूरी तरह खत्म होने वाला SIM Card? बदलने जाएगी मोबाइल की पूरी दुनिया

सिर्फ सब्सक्रिप्शन पर निर्भर नहीं रहना चाहते प्लेटफॉर्म्स

यह बदलाव ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन पर निर्भर नहीं रहना चाहते. ऐसे में उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसमें विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन से कमाई की जा रही है. वहीं, अमेजन प्राइम ने इसी साल एक विज्ञापन बेस्ड मॉडल AVOD भी लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को कंटेंट देखने के दौरान विज्ञापन दिखाए जाते हैं. भारत में फिलहाल सिर्फ अमेरिकी कंपनी Netflix ही ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जो सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल (SVOD) पर काम कर रहा है.