Outlook हुआ ठप, स्क्रीन काली... Windows 11 के इस अपडेट से यूजर परेशान! Microsoft ने कहा तुरंत अनइंस्टॉल करें...

 Windows 11 update Warning: Windows 11 इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी जारी हुई है. माइक्रोसॉफ्ट का जनवरी 2026 का लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट यूजर्स के सिस्टम को सेफ बनाने के बजाय उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल रहा है. अपडेट के बाद Outlook का काम करना बंद होना, सिस्टम का फ्रीज हो जाना और स्क्रीन का अचानक काला पड़ जाना जैसी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:16 AM IST
Windows 11 Update Warning: अगर आप Windows 11 का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाल ही में अपना सिस्टम अपडेट किया है तो जरा सावधान हो जाएइ. Windows 11 यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है. माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट 2026 यूजर्स के लिए राहत की जगह समस्या बन गया है. Outlook समेत कई जरूरी ऐप्स के फेल होने, सिस्टम फ्रीज होने और ब्लैक स्क्रीन जैसी परेशानी आ रही है जिसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने खुद माना है कि यह अपडेट में समस्या है. यूजर्स की परेशानी देखते हुए कंपनी ने प्रभावित यूजर्स को फिलहाल यह अपडेट अनइंस्टॉल करने की सलाह दी है.

माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी 2026 के सुरक्षा अपडेट KB50741091 को लेकर एक चेतावनी जारी की है. कंपनी ने प्रभावित यूजर्स को सलाह दी है कि वे फिलहाल इस अपडेट को अपने सिस्टम से हटा दें. इसी महीने की 13 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी अपडेट जारी किया था जिससे सिस्टम OS बिल्ड 26200.7623 पर पहुंच गया. लेकिन रोलआउट के बाद ही दुनियाभर के यूजर्स ने सिस्टम और ऐप्स में खराबी की शिकायतें करने लगे. समस्या इतनी ज्यादा आने लगी कि खुद माइक्रोसॉफ्ट को सिक्योरिटी पैच को वापस लेने की बात कहनी पड़ी.

Outlook यूजर्स सबसे ज्यादा परेशान
माइक्रोसऑफ्ट के इस नए अपडेट का सबसे बड़ा असर Outlook Classic पर पड़ा है. खासकर उन यूजर्स के लिए जो POP ईमेल अकाउंट या लोकल PST फाइलों का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपकी ईमेल फाइलें OneDrive जैसे क्लाउड फोल्डर में सेव हैं तो Outlook बार-बार फ्रीज हो रहा है. साथ ही ऐप Not Responding दिखा रहा है. ईमेल बार-बार रि-डाउनलोड हो रहे हैं जिससे काम करना मुश्किल हो गया. Outlook में तो यह समस्या है ही बाकी पूरे सिस्टम में भी समस्या आ रही है. यूजर्स ने केवल ईमेल ही नहीं बल्कि सिस्टम से जुड़ी कई और बड़ी शिकायतें भी की हैं, जो है-

पीसी ऑन करते ही कई बार सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है.

डेस्कटॉप वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स खुद  बदल जा रहा है.

फाइल खोलने और मैनेज करने में समस्या आ रही है.

OneDrive या Dropbox जैसे क्लाउड सर्विस एक्सेस करते समय ऐप्स क्रैश हो रहे हैं.

Microsoft ने क्या कहा?
माइक्रोसॉफ्ट फिलहाल इस समस्या का पता लगाने में लगा हुआ है. कंपनी ने अस्थायी तौर पर ये उपाय बताए हैं-

आउटलुक ऐप में समस्या आ रही होतो इसकी जगह पर ब्राउजर पर ईमेल खोलें.

अपनी ईमेल फाइलों को क्लाउड स्टोरेज जैसे OneDrive से हटाकर सिस्टम की लोकल ड्राइव में रखें.

अपडेट अनइंस्टॉल करें
अगर कोई रास्ता न बचे और काम करना मुश्किल हो जाए तो पीसी के Settings में जाएं
यहां आपको Windows Update का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर इसे सर्च कर लें.
अब यहां Update history पर जाएं और Uninstall updates में जाकर इस पैच को हटा दें.
इससे आपका सिस्टम ठीक से काम करने लगेगा और आप अपना काम कर सकते हैं.
माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही इसका परमानेंट फिक्स जारी करने पर काम कर रहा है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

