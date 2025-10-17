OxygenOS 16 Launch: OnePlus यूजर्स को मिलेंगे ये 5 जबरदस्त AI फीचर्स, फोन बन जाएगा और भी स्मार्ट

OnePlus ने भारत में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम OxygenOS 16 लॉन्च कर दिया है. यह कंपनी का Android 16 पर आधारित कस्टम इंटरफेस है, जिसे पहले OnePlus 15 सीरीज के लॉन्च से पहले ही रोलआउट किया गया है. नए अपडेट में डिजाइन, AI और इंटरफेस के स्तर पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो यूजर्स को एक स्मूद और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने का वादा करते हैं.

OxygenOS 16 के टॉप 5 नए फीचर्स

आइए जानते हैं इस नए सिस्टम में कौन-कौन से फीचर्स हैं जो OnePlus यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा काम के साबित होंगे.

Fluid Cloud और विजुअल अपग्रेड

OxygenOS 16 का सबसे आकर्षक फीचर है Fluid Cloud. इस फीचर की मदद से यूजर्स को अपने फोन की Lock Screen पर ही लाइव अपडेट्स मिल सकते हैं – जैसे Spotify से म्यूजिक ट्रैक, स्पोर्ट्स स्कोर, या फूड डिलीवरी की जानकारी. इससे आपको बार-बार फोन अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

डिजाइन की बात करें तो OnePlus ने इंटरफेस में भी बड़ा बदलाव किया है. अब ऐप आइकन के किनारे और स्मूद हैं, बैकग्राउंड में सॉफ्ट ब्लर इफेक्ट जोड़ा गया है और Quick Settings व App Menu को और क्लीन बनाया गया है. इससे फोन का इंटरफेस पहले से ज्यादा आकर्षक और उपयोगी लगता है.

Plus Mind – नया AI असिस्टेंट एक्सपीरियंस

OxygenOS 16 में OnePlus ने AI पर सबसे ज्यादा फोकस किया है. इसमें जो सबसे यूनिक फीचर है वह है Plus Mind. यह फीचर पहले OnePlus 13S में दिखा था और अब इसे बड़े लेवल पर रोलआउट किया गया है.

Plus Mind यूजर्स को अपनी खुद की एक वर्चुअल मेमोरी बनाने की सुविधा देता है. इसमें आप अपनी फोटो सेव कर सकते हैं, 1 मिनट तक के वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें AI सर्च या Mind Space ऐप से एक्सेस कर सकते हैं.

नए OnePlus डिवाइसेज में इसके लिए एक स्पेशल Plus Key बटन भी दिया जाएगा, जिससे आप तुरंत इस फीचर को ओपन कर सकेंगे. यूजर्स सिर्फ स्वाइप डाउन करके नैचुरल लैंग्वेज में सर्च कर पाएंगे, जैसे – “Poster from last night” या “Recipe I saved” और फोन AI के जरिए तुरंत वही रिजल्ट दिखा देगा.

Fluid Animations और Parallel Processing 2.0

OnePlus ने इस बार फोन की स्पीड और स्मूदनेस पर भी काफी काम किया है. OxygenOS 16 में नया Parallel Processing 2.0 इंजन दिया गया है, जो ऐप्स, नेविगेशन जेस्चर और पूरे सिस्टम को पहले से ज्यादा स्मूद और फास्ट बनाता है. फोन में अब ऐप खोलने या बंद करने के दौरान एनिमेशन और ट्रांजिशन पहले की तुलना में काफी सॉफ्ट और नेचुरल लगते हैं.

Resizable Icons और बेहतर मल्टीटास्किंग

यूजर्स अब अपने होम स्क्रीन आइकन का साइज खुद सेट कर सकते हैं – आप चाहें तो आइकन को बड़ा या छोटा कर सकते हैं. इसके अलावा नया यूजर इंटरफेस अब फोन और टैबलेट दोनों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है. OnePlus की Open Canvas फीचर में अब आप एक साथ 5 ऐप्स तक चला सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग अब और आसान हो गई है.

नए थीम्स, वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन डिजाइन

OxygenOS 16 में OnePlus ने Flux Theme 2.0 नाम का नया थीम जोड़ा है, जो मूविंग फोटो और वीडियो वॉलपेपर को सपोर्ट करता है. यूजर्स अब अपने वॉलपेपर में Depth Effect भी ऐड कर सकते हैं, जिससे होम स्क्रीन और भी डायनामिक लगेगी. इसके अलावा अब आपको फुल स्क्रीन Always On Display का ऑप्शन भी मिलेगा. साथ ही, आपके थीम के हिसाब से विजेट्स को कस्टमाइज करने की सुविधा भी दी गई है.

OnePlus यूजर्स के लिए OxygenOS 16 क्यों खास है

OxygenOS 16 सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि OnePlus का एक बड़ा अपग्रेड है. AI, डिजाइन और स्पीड- तीनों में सुधार इसे पहले से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाते हैं. OnePlus 15 सीरीज के साथ यह सिस्टम पूरी तरह इंटीग्रेट होकर नेक्स्ट-जेन यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है.