पाकिस्तान की अकड़ देखिए, एलन मस्क से भी भरवाएगा फॉर्म! Starlink को लेकर कही ये बात
भारत में जहां Starlink सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च की मंजूरी मिल चुकी है, वहीं पाकिस्तान एकदम अलग कहानी लिख रहा है. वहां एलन मस्क की कंपनी पर शक जताया जा रहा है. पाकिस्तानी सीनेट में सवाल उठ रहे हैं आरोप लगाए जा रहे हैं और यहां तक कि Starlink लॉन्च से पहले मस्क के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और माफी मांगने की मांग की जा रही है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 03, 2025, 11:03 AM IST
Elon Musk: भारत में जल्द ही एलन मस्क की स्पेस कंपनी Starlink अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली है. कंपनी ने भारत के नियमों का पालन करने की शर्त मान ली है, जिससे उसे देश में संचालन की मंजूरी मिल गई है. इसका मतलब है कि भारतीय यूजर्स को अब तेज और भरोसेमंद सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लंबे इंतजार की जरूरत नहीं रहेगी. वहीं पाकिस्तान में कहानी थोड़ी अलग है. वहां Starlink के लॉन्च से पहले ही कंपनी और एलन मस्क के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जांच पर जोर दिया जा रहा है. हाल ही में पाकिस्तान की सीनेट में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार समिति की बैठक हुई, जिसमें देश के टेलीकॉम सेक्टर और सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. समिति ने पहले मस्क पर पाकिस्तान विरोधी रुख अपनाने के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि Starlink की सेवा शुरू करने से पहले उनका वेरिफिकेशन जरूरी है.  
मस्क पर लगा था यह आरोप
जानकारी के अनुसार एलन मस्क पर भारत का समर्थन करने और पाकिस्तान के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का आरोप भी लगाया गया था. इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान की सीनेट की सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम स्थायी समिति ने मस्क पर देश विरोधी रवैया अपनाने के आरोप लगाए. उन्होंने पाकिस्तान में सैटेलाइट सेवा शुरू करने को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं, जिसके कारण यह विवाद शुरू हुआ.

पहले हो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन
बताया जा रहा है कि Starlink ने हाल ही में पाकिस्तान में LDI लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. इस बीच सीनेटर अफनान उल्लाह ने मस्क पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और यह सवाल उठाया कि क्या ऐसी कंपनी को देश में काम करने की मंजूरी मिलनी चाहिए. सीनेटर अनुषा रहमान ने भी कहा कि लाइसेंस देने से पहले मस्क और उनकी कंपनी का पूरी तरह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है.

पाकिस्तना से मस्क मांगे माफी
इस बैठक में एक सीनेटर ने यह सुझाव दिया कि मस्क को पाकिस्तान में Starlink सैटेलाइट सेवा शुरू करने से पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी के सचिव ने कहा कि मस्क द्वारा ऑनलाइन की गई टिप्पणियां भ्रामक थीं, लेकिन उनका Starlink को पाकिस्तान में लॉन्च करने के प्रयासों से कोई संबंध नहीं है.
 
स्टारलिंक को जान लीजिए
स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा लॉन्च की गई एक सेवा है, जो इंटरनेट को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में सक्षम है. इस सिस्टम के लिए नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती, यानी बिना सामान्य इंटरनेट कनेक्शन के भी लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं. दुनिया के कई देशों में लोग इस सेवा के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं पाकिस्तान में इसे लेकर इंतजार और लंबा हो सकता है, क्योंकि मस्क के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है. अब यह देखने वाली बात है कि मस्क इस स्थिति पर किस तरह प्रतिक्रिया देंगे.

