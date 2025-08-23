पाकिस्तान एटम बम की मारता है डींगे, हुई ऐसी बात कि खुल गई कलई; हर जगह हो रही थू-थू!

Shocking Internet Blackout in Pakistan: सोचिए, जो मुल्क एटम बम फोड़ने का बयान देता रहता है, वही मुल्क अपनी जनता को ढंग से इंटरनेट भी नहीं दे पा रहा. पाकिस्तान में एक बार फिर देशभर में इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ और इससे रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर कारोबार तक सब ठप पड़ गया. सवाल यही उठता है कि अगर पाकिस्तान इंटरनेट जैसी बेसिक चीज नहीं संभाल पा रहा तो वो दुनिया को एटम बम से कैसे डराएगा?

पाकिस्तान में फिर इंटरनेट बंद

पाकिस्तान में यह इंटरनेट बंदी अब तक की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक मानी जा रही है. Wireless and Internet Service Providers Association of Pakistan (WISPAP) के मुताबिक इस आउटेज ने करीब दो-तिहाई (2/3rd) यूजर्स को प्रभावित किया है. यह घटना और भी शर्मनाक इसलिए है क्योंकि ठीक तीन साल पहले, 2022 में भी इसी तारीख को पाकिस्तान का इंटरनेट ढह गया था. तब बाढ़ के कारण देश की मुख्य फाइबर लाइनों को नुकसान पहुंचा था.

डिजिटल ढांचे की पोल खुली

WISPAP के चेयरमैन शहजाद अरशद ने इस घटना को सीधा-सीधा “राष्ट्रीय असफलता” बताया. उन्होंने कहा,

• इंटरनेट अब सिर्फ चैटिंग और वीडियो देखने का साधन नहीं, बल्कि अस्पतालों, बैंकों, फ्रीलांसिंग और पढ़ाई जैसी हर जरूरी चीज के लिए जरूरी है.

• हर घंटे इंटरनेट बंद रहने से पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान हो रहा है और दुनिया में उसकी साख भी गिर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

अरशद का कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट अब कोई दुर्लभ घटना नहीं, बल्कि आम बात बन चुकी है.

सुधार की मांग

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान को अब ढांचा मजबूत करना होगा.

• सिर्फ एक कंपनी या ऑपरेटर पर निर्भरता खत्म करनी होगी.

• रीजनल इंटरनेट एक्सचेंज बनाने होंगे.

• और सबसे जरूरी – वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Redundancy) पर निवेश करना होगा.

अरशद ने साफ कहा – “पाकिस्तान का डिजिटल भविष्य अब बार-बार की माफ़ियों पर नहीं, ठोस सुधारों पर टिकना चाहिए.”

सरकार और कंपनियों का हाल

पाकिस्तान टेलीकॉम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड (PTCL) ने आधी रात को X (ट्विटर) पर मैसेज डालकर कहा- 'प्रिय ग्राहकों, हमारे PTCL और Ufone नेटवर्क पर डेटा कनेक्टिविटी की दिक्कतें आ रही हैं. हमारी टीम्स सर्विस बहाल करने के लिए काम कर रही हैं. असुविधा के लिए खेद है.' लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ.

पाकिस्तान का इंटरनेट 20% तक गिरा

इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी NetBlocks ने 19 अगस्त को कन्फर्म किया कि पाकिस्तान का इंटरनेट सिर्फ 20% क्षमता पर चल रहा है. यानी पूरे देश की कनेक्टिविटी 80% ठप पड़ी.

FAQs

Q1: पाकिस्तान में कितने यूजर्स प्रभावित हुए?

करीब दो-तिहाई (लगभग 66%) इंटरनेट यूजर्स प्रभावित हुए.

Q2: क्या यह पहली बार हुआ है?

नहीं, 2022 में भी इसी तारीख को देशभर में इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ था.

Q3: इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ?

हर घंटे की इंटरनेट बंदी से करोड़ों का आर्थिक नुकसान होता है और अंतरराष्ट्रीय साख भी गिरती है.

Q4: NetBlocks ने क्या रिपोर्ट किया?

देश की इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 20% रह गई थी.

Q5: इस समस्या का हल क्या है?

इन्फ्रास्ट्रक्चर को विविध बनाना, नए इंटरनेट एक्सचेंज बनाना और वैकल्पिक नेटवर्क तैयार करना.