Hindi Newsटेक

iPhone 16 से परेशान हुए पाकिस्तानी यूजर्स, सामने आई ये दिक्कत, अब हो रहा ठगा हुआ महसूस!

Apple जल्द ही iPhone 17 लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही iPhone 16 में कुछ टेक्निकल समस्या सामने आने लगी है, जो पाकिस्तान के यूजर्स फेस कर रहे हैं. चलिए जानते हैं कि फोन में क्या परेशानी आ रही है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:44 PM IST
Apple अपने अपकमिंग फोन iPhone 17 को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है. 9 सितंबर को कंपनी अपने इस मोस्ट अवेटेड फोन को लॉन्च करने जा रही है. हालांकि, इससे कुछ वक्त पहले ही iPhone 16 को लेकर बड़ी खबरें आने लगी हैं. दरअसल, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में iPhone 16 सीरीज के यूजर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. खासतौर पर जिन लोगों ने महंगा iPhone 16 Pro Max खरीदा है, उन्हें फोन कॉल और मैसेज चेक करते वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

कॉलिंग के दौरान आ रही समस्या
यूजर्स का कहना है कि फोन अचानक हैंग हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है. बताया जा रहा है कि इतने महंगे फोन में इस तरह की टेक्निकल खराबी आने से यूजर्स काफी नाराज हो रहे हैं. लोगों को फोन हैंग की समस्या खासतौर पर कॉल के दौरान या मैसेज भेजते वक्त दिख रही है. इस दिक्कत की वजह से कई बार लोग कॉल्स रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं.

पाकिस्तान में 6 लाख रुपये है फोन की कीमत
बता दें कि पाकिस्तान में iPhone 16 Pro Max की कीमत 6 लाख रुपये से भी ज्यादा रखी गई है, जो भारतीय करेंसी के मुताबिक, लगभग 1.87 लाख रुपये है. लेकिन इतने महंगे फोन के बावजूद कई लोग परेशान हैं. कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि कई यूजर्स की कॉल या मैसेज के दौरान फोन की स्क्रीन अटक जाती है या डिवाइस पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है.

टूट गया यूजर्स का भरोसा
एक पाकिस्तानी यूजर का कहना है कि उसने सोचा था कि वो सबसे बेहतरीन फोन खरीद रहा है, लेकिन जब जरूरत होती है तभी फोन जवाब देना बंद कर देता है. उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कराची के स्टार सिटी मॉल में मौजूद Apple स्टोर से कई शिकायतें मिल रही हैं. जिन लोगों ने यहां से iPhone खरीदा है उनका कहना है कि फोन में दिक्कत आने पर दुकानदार कोई भी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर रहे हैं.

दुकानदारों ने झाड़ा पल्ला
दुकानदार का कहना है कि उन्होंने तो सील पैक फोन ही बेचा है, जो उन्हें सीधे Apple कंपनी से आता है, इसलिए खराबी की जिम्मेदारी उनकी नहीं है. पाकिस्तान में Apple के आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर Mercantile ने भी यूजर्स की परेशानी हल करने में कोई खास मदद नहीं की. उन्होंने बस यही कहा कि फोन को बार-बार फैक्ट्री रीसेट करो और फिर Apple की हेल्पलाइन से बात करो. लेकिन परेशानी ये है कि पाकिस्तान में Apple की कोई ऑफिशियल मौजूदगी ही नहीं है, इसलिए हेल्पलाइन से भी कोई फायदा नहीं मिल पा रहा.

नेटवर्क को ठहराया गया जिम्मेदार
Mercantile के कुछ लोगों का कहना है कि फोन में खराबी लोकल नेटवर्क की वजह से आ रही है, लेकिन यूजर्स इससे सहमत नहीं हो पा रहे हैं. उनका कहना है कि उन्होंने वही सिम अपने पुराने iPhone में इस्तेमाल की थी और तब सब कुछ ठीक चल रहा था. जब वही सिम नए iPhone 16 Pro Max में डाली गई तो दिक्कतें फिर से शुरू हो गईं. इस्लामाबाद के एक यूजर ने कहा कि उन्हें सिम बदलने की सलाह दी गई, लेकिन जब उन्होंने वही पुरानी सिम अपने पुराने iPhone 14 Pro Max में लगाई तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक से काम कर रहे थे. ऐसे में यह तो साफ है कि समस्या नेटवर्क की नहीं, बल्कि डिवाइस की है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

