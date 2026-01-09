पाकिस्तान में ऐसा अचानक क्या हुआ... रातोंरात ब्लॉक हो गए 10 करोड़ मोबाइल? पीछे के कारण ने उड़ाए होश

Pakistan 10 Crore Mobile Blocked: पड़ोसी देश पाकिस्तान की टेलीकॉम अथॉरिटी (PTA) ने हाल ही में लगभग 10 करोड़ मोबाइल डिवाइस को ब्लॉक कर दिया है. इसमें ज्यादातर फोन फोक, चोरी वाले डुप्लीकेट या क्लोन किए गए IMEI के थे. PTA ने कहा कि ये फोन्स नेटवर्क पर सही तरीके से काम नहीं करने के साथ यूजर्स की सेफ्टी को भी खतरे में डालते हैं. PTA के इस फैसले के बाद वहां के मोबाइल बाजार में हड़कंप मच गया है और आम यूजर्स से लेकर दुकानदारों तक में चर्चा तेज हो गई है. टेक एक्सपर्ट्स मामले को एक बड़े कदम के रूप में देख रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी नीति भारत में भी लागू की जानी चाहिए.

PTA ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम?

पाकिस्तान की टेलीकॉम अथॉरिटी (PTA) और पाकिस्तान सरकार का कहना है कि लंबे समय से देश में नकली और चोरी के मोबाइल फोन का कारोबार बढ़ रहा था. कई फोन ऐसे थे जो बाहर से तस्करी कर लाए गए या जिनके IMEI नंबर बदले गए थे. ऐसे मोबाइल न सिर्फ कानून के खिलाफ थे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, यूजर की प्राइवेसी और टेलीकॉम नेटवर्क के लिए भी खतरा बन रहे थे. इसी वजह से सरकार ने सख्ती दिखाते हुए इन डिवाइस को सीधे ब्लॉक करने का फैसला लिया. इस फैसले के बाद लोकल स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद हैं.

लगभग 10 करोड़ मोबाइल फोन्स हुए ब्लॉक

PTA द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ब्लॉक किए गए मोबाइल फोन में 7.2 करोड़ नकली या डुप्लीकेट फोन थे. इसके साथ ही 2.7 करोड़ क्लोन IMEI वाले डिवाइस थे. वहीं इसमें 8.68 लाख चोरी या खोए हुए हैंडसेट्स शामिल थे. इन सभी फोनों को मोबाइल नेटवर्क से काट दिया गया है, यानी अब ये फोन कॉल, मैसेज या इंटरनेट के काम नहीं आएंगे.

कैसे पकड़े गए फर्जी मोबाइल?

पाकिस्तान में इसके लिए एक खास तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया. इसको DIRBS कहते हैं. इसको मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) रेगुलेशन, 2021 के तहत लाया गया था. यह सिस्टम मोबाइल डिवाइस को रजिस्टर करता है और नेटवर्क पर केवल उन्हीं डिवाइस को काम करने की अनुमति देता है जिनके IMEI नंबर वैध और कंपनी द्वारा मान्य हैं. इस सिस्टम के जरिए हर मोबाइल के IMEI नंबर की जांच की गई. जिन डिवाइस का IMEI रिकॉर्ड से मेल नहीं खाया या जो संदिग्ध पाए गए, उन्हें तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया गया. सरकार का दावा है कि इस तकनीक से फोन की पहचान करना और उसे ब्लॉक करना आसान हो गया है.

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

इस कार्रवाई के बाद कई लोगों के फोन अचानक बंद हो गए. ऐसे यूजर्स को अब संबंधित विभाग से संपर्क कर यह साबित करना होगा कि उनका फोन वैध है. सरकार ने साफ कहा है कि जिनके फोन सही तरीके से खरीदे गए हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो लोग सस्ते दाम में संदिग्ध फोन खरीदते हैं, उनके लिए यह एक चेतावनी है.

स्थानीय मोबाइल उद्योग को फायदा

सरकार का मानना है कि इस फैसले से लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. जब अवैध और नकली फोन बाजार से बाहर होंगे, तो देश में बने मोबाइल की मांग बढ़ेगी. इससे देश में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे. आपको बता दें कि 2025 तक पाकिस्तान में 95% से अधिक डिवाइस वहीं के लोकल बने थे. इसमें 68% स्मार्टफोन थे. पाकिस्तान में सैमसंग, शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी 36 कंपनियों को फोन बनाने की अनुमति मिली है.

भारत के लिए क्या है संकेत?

पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद भारत में भी चर्चा शुरू हो गई है. यहां भी समय-समय पर नकली और क्लोन IMEI वाले फोन पकड़े जाते रहे हैं. कई टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत भी इसी तरह सख्त कदम उठाए, तो फोन फ्रॉड, डेटा चोरी और साइबर क्राइम पर काफी हद तक लगाम लग सकती है.

