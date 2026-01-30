कंगाल पाकिस्तान में ठगों की 'बल्ले-बल्ले': 1 साल में सिर्फ मुट्ठी भर नंबर्स पर कार्रवाई, नहीं सीख पाया भारत से

आज के डिजिटल दौर में जहां लोग तेजी से कोई भी काम करते हैं, तो वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस मामले में भी भारत से कोसों दूर हैं. हर बात के लिए भारत से मुकाबला करने वाला पाक‍िस्‍तान इस आधुनिक दौर में भी कछुए की चाल ही चल पा रहा है. जब स्पैम कॉल, फर्जी मैसेज और ऑनलाइन ठगी पर लगाम के लिए तेज सिस्टम की जरूरत है, तब पाक‍िस्‍तान की रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है. जहां भारत ने करोड़ों फर्जी नंबरों और ऑनलाइन ठगी करने वालों पर लगाम लगा रखी है. तो वहीं पाकिस्तान की कार्रवाई महज कुछ सौ और हजार तक ही सिमट कर रह गई है. PTA (Pakistan Telecommunication Authority) के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के में ऑनलाइन ठगी वाले सिर्फ 1,875 मोबाइल नंबरों को ब्लाक किया है.

पाकिस्तान की कछुआ चाल

पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी (PTA) की ताजा रिपोर्ट बताती हैं कि पूरे एक साल में PTA ने फ्रॉड में शामिल सिर्फ 1,875 मोबाइल नंबरों को ही ब्लॉक किया है. इसके अलावा करीब 1,600 मोबाइल फोन डिवाइस को भी ब्लॉक किया गया हैं. इसकी पहचान उनके IMEI के जरिए की गई. जबकि PTA ने हजारों यूजर्स को चेतावनी जारी की थी, लेकिन सख्त कार्रवाई का दायरा बहुत सीमित ही दिखाई दिया. यहां शिकायतों की संख्या काफी ज्यादा है. पाकिस्तान के कस्टमर सपोर्ट सेंटर पर साल भर में 512,163 से ज्यादा कॉल्स आईं थी. जिसका मतलब हर महीने औसतन 42,680 लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थें. लेकिन कार्रवाई की संख्या इनके अनुसार बेहद कम मानी जा रही है. इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें होने के बावजूद कार्रवाई का आंकड़ा सैकड़ों में होना बताता है कि सिस्टम में कितनी तेजी की जरूरत है.

पुराने सिस्टम के भरोसे पाकिस्तान

पाकिस्तान अभी भी नंबर ब्लॉक करने के लिए अपने उस फ्रॉड मैनेजमेंट मॉड्यूल पर निर्भर है जो 2021 में आया था. हालांकि PTA के अधिकारी दावा करते हैं कि उनका सिस्टम DIRBS (Device Identification Registration and Blocking System) बहुत मजबूत है, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. इनका दावा है कि अब चोरी का मोबाइल बेचना या इस्तेमाल करना नामुमकिन होता जा रहा है. लेकिन इनके दावे और काम में जमीन-आसमान का फर्क है. जबकि ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के मामले में भारत इनसे कहीं ज्यादा आगे है. भारत ने अब तक करोड़ों मोबाइल नंबरों और लाखों फोन नंबरों को ब्‍लॉक कर चुका है.

भारत से क्या सीख सकता है पाकिस्तान?

भारत आज स्कैम से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है. भारत का 'ASTR' सिस्टम चेहरे की पहचान करके जालसाजों को पकड़ लेता है. इससे पाकिस्तान के लिए सबक साफ है सिर्फ कागजी दावे और पुराने मॉड्यूल से काम नहीं चलेगा. अगर अपनी जनता को सुरक्षित रखना है, तो उसे भारत की तरह अपनी डिजिटल बाउंड्री को अभेद्य बनाना होगा. भारत में 'संचार साथी' वेबसाइट और ऐप से 20,000 से ज्यादा बल्क SMS भेजने वालों को ब्लैकलिस्ट किया गया और 16.97 लाख फर्जी व्हाट्सऐप अकाउंट्स को भी हटाया गया है. भारत ने इससे बचने के लिए कई नए तरीके भी इजात किए है, जिसमें यूजर खुद भी ऑनलाइन फ्रॉड से बच सके.

