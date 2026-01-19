उर्दू भाषा में AI की एंट्री! क्या सच में ChatGPT को टक्कर देगा पाकिस्तान का 'Qalb'? जानें क्यों है चर्चा

Advertisement
पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा कदम बढ़ाया है. देश ने अपना पहला उर्दू भाषा में काम करने वाला अपना AI चैटबॉट ‘Qalb’ लॉन्च किया है. पाकिस्तान इसको अपने डिजिटल यात्रा में एक उपलब्धि की तरह देख रहा है. पाकिस्तान अपने Qalb AI को दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू लार्ज लैंग्वेज मॉडल बता रहा है. चलिए डिटेल में यहां इसके बारे में जानते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:26 AM IST
भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है. पाकिस्तान ने उर्दू भाषा में काम करने वाला अपना AI चैटबॉट ‘Qalb’ लॉन्च किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको ChatGPT के मुकाबले में उर्दू भाषा के लिए तैयार किया गया है. इस खास AI चैटबॉट को अमेरिका में पढ़ाई कर रहे पाकिस्तानी छात्र तैमूर हसन ने अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार किया है. यह चैटबॉट लॉन्च के बाद से ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस चैटबॉट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे खास तौर पर उर्दू भाषा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू का AI मॉडल है. इसे उर्दू डेटा पर ट्रेन किया गया है, जिससे यह उर्दू में सवाल समझने, जवाब देने और बातचीत करने में ज्यादा बेहतर काम कर सकता है. 

क्या है Qalb AI?

Qalb AI को खास तौर पर उर्दू बोलने और लिखने वाले लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसको अमेरिका में पढ़ाई करने वाले पाकिस्तानी छात्र तैमूर हसन ने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया है. यह चैटबॉट उर्दू में सवालों के जवाब देने और बातचीत करने में पहले से मौजूद कई टूल्स से बेहतर काम कर सकता है. इसको करीब उर्दू के 1.97 अरब टोकन के डेटा पर तैयार किया गया है. इसे 7 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स पर परखा गया है. Qalb AI ने उर्दू बेंचमार्क्स पर 90.34 का स्कोर हासिल किया है. यह उर्दू भाषा में लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को आसान और उपयोगी बना सकता है. इस मॉडल को बिजनेसेज, स्टार्टअप्स, शिक्षा से जुड़े प्लेटफॉर्म और आवाज से कंट्रोल होने वाले AI एजेंट्स के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है. 

कौन हैं तैमूर हसन

तैमूर हसन सिर्फ एक पाकिस्तानी छात्र नहीं हैं. उन्होंने कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की दुनिया में अपनी पहचान बना ली है. वह इससे पहले भी कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं. तैमूर ने FAST यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है. फिलहाल वह अमेरिका की ऑबर्न यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे हैं. कल्ब को बनाने में उनके साथ जवाद अहमद और मुहम्मद अवैस भी शामिल रहे. तैमूर हसन माइक्रोसॉफ्ट कप जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता भी रह चुके हैं. उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि AI टेक्नोलॉजी अब बड़े बजट या बड़ी टीमों तक सीमित नहीं है. 

ChatGPT के मुकाबले कहां खड़ा है कल्ब

अगर पाकिस्तान के Qalb AI की तुलना ChatGPT से करे तो, दोनों बिल्कुल अलग हैं. ChatGP कई भाषाओं में काम करने वाला एक ग्लोबल AI टूल है. 80 भाषाओं वाले ChatGPT को आप उर्दू भाषा के लिए भी यूज कर सकते है. लेकिन ChatGPT को सिर्फ उर्दू भाषा के लिए ट्रेन नहीं किया गया है. जबकि Qalb AI पूरी तरह उर्दू भाषा पर काम करता है. उर्दू भाषी देशों के लिए Qalb AI काम का हो सकता है लेकिन वह ChatGPT के मुकाबले नहीं रखा जा सकता. लेकिन Qalb AI को पाकिस्तान में AI के भविष्य की ओर एक मजबूत कदम माना जा सकता है. लेकिन Qalb AI अभी भी ChatGPT से काफी पीछे है.

